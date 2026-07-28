Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 28 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган обсудил со своим сенегальским коллегой двусторонние отношения и региональные вопросы



Министр иностранных дел Хакан Фидан принял посла США



Турция удовлетворяет значительную часть своих оборонных потребностей за счет собственных ресурсов



Премьер-министр Унал Устель призвал ООН признать ТРСК



Завершилась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция Турции



Трамп отверг возражения Израиля против возможной продажи истребителей F-35 Турции



Генеральный секретарь ООН: Израиль должен оставить Сирию в покое

Азербайджан примет первый в истории ЧМ по футболу U-15



Солист Modern Talking Томас Андерс выступит в Стамбуле 15 августа

Из-под завалов разрушенного здания в Газе извлекли 99 тел членов двух семей



Премьер-министр Испании поблагодарил палестинских детей за свой портрет на стене среди руин в Газе



Президент ТРСК обсудил с посланником генсека ООН кипрское урегулирование

Число погибших в результате израильских ударов со 2 марта возросло до 4332



В Азад-Кашмире в первый день выборов продолжаются протесты



Турки-ахыска в Кыргызстане сохраняют традицию «Дня хинкала после свадьбы»



Палестинская девочка из Газы поблагодарила премьер-министра Испании за ответное видеообращение



Путин увеличил штатную численность ВС РФ



В секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля погибли 3 палестинца, 11 получили ранения



В Баку выразили недоумение в связи со списком «враждебных медиаорганизаций», составленном в Ирана



Зеленский провле перговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом



Путин заявил о попытках Запада спровоцировать раскол в российском обществе



Несмотря на постановление МУС об аресте, самолет Нетаньяху в очередной раз пролетел через воздушное



Цены на нефть обвалились более чем на 10%

Лидеры КНР и Бразилии обсудили сотрудничество



Глава Совета мусульман Ирландии осудил нападение на мечеть в Дублине



Израильские военные сбросили листовки с угрозами на юге Сирии



Пашинян и Путин обсудили вопросы экономических отношений



В Кремле назвали сообщения о воздушном перемирии в Украине «измышлениями СМИ»



Зеленский заявил об ударах по экспортному терминалу и нефтяным объектам в РФ



ЮНЕСКО внесла пляжи Нормандской высадки во Франции и Королевские крепости Лангедока в список Всемирного наследия



В 2026 году во Франции в огне погибло 116 тысяч гектаров земли



Египет приветствовал решение Ирландии запретить импорт продукции из незаконных еврейских поселений



Глава Минпромторга: Россия производит беспилотники миллионами и наращивает выпуск вооружений



Израильские военные задержали сотрудников учебного центра БАПОР в Восточном Иерусалиме



Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана



Хуситы заявили об атаке беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры в саудовском Янбу



В Париже совершено нападение с ножом



Сириец вернулся в свою деревню в Ракке спустя



В Ростовской области РФ сообщили о 5 погибших в результате воздушной атаки

Израильские военные задержали 33 палестинца на Западном берегу Иордана



Захарова обвинила главу Еврокомиссии «в связях с финансовыми группировками»



Румыния вызвала российского посла после инцидентов с беспилотниками



Армия Израиля снесла 9 домов и 2 объекта палестинцев в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу

В Минобороны Саудовской Аравии сообщили о нейтрализации дронов, запущенных из Ирана



Масштабные пожары во французской Жиронде привели к приостановке работы более 13 тыс. предприятий



Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго возросло до 1405



Израильская армия сообщила о перехвате двух БПЛА на границе с Иорданией



Бельгия стала лидером Европы по избыточной смертности во время июньской жары



ФАО: Изменение климата и загрязнение создают новые вызовы для рыболовства и аквакультуры



В Киеве назвали «угрозы» Ирана в адрес Украины «безосновательными и неоправданными»



Страны Европы ужесточают правила использования соцсетей детьми

