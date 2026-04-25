Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 26 апреля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган отметил 111-ю годовщину героической битвы при Чанакалле



Президент Турции направил послание по случаю религиозной церемонии в армянском патриархате Стамбула



ASELSAN запустила в эксплуатацию систему ближней противовоздушной обороны



Из турецкого Мерсина отправился «8-й корабль доброты», который доставит гуманитарную помощь в Ливан



Президент Сирии и лидер ливанских друзов в Дамаске обсудили региональные события



В Москве проходит показ турецких детских фильмов



Мармарис сыграет ключевую роль в 61-м Президентском велотуре Турции



Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 568



В Габале состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины



ВС Ирана предупредили США по поводу Ормузского пролива



Палестинцы проголосовали на местных выборах в Западном берегу и секторе Газа



Азербайджан и Украина рассмотрели возможности расширения сотрудничества



Трамп отменил поездки специального посланника США Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера в Пакистан



Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам с РФ и США в Азербайджане



Китай раскритиковал законопроект США о новых ограничениях в сфере чипов



Израильские СМИ: Трамп, Нетаньяху и Аун встретятся в Вашингтоне через две недели



Аббас Аракчи: Иран поделился с Пакистаном «реалистичной концепцией» по окончательному прекращению войны



При ударе по дому в секторе Газа погибла беременная двойней женщина и двое ее детей



Иранский министр иностранных дел встретился с главой Генштаба Пакистана в Исламабаде



Бельгийский общественный вещатель VRT перед Евровидением готовит специальную аналитическую программу об Израиле



По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году от малярии умерли 610 тысяч человек



Иран возобновил международные авиарейсы после закрытия из-за войны



В Иране сообщили о задержании 239 человек по подозрению в связях с США и Израилем



В Минобороны РФ сообщили о перехвате 127 БПЛА за ночь



Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала остается неиспользованной



Дуров заявил о возможном уходе Telegram из Франции на фоне требований доступа к данным



ООН: мир проходит критический этап на фоне конфликтов и климатического кризиса



Армия Мали сообщила об атаках вооруженных группировок в различных районах страны



Петро и Родригес договорились о совместной борьбе с преступностью и развитии энергетики



Председатель Государственной Думы РФ прибыл в Пхеньян



КСИР заявил о задержании судна, подозреваемого в связях с армией США



Президент Словении не будет выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра



Медведев в ответ на инициативу премьера Эстонии предложил ввести сборы с ЕС на российские удобрения



Глава МИД Ирана обсудил с премьером Пакистана региональные вопросы



В Румынии близ границы с Украиной упали фрагменты БПЛА



В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Бочково в Харьковской области Украины



Израиль нанес удар по югу Ливана за пределами оккупированных им территорий, есть погибшие



Германия направит минный тральщик в Средиземное море



В японской префектуре Иватэ при лесных пожарах выгорело более 1000 гектаров земли

