Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 24 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция и Польша намерены углубить сотрудничество в преддверии саммита НАТО



Президент Эрдоган принял Патриарха Сирийской православной церкви Мора Игнатия II Эфрема Керима



Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, «модальностей» Анкориджа, и реалий «на земле»



Президент Польши посетил технологический центр ASELSAN



Хакан Фидан принял посла Азербайджана в Анкаре Рашада Мамедова



Турецкая оборонная промышленность усиливает экспортный потенциал страны



В Брюсселе подчеркнули стратегическую роль Турции в энергетической безопасности ЕС



Министр Байрактар: Турция готова взять на себя лидерство в построении общего будущего



В ЕС назвали Турцию «ключевой страной в Среднем коридоре»



Токаев: Бельгия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в ЕС



У берегов турецкой Аланьи пришвартовался круизный лайнер «Marella Discovery»



Хакан Фидан выступил с речью в Генеральном секретариате Совета нацбезопасности Турции



Процесс развития транспортного сообщения между Турцией и Арменией продвигается



Совместные учения Сухопутных войск Катара и Катарско-турецких объединенных сил успешно завершились



Токаев обсудил с представителями ЕС и ЕИБ укрепление стратегического партнерства Астаны и Брюсселя



Число погибших в результате атак Израиля по Ливану с 2 марта достигло 4192



Сенат США 50 голосами против 48 принял резолюцию о военных полномочиях в отношении Ирана



Министр обороны: Германия потеряла шесть лет из-за бездействия в сфере обороны



Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия груза



Израильские СМИ: Нетаньяху «в панике» из-за нового механизма контроля за соблюдением перемирия в Ливане



Трамп: Иран навсегда согласился на полный и всеобъемлющий контроль за своей ядерной программой



Россия рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива



Зеленский: Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ОЭСР этой осенью



Главы МИД Сирии и Мавритании обсудили двухстороннее сотрудничество



Путин: РФ готова «оперативно и адекватно» ответить на любые внешние и внутренние угрозы



Майя Санду: интеграция в ЕС позволит Молдове укрепить демократию и защитить независимость



ВОЗ: в ходе вспышки Эболы в ДР Конго подтверждены 1048 случаев заражения



Сибига обсудил с генсеком ОЭСР продвижение Украины к членству в организации



В результате удара Израиля по палаткам в Газе погиб палестинец



СМИ: Венгрия затормозила переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в ЕС



Польша не будет разжигать напряженность в польско-украинских отношениях



Ким Чен Ын призвал КНДР «опередить весь мир» по ядерным ресурсам



Месси и Мбаппе борятся за звание лучшего бомбардира в истории ЧМ



МИД Ирана: технические переговоры с США завершились созданием рабочих групп



В Минэнерго РФ допустили соединение «Силы Сибири» и «Силы Сибири – 2»



Израильский министр: не способный сказать Трампу «нет» не должен быть премьером



В Лондоне сильная жара и дожди парализовали работу общественного транспорта



В Бельгии из-за волны жары соберется Национальный кризисный центр



Израильские военные задержали свыше 20 палестинцев на Западном берегу



Унесшее около 100 жизней обрушение жилкомплекса в США началось задолго до катастрофы



Ультраправый министр: Израиль не собирается выводить войска из Ливана



Палестинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за израильских атак, продолжают борьбу за выживание в палатках



Американская Oracle уволила 21 тыс. сотрудников в рамках перехода к технологиям ИИ