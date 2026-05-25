Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 26 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган отметил День Африки и годовщину создания Африканского союза

Крупнейшее в мире мероприятие на тему «Нулевые отходы» пройдет в Стамбуле 5–7 июня

На третьем энергоблоке АЭС «Аккую» установлен главный мостовой кран

Эмине Эрдоган направила поздравления с Днём Африки

От Газы до Африки: Турция готовит масштабную помощь к Курбан-байраму

Число погибших в результате атак Израиля с 2 марта в Ливане возросло до 3 185 человек

Отношения между Турцией и Азербайджаном: стратегический аспект координации

«Фенербахче» в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА сыграет с шотландским «Хартсом» или польским «Горником»

В Тузле почтили память жертв Капийской резни во время войны в Боснии

Лавров проинформировал Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Испания подтвердила новый случай заражения хантавирусом

Госсекретарь США 26 мая посетит Армению

Владимир Путин подписал закон об использовании ВС для защиты граждан России за рубежом

Трамп: Соглашение с Ираном будет либо отличным и значимым, либо его не будет вовсе

Россия придает большое значение дружественным связям с африканскими государствами

Мексика примет сборную Ирана во время чемпионата мира по футболу 2026

Глава МИД Ирана не сможет принять участие во встрече ООН из-за проблем с американской визой

В Пакистане 17 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с автобусом

Россия и Франция: от стратегического партнерства к новой конфронтации

Зеленский: В Киеве после ударов пострадали 87 человек

Французская активистка Global Sumud заявила о насилии и пытках со стороны Израиля

Израиль обстрелял палатки палестинцев в Газе, в результате чего погибли ребенок и женщина

Лукашенко и Минниханов обсудили сохранение исторической памяти и сотрудничество Беларуси с Татарстаном

В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки погибли шесть палестинцев

Песков: Россия и Армения остаются друзьями и находятся в диалоге

Израильский военнослужащий, участвовавший в боях в Газе, покончил с собой в Майами

Председатель иранского парламента проведет переговоры в Катаре

Рубио заявил о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном уже сегодня

В Бангладеш 15 человек погибли при опрокидывании грузовика с металлическими прутьями

СМИ: Нетаньяху испытывает трудности с влиянием на позицию Трампа по иранскому вопросу

В Иране казнили осужденного за участие в беспорядках и «террористическую деятельность»

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 173 БПЛА над различными регионами

Израильские беспилотники нанесли удары по югу Ливана, погибли три человека

Мохаммад-Багер Галибаф переизбран спикером парламента Ирана

Израильская армия пригрозила нанести удар по городу Сур в Ливане и его окрестностям