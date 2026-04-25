Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 25 апреля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган заявил об «осторожном оптимизме» вопреки попыткам Израиля возобновить войну

Президент Эрдоган: возвращение Формула-1 в Турцию года придаст чемпионату особую ценность

Глава МИД Турции заявил, что Израиль стал «прямой угрозой глобальной безопасности», призвав к «коллективному ответу»

Хакан Фидан в преддверии переговоров между США и Ираном считает, что «один или два вопроса в ядерном досье могут быть решены»

МИД Турции: атмосфера примирения на Южном Кавказе — ответ попыткам политизировать события 1915 года

Baykar представил новые беспилотные системы K2 и «Сиврисинек» на демонстрации в Кешане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Исламабад

Эмир Катара шейх Тамим обсудил с президентом США Трампом региональные и международные вопросы

Турция направила в Иран шесть грузовиков с гуманитарной помощью

Турецкий электрический скоростной поезд развил скорость 225 километров в час

Глава МИД Турции встретился с турецкими бизнесменами в Лондоне

Турция нарастила поставки мандаринов в Ирак и лимонов в Россию

Баку решительно осудил сожжение турецкого флага в Армении

Жюри Венецианской биеннале исключило Израиль и РФ из числа претендентов на награды

Круизный лайнер Astoria Grande прибыл из Сочи в турецкую Амасру

Иран возобновляет рейсы в Стамбул и Маскат

Глава МИД Словакии : Хакан Фидан — замечательный человек и отлично выполняет свою работу

НАТО: в учредительном договоре нет положений о приостановке или прекращении членства

Члены Межпарламентской группы дружбы «Турция-Россия» провели встречи в Москве

В Великобритании мужчину изнасиловавшему сихскую женщину, «полагая, что она мусульманка», приговорили к пожизненному заключению

Число жертв атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2 491

Нетаньяху в конце 2024 года заболел раком простаты

Белый дом: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США и Ирана в Исламабаде

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Председатель иранского парламента Калибаф: «Злитесь и умирайте от злости»

Число погибших при атаках Израиля на Газу возросло до 9

Транзит через Панамский канал подорожал в 2,5 раза из-за дестабилизации на Ближнем Востоке

Китай запустит марсоход «Тяньвань-3» в 2028 году

Пентагон: морская блокада иранских портов продлится «столько, сколько потребуется»

Суда флотилии Global Sumud достигли берегов Италии

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Персидском заливе

БАКУ: Азербайджан и впредь будет вносить вклад в мир, безопасность и процветание

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193, сообщило Минобороны РФ

Власти Молдовы планируют отменить чрезвычайное положение в энергетике с 25 апреля

Через территорию Азербайджана в Армению поставлено российское зерно

Зеленский сообщил о «продуктивной» встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Израиль одобрил план строительства религиозной школы для ультраортодоксальных евреев в районе Шейх-Джаррах

Япония использует нефтяные резервы на 20 дней на фоне напряженности в Ормузском проливе

Замглавы МИД стран ШОС призвали к скорейшему урегулированию конфликта вокруг Ирана

В результате атак Израиля на Ливан повреждены множество исторических памятников

Захарова: все меры досмотра на границе РФ проводятся «на равных и взаимоуважительно»

Активисты Глобального флота «Сумуд» полны решимости добраться до Газы

Кремль: РФ будет на «должном уровне» представлена на саммите G20 в Майами

Meta сократит около 8 тыс. сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

Глава МИД Ирана прокомментировал предстоящие визиты в Пакистан, Оман и РФ

Норвегия готовится запретить доступ к соцсетям детям младше 16 лет

Минобороны Азербайджана и Чехии подписали План военного сотрудничества

Глава Минобороны РФ: военное сотрудничество с КНР приобретает особую актуальность

В Италии назвали «позорным» предложение заменить сборную Ирана на ЧМ-26

Нетаньяху утверждает, что Израиль защищает «свободу передвижения» в Ливане

Филиппинских сиамских близнецов разделили в Саудовской Аравии в ходе 18,5-часовой операции

Казахстан и Оман обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Лавров: последствия действий США и Израиля будут «аукаться» еще очень долго

В Бурятии лавина накрыла четырех туристов на горе Мунку-Сардык

Никол Пашинян обратился к армянам с призывом: «Не ищите другой родины, кроме Армении»

В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов за неделю