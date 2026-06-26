Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 26 июня

Президент Эрдоган соболезнует в связи с сильными землетрясениями в Венесуэле
За восемь лет с момента основания Togg привлек более 105 тыс. пользователей
В Анкаре началось 43-е заседание Смешанного консультативного комитета Турция-ЕС
Wall Street Journal: Администрация Трампа планирует продвигать продажу двигателей KAAN, несмотря на противодействие Конгресса
Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в области подготовки сотрудников полиции продолжается
МИД: Турция готова оказать Венесуэле всестороннюю помощь
В академии агентства «Анадолу» состоялось мероприятие «В фокусе: Армения»
НАТО объявит о заключении новых оборонных контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов на саммите в Анкаре
Монастырь Сумела в Турции вновь распахнул двери для посетителей
Делси Родригес поблагодарила президента Турции за солидарность на фоне разрушительных землетрясений
В Кыргызстане заложен фундамент ГЭС мощностью 912 МВт, инвестированной турецким капиталом
Исследователи NASA нашли признаки жизни на Марсе
Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили расширение сотрудничества
Страны ЕС одобрили торговое соглашение с США
Азербайджан направит в Армению новую партию топлива
РФ закрывает генконсульство Румынии в Петербурге в качестве ответной меры
Зеленский обсудил с фон дер Ляйен оборонное сотрудничество и поддержку Украины
Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 73 043
Лукашенко предупредил Киев о «недопустимости втягивания Беларуси в конфликт»
Захарова: РФ прорабатывает возможность оказания помощи Венесуэле после землетрясения
Эстония присоединилась к возглавляемой США инициативе Pax Silica
Власти ряда регионов РФ ввели временные ограничения на отпуск топлива
Азербайджан соболезнует Венесуэле в связи с жертвами при землетрясениях
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 164 человек
Зеленский утвердил 40-дневную операцию влияния для СБУ
Сенат и Конгресс Испании призвали премьера Санчеса уйти в отставку из-за коррупционных обвинений
Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран
В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и Францией
В Иране прошли масштабные траурные церемонии в память о мученической гибели имама Хусейна
Премьер Армении раскритиковал ЕАЭС
Глава МИД Омана: соглашение по Ормузскому проливу не предусматривает платы за проход
Страны ШОС представили свою продукцию на SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026
На территории промышленной зоны Уфы упали обломки БПЛА
Украина подпишет энергетические соглашения на сумму более €1 млрд в Гданьске
Израиль опроверг информацию об отводе войск с юга Ливана
В Павлодарской области Казахстана вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Польше стартовала Конференция по восстановлению Украины
Франция пережила «самую жаркую ночь в своей истории»
Посольство РФ выразило Молдове протест после задержания дипкурьеров
Израильские военные задержали свыше 15 палестинцев на Западном берегу
Палата депутатов Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение страны с Молдовой
На западе Польши произошло столкновение грузового и пассажирского поездов
Зеленский заявил об ударах по нефтебазе и НПЗ в РФ
В результате атаки Израиля на автомобиль на юге Ливана погибли 3 человека
Кремль: РФ потребует разъяснений от Apple относительно удаления приложений VK
Во Франции пять человек помещены на карантин после контакта с первым носителем Эболы