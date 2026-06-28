Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 28 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили вопросы региональной безопасности



Генсек Парламентской ассамблеи НАТО: Турция является сильным союзником с точки зрения «ресурсов, потенциала и вклада»



Турция оказала поддержку МЧС Кыргызстана в виде технического оборудования



Корабль ВМС Турции TCG Oruçreis принимает участие в учениях FLEETEX-250/2026



Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 051



В преддверии 516-го фестиваля «Айваз-Деде» в Боснии и Герцеговине сотни всадников прошли маршем



Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку с поста президента в ближайшие недели



Египет: Рамочное соглашение, подписанное с Израилем, должно создать основу для вывода израильских войск из Ливана

Путин и Лукашенко продолжили переговоры во второй день встречи на Валдае



В Сомали ликвидировали более 30 боевиков «Аш-Шабаб»



В Воздушных силах Украины сообщили о потере истребителя МиГ-29



Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек

Из-за аномальной жары около 3 тыс. человек за сутки обратились в больницы Парижского региона



Вице-президент США: Если у Ирана есть разногласия по меморандуму, он может позвонить



МИД Бахрейна осудил атаку иранских беспилотников на территорию страны



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При ударе Израиля по палаткам с перемещенными лицами в Газе погибла палестинка



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Власти РФ сообщили о 12 пострадавших при атаке на музейный комплекс в Ростовской области



Иранские СМИ: Причал в южной части города Сирик подвергся удару



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Захарова назвала запрет российским гимнасткам выступать под флагом РФ «политизацией » спорта



В Китае шесть генералов исключены из состава Всекитайского собрания народных представителей



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В МО РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Новоскелеватое



Ледники в Швейцарских Альпах тают из-за волны теплого воздуха

