Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 28 июня

Nariman Mehdiyev
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили вопросы региональной безопасности
Генсек Парламентской ассамблеи НАТО: Турция является сильным союзником с точки зрения «ресурсов, потенциала и вклада»
Турция оказала поддержку МЧС Кыргызстана в виде технического оборудования
Корабль ВМС Турции TCG Oruçreis принимает участие в учениях FLEETEX-250/2026
Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 051
В преддверии 516-го фестиваля «Айваз-Деде» в Боснии и Герцеговине сотни всадников прошли маршем
Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку с поста президента в ближайшие недели
Египет: Рамочное соглашение, подписанное с Израилем, должно создать основу для вывода израильских войск из Ливана
Путин и Лукашенко продолжили переговоры во второй день встречи на Валдае
В Сомали ликвидировали более 30 боевиков «Аш-Шабаб»
В Воздушных силах Украины сообщили о потере истребителя МиГ-29
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек
Из-за аномальной жары около 3 тыс. человек за сутки обратились в больницы Парижского региона
Вице-президент США: Если у Ирана есть разногласия по меморандуму, он может позвонить
МИД Бахрейна осудил атаку иранских беспилотников на территорию страны
РФ и Украина заявили о возвращении гражданских в рамках гуманитарного обмена
Авигдор Либерман: соглашение между Израилем и Ливаном не предотвратит новый конфликт
«Хезболла» выступила против прямых переговоров между Ливаном и Израилем
При ударе по предприятию в российском Волгограде пострадали 11 человек, есть погибший
Израильские военные вошли в деревню на юге сирийской провинции Дераа
Временный президент Венесуэлы обсудила с Трампом ликвидацию последствий землетрясения
При ударе Израиля по палаткам с перемещенными лицами в Газе погибла палестинка
Южная Корея заявила о заходе военных самолетов РФ и КНР в зону идентификации ПВО
Ограничения на продажу топлива сохраняются примерно в 20 регионах России
КСИР Ирана пообещал ответить на удар США по городу Сирик
При ударе по предприятию в российском Волгограде пострадали 11 человек, есть погибший
Армия США заявила о нанесении авиаудара по Ирану
В Газе скончался раненый при израильской атаке 10-летний палестинский ребенок
Власти РФ сообщили о 12 пострадавших при атаке на музейный комплекс в Ростовской области
Иранские СМИ: Причал в южной части города Сирик подвергся удару
«Ташкентское море» — популярное место летнего отдыха в Узбекистане
СМИ: Израильская армия начнёт пилотный вывод войск из южного Ливана
Захарова назвала запрет российским гимнасткам выступать под флагом РФ «политизацией » спорта
В Китае шесть генералов исключены из состава Всекитайского собрания народных представителей
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1
В МО РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Новоскелеватое
Ледники в Швейцарских Альпах тают из-за волны теплого воздуха