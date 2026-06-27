Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 27 июня

Президент Эрдоган: Турция достигла исторического прогресса в сфере внешней торговли
Хакан Фидан: Турция готова собрать за столом переговоров делегации России и Украины
Глава МИД Канады: Турция является чрезвычайно важным союзником по НАТО
Круизный лайнер «Astoria Grande» пришвартовался в порту Трабзона
Все турецкие суда, находившиеся в ожидании в Персидском заливе, благополучно покинули его
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил
Турция спешит на помощь Венесуэле
Глава МИД Турции встретился с турецкими предпринимателями в Торонто
Трамп обвинил Иран в «нарушении перемирия»
Лайнер Scenic Eclipse 2 доставил в турецкий Бодрум 218 туристов
Армия США объявила, что нанесла авиаудары по Ирану «в ответ на нападение, совершенное на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив»
В Азербайджане отмечается День Вооружённых сил
Глава Турецкого Красного Полумесяца посетила лагеря мусульман-рохинья в Бангладеш
Турецкие компании представили свою продукцию на 9 -й выставке «Китай-Евразия»
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 920 человек, а число раненых — до 3 360
В связи с сильной жарой в трёх больницах Англии объявлено «критическое положение»
Сборная Турции по футболу обыграла команду США на ЧМ-2026
ВОЗ: Первые 72 часа имеют решающее значение для спасения жизней в Венесуэле
В Гданьске для Украины подписано 160 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро
Баку и Рим обсудили стратегическое партнерство
Министр обороны Израиля выступил с угрозами в адрес Ирана
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
Ливан требует полного вывода израильских войск в установленные сроки
Трамп угрожает ввести 100% пошлины в отношении стран, вводящих налог на цифровые услуги американских компаний
Премьер:Грузия получила гарантии на поставку более 2 млрд куб. м газа из Азербайджана
Таджикистан делает ставку на новые транспортные коридоры между Китаем, Европой и Южной Азией
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 243 человек
Захарова призвала Ереван как можно скорее определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС
Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов
IWF: Тяжелоатлеты из России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях всех возрастных групп
МИД РФ заявил протест послу Молдовы из-за задержания российских дипкурьеров
Карл III первым из британских монархов обнародовал свои доходы и уплаченные налоги
Новак заявил о достаточных запасах топлива в РФ
Очевидцы мощных землетрясений в Венесуэле рассказали «Анадолу» о пережитом ужасе
В «Росатоме» допустили возвращение специалистов на АЭС «Бушер» в ближайшую неделю
Иран выступил с предупреждением относительно несогласованного прохода через Ормузский пролив
В городе Обнинск в РФ открылся IV Международный молодежный ядерный форум
«Газпром» и Китай обсуждают новые возможности в сфере экспорта газа
NYT: США столкнулись с нехваткой вооружений и боеприпасов
Кремль: США нельзя считать «абсолютно нейтральными» в украинском конфликте
Генсек ООН призвал к внедрению инновационных подходов в противодействии наркотрафику
Итальянское антимонопольное ведомство начало расследование в отношении Microsoft 365
В Крыму и Севастополе вводится региональный режим чрезвычайной ситуации
В Минобороны РФ сообщили о перехвате 660 БПЛА за ночь
В Канаде в результате крушения пожарного самолета погибли 3 человека
Гендиректор МАГАТЭ: инспекторы агентства получат доступ к ядерным объектам Ирана
В Бельгии зафиксирован самый жаркий день года
Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1155
Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на автомобили и дома палестинцев на Западном берегу
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5
Число жертв обрушения трехэтажного здания в Нигерии возросло до 9