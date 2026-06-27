Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 27 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция достигла исторического прогресса в сфере внешней торговли

Хакан Фидан: Турция готова собрать за столом переговоров делегации России и Украины

Глава МИД Канады: Турция является чрезвычайно важным союзником по НАТО

Круизный лайнер «Astoria Grande» пришвартовался в порту Трабзона

Все турецкие суда, находившиеся в ожидании в Персидском заливе, благополучно покинули его

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил

Турция спешит на помощь Венесуэле

Глава МИД Турции встретился с турецкими предпринимателями в Торонто

Трамп обвинил Иран в «нарушении перемирия»

Лайнер Scenic Eclipse 2 доставил в турецкий Бодрум 218 туристов

Армия США объявила, что нанесла авиаудары по Ирану «в ответ на нападение, совершенное на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив»

В Азербайджане отмечается День Вооружённых сил

Глава Турецкого Красного Полумесяца посетила лагеря мусульман-рохинья в Бангладеш

Турецкие компании представили свою продукцию на 9 -й выставке «Китай-Евразия»

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 920 человек, а число раненых — до 3 360

В связи с сильной жарой в трёх больницах Англии объявлено «критическое положение»

Сборная Турции по футболу обыграла команду США на ЧМ-2026

ВОЗ: Первые 72 часа имеют решающее значение для спасения жизней в Венесуэле

В Гданьске для Украины подписано 160 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро

Баку и Рим обсудили стратегическое партнерство

Министр обороны Израиля выступил с угрозами в адрес Ирана

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Ливан требует полного вывода израильских войск в установленные сроки

Трамп угрожает ввести 100% пошлины в отношении стран, вводящих налог на цифровые услуги американских компаний

Премьер:Грузия получила гарантии на поставку более 2 млрд куб. м газа из Азербайджана

Таджикистан делает ставку на новые транспортные коридоры между Китаем, Европой и Южной Азией

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 243 человек

Захарова призвала Ереван как можно скорее определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС



Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов



IWF: Тяжелоатлеты из России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях всех возрастных групп



МИД РФ заявил протест послу Молдовы из-за задержания российских дипкурьеров



Карл III первым из британских монархов обнародовал свои доходы и уплаченные налоги



Новак заявил о достаточных запасах топлива в РФ



Очевидцы мощных землетрясений в Венесуэле рассказали «Анадолу» о пережитом ужасе



В «Росатоме» допустили возвращение специалистов на АЭС «Бушер» в ближайшую неделю



Иран выступил с предупреждением относительно несогласованного прохода через Ормузский пролив



В городе Обнинск в РФ открылся IV Международный молодежный ядерный форум



«Газпром» и Китай обсуждают новые возможности в сфере экспорта газа



NYT: США столкнулись с нехваткой вооружений и боеприпасов



Кремль: США нельзя считать «абсолютно нейтральными» в украинском конфликте



Генсек ООН призвал к внедрению инновационных подходов в противодействии наркотрафику



Итальянское антимонопольное ведомство начало расследование в отношении Microsoft 365



В Крыму и Севастополе вводится региональный режим чрезвычайной ситуации



В Минобороны РФ сообщили о перехвате 660 БПЛА за ночь



В Канаде в результате крушения пожарного самолета погибли 3 человека



Гендиректор МАГАТЭ: инспекторы агентства получат доступ к ядерным объектам Ирана



В Бельгии зафиксирован самый жаркий день года



Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1155



Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на автомобили и дома палестинцев на Западном берегу



На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5



Число жертв обрушения трехэтажного здания в Нигерии возросло до 9

