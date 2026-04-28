Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 28 апреля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган принял генерального секретаря ОЭСР в Стамбуле

В Анкаре прошел пятый раунд политических консультаций между Турцией и Уругваем

Подготовка к открытию «Турецкой научной станции в Антарктиде» завершена

Глава МИД Турции примет участие в саммите «Инициативы трех морей»

В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026»

Второй этап 61-го Президентского велотура Турции выиграл бельгийский велогонщик Том Крэбб

В Риме откроется выставка «Троя и Рим» с участием 221 экспоната из Турции

Газе: число погибших в результате израильских атак приблизилось к 72,6 тысячи

«Хезболла» выступила против прямых переговоров между Ливаном и Израилем

Премьер-министр Чехии: чешские оборонные предприятия уже являются значимыми поставщиками в Азербайджан

Всемирно известная группа альтернативного рока The Neighbourhood выступила в Стамбуле

Путин: Россия готова поддерживать интересы Ирана в контексте ближневосточного конфликта

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Турции

Президент Алиев: Азербайджан и Чехия ведут переговоры по совместному производству военной продукции

В МИД Украины послу Израиля вручат ноту протеста

Силы безопасности Сирии ликвидировали «террористическую ячейку» в Хомсе

В азербайджанском Карабахе стартует международная регата «Кубок Президента 2026»

Война, религия и политика: напряженность в отношениях между Папой и Трампом

Генеральный секретарь ООН призвал «открыть Ормузский пролив, чтобы дать возможность глобальной экономике вздохнуть»

Министр обороны России провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана

ЕС воздержался от призыва к Израилю обеспечить безопасность флотилии «Глобальный Сумуд»

Путин: российский народ ответил на давление и угрозы сплоченностью, а государство – быстрыми решениями

МИД РФ: гарантии безопасности России являются ключом к урегулированию конфликта в Украине

Али аль-Заиди выдвинут в качестве кандидата на пост премьер-министра Ирака

Азербайджан и Армения вошли в десятку стран с самой высокой «военной нагрузкой»

Глава МИД Ирана: Тегеран рассматривает возможность переговоров с США

Казахстан и ОАЭ заинтересованы в дальнейшем углублении стратегического партнерства

В Азербайджане под амнистию попали более 22 тысяч человек

Молдова отмечает День Государственного флага

Южноафриканцы отмечают 32-ю годовщину перехода от режима апартеида к демократии

Израиль объявил о начале атаки на долину Бекаа в Ливане

Урсула фон дер Ляйен: зависимость от ископаемого топлива ставит Европу в уязвимое положение

В Азербайджане ужесточены наказания за терроризм

Казахстан и ОАЭ обсудили инвестиции и сотрудничество в сфере ВИЭ

В Южном Судане упал пассажирский самолет: погибли 14 человек

В Кремле назвали крайне важной встречу Путина с главой МИД Ирана

Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине около 1900 дронов и 60 ракет

СМИ Украины сообщают о разливе нефтепродуктов в море после атаки на Черноморск

МИД РФ: Москва расширила список чиновников из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 19 млн рублей

В Украине заявили об атаке на судно в морском коридоре страны

Вызванному в МИД РФ послу ФРГ выразили решительный протест

Президент Украины внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Израильская армия провела рейды в лагере беженцев Календия

Российские военные заявили об уничтожении более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Япония не планирует «чрезвычайные меры» из-за ситуации в Ормузском проливе

СМИ: Иран предложил США отложить ядерные переговоры в обмен на открытие Ормузского пролива

В Тегеране готовятся к «чрезвычайным ситуациям»

Президент Эстонии призвал Европу готовиться к возобновлению диалога с РФ

Представитель комиссии по нацбезопасности парламента Ирана: США придется принять условия Тегерана

В Минобороны РФ заявили о переходе еще двух селений под контроль российских войск

В американском штате Техас в результате сильных штормов погибли 2 человека

На западе Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,8