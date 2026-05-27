Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 27 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Турции: последствия войны, спровоцированной Израилем, ощущаются во многих сферах

Президент Эрдоган: Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности

Лидеры Турции и Пакистана рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

В столице Швеции организована «Неделя турецкой кухни»

В Сингапуре при сотрудничестве посольства Турции открылась посвященная Стамбулу выставка “Blue Beauties”

Армия Израиля нанесла авиаудар по сектору Газа

Суданская армия захватила три района в штате Голубой Нил

Владимир Путин написал статью перед государственным визитом в Казахстан

Президенты Азербайджана и Ирана обменялись мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений

США не выдали визу замглавы МИД России для участия в дебатах СБ ООН

США и Армения подписали Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Иран заявил о сбитии американского дрона и обстреле истребителя F-35

Зеленский: судьба свободы Европы решается в Украине

Начальник генштаба Израиля уволил прокурора, раскрывшего случай изнасилования палестинской пленницы

Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, продолжающихся с 2 марта, увеличилось на 28 человек и достигло цифры 3213

Нетаньяху: Израиль расширяет военную операцию в Ливане

В Душанбе проходит Международная водная конференция

Секретарь СБ РФ: ОДКБ оценивает риски безопасности на фоне активизации НАТО на западе

Число погибших при израильских ударах по Мишгаре в Ливане возросло до 12

Трамп: обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен под международным контролем

Директор ФСБ РФ назвал тревожным сигналом убийство руководства Ирана с помощью видеосистем

Катар опроверг сообщения о предложении Ирану $12 млрд для достижения соглашения

Посла России вызвали в МИД Германии

Представитель ЕК: ЕС продолжит свое присутствие и деятельность в Киеве

CENTCOM заявил о новых ударах США по югу Ирана в целях «самообороны»

МИД РФ выразил протест Чехии из-за задержания митрополита Илариона

Иранские СМИ: при атаке США и Израиля у острова Ларк погибли три человека

Лукашенко обсудил с делегацией Алжира расширение сотрудничества

США опровергли сообщения об операциях ВМС США по сопровождению судов в Ормузском проливе

ЕС: Поток гуманитарной помощи, поступающей в Газу, крайне недостаточен и нерегулярный

На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Московской области начался Первый международный форум по безопасности

В результате израильского удара по лагерю беженцев в Газе погибли пять палестинцев

Главы МИД Индии, США, Австралии и Японии провели встречу в рамках саммита «Четверки»

Россия и Шри-Ланка обсудили вопросы военно-технического сотрудничества