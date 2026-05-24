Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 24 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Главы МИД Турции и Ирана обсудили ход переговоров Тегерана и Вашингтона



Хакан Фидан обсудил с премьером Катара и пакистанскими посредниками ход переговоров между Ираном и США

В Стамбуле стартовал третий день 8-го Фестиваля этноспорта и культуры



В Сирии в ходе операции турецких спецслужб задержали 10 террористов ДЕАШ



Российские турагентства переориентируются на юго-восточную часть Турции



Турецкие лучники стали чемпионами Европы в мужском и женском зачете



СМИ: США и Иран близки к заключению соглашения о прекращении войны



В Казахстане прошло мероприятие в рамках «Недели турецкой кухни»



Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта возросло до 3 123 человек



Минздрав Ливана: В результате израильских ударов на юге Ливана пострадали 25 медицинских сотрудников



Зеленский: Россия готовит удар по Украине баллистической ракетой «Орешник



Катар и Саудовская Аравия рассмотрели пути развития двухсторонних отношений



Лавров: Запад пытается «втянуть» Армению в ошибочную логику, чтобы навредить РФ



В сирийской провинции Алеппо традиция ковроткачества сохраняется благодаря местным мастерам



КСИР Ирана: за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 25 судов



Около 40 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за утечки химикатов



США и Египет обсудили ситуацию на Ближнем Востоке



Пентагон опубликовал новые документы об НЛО



Эмир Катара обсудил с Трампом переговорный процесс между США и Ираном



В РФ заявили о выявлении некачественной алкогольной продукции из Армении



В Латвии упал неизвестный беспилотник



Зеленский ввел санкции против командиров и флота РФ



В Тегеране обсудили ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США



Премьер Венгрии заявил об отзыве намерения о выходе страны из МУС



Трамп: «Иран является главным государственным спонсором терроризма в мире»



Варшава и Берлин приветствовали решение США направить в Польшу дополнительно 5 тыс. военных



В РФ посоветовали Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского СПГ



Число погибших при ударе по колледжу в подконтрольной РФ Луганской области возросло до 18



Жертвами атаки Израиля на сектор Газа стали пять палестинцев



При взрыве на судостроительной верфи в США погиб один человек, еще 36 пострадали



Глава МИД Ирана и начальник Генштаба Пакистана обсудили усилия по обеспечению мира



Глава МИД Италии: Завершение периода, когда США выступали покровителем Европы, - правильный шаг



В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 365 БПЛА над различными регионами



На Западном берегу госпитализировали двоих детей из-за воздействия примененного Израилем слезоточивого газа



В Иране пригрозили США «сокрушительными» последствиями в случае возобновления конфликта



Президент Сенегала отправил в отставку премьера страны



Страны Персидского залива выступили против альтернативного маршрута Ирана в Ормузском проливе



В ООН выразили обеспокоенность в связи с ударом по колледжу в Луганской области



Зеленский заявил об ударе по химическому предприятию в Пермском крае РФ



Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия



В национальном парке Крюгера в Южной Африке найдены тела двух пропавших туристов



Число погибших при взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси возросло до 90



ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа: разрушены два здания



Глава МИД Ирана обсудил с оманским коллегой снижение напряженности в регионе



На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6

