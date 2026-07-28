Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 28 июля

Президент Эрдоган обсудил со своим сенегальским коллегой двусторонние отношения и региональные вопросы
Министр иностранных дел Хакан Фидан принял посла США
Турция удовлетворяет значительную часть своих оборонных потребностей за счет собственных ресурсов
Премьер-министр Унал Устель призвал ООН признать ТРСК
Завершилась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция Турции
Трамп отверг возражения Израиля против возможной продажи истребителей F-35 Турции
Генеральный секретарь ООН: Израиль должен оставить Сирию в покое
Азербайджан примет первый в истории ЧМ по футболу U-15
Солист Modern Talking Томас Андерс выступит в Стамбуле 15 августа
Из-под завалов разрушенного здания в Газе извлекли 99 тел членов двух семей
Премьер-министр Испании поблагодарил палестинских детей за свой портрет на стене среди руин в Газе
Президент ТРСК обсудил с посланником генсека ООН кипрское урегулирование
Число погибших в результате израильских ударов со 2 марта возросло до 4332
В Азад-Кашмире в первый день выборов продолжаются протесты
Турки-ахыска в Кыргызстане сохраняют традицию «Дня хинкала после свадьбы»
Палестинская девочка из Газы поблагодарила премьер-министра Испании за ответное видеообращение
Путин увеличил штатную численность ВС РФ
В секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля погибли 3 палестинца, 11 получили ранения
В Баку выразили недоумение в связи со списком «враждебных медиаорганизаций», составленном в Ирана
Зеленский провле перговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом
Путин заявил о попытках Запада спровоцировать раскол в российском обществе
Несмотря на постановление МУС об аресте, самолет Нетаньяху в очередной раз пролетел через воздушное
Цены на нефть обвалились более чем на 10%
Лидеры КНР и Бразилии обсудили сотрудничество
Глава Совета мусульман Ирландии осудил нападение на мечеть в Дублине
Израильские военные сбросили листовки с угрозами на юге Сирии
Пашинян и Путин обсудили вопросы экономических отношений
В Кремле назвали сообщения о воздушном перемирии в Украине «измышлениями СМИ»
Зеленский заявил об ударах по экспортному терминалу и нефтяным объектам в РФ
ЮНЕСКО внесла пляжи Нормандской высадки во Франции и Королевские крепости Лангедока в список Всемирного наследия
В 2026 году во Франции в огне погибло 116 тысяч гектаров земли
Египет приветствовал решение Ирландии запретить импорт продукции из незаконных еврейских поселений
Глава Минпромторга: Россия производит беспилотники миллионами и наращивает выпуск вооружений
Израильские военные задержали сотрудников учебного центра БАПОР в Восточном Иерусалиме
Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана
Хуситы заявили об атаке беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры в саудовском Янбу
В Париже совершено нападение с ножом
Сириец вернулся в свою деревню в Ракке спустя
В Ростовской области РФ сообщили о 5 погибших в результате воздушной атаки
Израильские военные задержали 33 палестинца на Западном берегу Иордана
Захарова обвинила главу Еврокомиссии «в связях с финансовыми группировками»
Румыния вызвала российского посла после инцидентов с беспилотниками
Армия Израиля снесла 9 домов и 2 объекта палестинцев в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу
В Минобороны Саудовской Аравии сообщили о нейтрализации дронов, запущенных из Ирана
Масштабные пожары во французской Жиронде привели к приостановке работы более 13 тыс. предприятий
Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго возросло до 1405
Израильская армия сообщила о перехвате двух БПЛА на границе с Иорданией
Бельгия стала лидером Европы по избыточной смертности во время июньской жары
ФАО: Изменение климата и загрязнение создают новые вызовы для рыболовства и аквакультуры
В Киеве назвали «угрозы» Ирана в адрес Украины «безосновательными и неоправданными»
Страны Европы ужесточают правила использования соцсетей детьми