Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 25 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: мир в регионе будет достигнут вопреки Израилю

Глава МИД Турции посетит Канаду с официальным визитом

Бурханеттин Дуран: Турция переместилась из периферии в центр НАТО

Лидеры стран НАТО соберутся в Анкаре на саммите альянса

В Анкаре усиливают меры безопасности в преддверии саммита НАТО

Председатель парламента Турции: мы мобилизуем все ресурсы для привлечения Нетаньяху и его шайки к ответственности

Турция сохраняет статус одного из ключевых направлений для туристов из Германии

В Баку обсудили ситуацию в регионе и мире

Посол Турции в Дамаске встретился с сирийскими министрами

Азербайджан обвинил МИД Франции в предвзятости

Итальянский путешественник объехал автостопом 12 провинций Турции

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 73 041

Посол Турции в Багдаде Анил Бора Инан посетил иракский город Мосул

Председатель парламента ТРСК призвал исламские страны активнее поддерживать турок-киприотов

СМИ: Бейрут и Тель-Авив обсуждают создание «пилотных зон» на юге Ливана

Делегация Нидерландов впервые посетила Сирию после падения режима Башара Асада

Президент РФ призвал наращивать поставки авиатехники собственного производства

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Ирана Галибафом

В Санкт-Петербурге состоялась встреча министра юстиции Турции с генеральным прокурором России

Мирзиеев: статус Андижана стал признанием культурного наследия Узбекистана

Лавров: РФ не примет временных решений и ультиматумов по Украине

Спикер парламента Ирана: Будущее региона — в сотрудничестве

Израильский министр пригрозил США из-за договоренностей с Ираном

На форуме ШОС в Бишкеке подписали соглашение на $150 млн

Президент Азербайджана: Исламофобия угрожает взаимопониманию и мирному сосуществованию

РФ и США до конца лета могут провести новый раунд консультаций по устранению «раздражителей»

СМИ: власти США оказывали давление на Meta с целью проверки ИИ-моделей

Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло к Азербайджану

Более 500 младенцев и матерей погибли или пострадали из-за халатности в больницах Англии

Трамп поручил Минюсту провести расследование в отношении крупных нефтяных компаний

Экс-президент РФ призвал разработать механизм для демонтажа военных баз Запада

Госдума РФ приняла закон для обеспечения внутреннего рынка топливом

Иран вновь опроверг заявление Гросси об инспекции атакованных ядерных объектов

В Бишкеке обсуждают инвестиционный потенциал стран ШОС

Токаев и Мирзиеев обсудили развитие казахско-узбекского сотрудничества

Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку регионов в рамках северного завоза топлива

На северо-западе Сирии нейтрализован один из лидеров террористической организации ДЕАШ

В Душанбе проходит третий Форум аналитических центров «Центральная Азия и Республика Корея»

Министр обороны Израиля: «Мы не уйдем с юга Ливана, даже если США об этом попросят»

В Санкт-Петербурге стартовал XIV Петербургский международный юридический форум

ВОЗ: в Европе температура растет примерно в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру

Израильтяне, узурпировавшие земли палестинцев, совершили атаки на Западном берегу

В Германии по всей стране встали поезда из-за сбоя в системе радиосвязи

Во Франции зарегистрирован случай заболевания Эболой

Билл Гейтс заявил, что никогда не вступал в контакт с жертвами Эпштейна

В Азербайджане продлен карантинный режим

В Самарской области РФ и Адыгее ввели ограничения на продажу топлива

США намерены повысить уровень боеготовности парка F-35 до 80% к 2030 году

Израильские военные задержали 11 палестинцев на Западном берегу

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 323 БПЛА за ночь

YouTube достиг мирового соглашения по иску «о зависимости от социальных сетей», поданному американским подростком

Ученые считают, что кратер в Австралии является самым древним местом падения метеорита на Земле

Число случаев заражения Эболой в ДР Конго выросло до 1094

EASA продлило предупреждение о полетах над Ближним Востоком и Персидским заливом до 1 июля

Число регионов России с ограничениями на продажу топлива достигло 16

Власти Бельгии активировали национальный план реагирования на экстремальную жару

КНДР ввела в эксплуатацию эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн