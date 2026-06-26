Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 26 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган соболезнует в связи с сильными землетрясениями в Венесуэле



За восемь лет с момента основания Togg привлек более 105 тыс. пользователей



В Анкаре началось 43-е заседание Смешанного консультативного комитета Турция-ЕС



Wall Street Journal: Администрация Трампа планирует продвигать продажу двигателей KAAN, несмотря на противодействие Конгресса



Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в области подготовки сотрудников полиции продолжается



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НАТО объявит о заключении новых оборонных контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов на саммите в Анкаре



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В Кыргызстане заложен фундамент ГЭС мощностью 912 МВт, инвестированной турецким капиталом



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Власти ряда регионов РФ ввели временные ограничения на отпуск топлива



Азербайджан соболезнует Венесуэле в связи с жертвами при землетрясениях

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 164 человек



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В результате атаки Израиля на автомобиль на юге Ливана погибли 3 человека



Кремль: РФ потребует разъяснений от Apple относительно удаления приложений VK



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