Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 24 июня

Nariman Mehdiyev
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Президент Эрдоган: Турция и Польша намерены углубить сотрудничество в преддверии саммита НАТО
Президент Эрдоган принял Патриарха Сирийской православной церкви Мора Игнатия II Эфрема Керима
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, «модальностей» Анкориджа, и реалий «на земле»
Президент Польши посетил технологический центр ASELSAN
Хакан Фидан принял посла Азербайджана в Анкаре Рашада Мамедова
Турецкая оборонная промышленность усиливает экспортный потенциал страны
В Брюсселе подчеркнули стратегическую роль Турции в энергетической безопасности ЕС
Министр Байрактар: Турция готова взять на себя лидерство в построении общего будущего
В ЕС назвали Турцию «ключевой страной в Среднем коридоре»
Токаев: Бельгия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в ЕС
У берегов турецкой Аланьи пришвартовался круизный лайнер «Marella Discovery»
Хакан Фидан выступил с речью в Генеральном секретариате Совета нацбезопасности Турции
Процесс развития транспортного сообщения между Турцией и Арменией продвигается
Совместные учения Сухопутных войск Катара и Катарско-турецких объединенных сил успешно завершились
Токаев обсудил с представителями ЕС и ЕИБ укрепление стратегического партнерства Астаны и Брюсселя
Число погибших в результате атак Израиля по Ливану с 2 марта достигло 4192
Сенат США 50 голосами против 48 принял резолюцию о военных полномочиях в отношении Ирана
Министр обороны: Германия потеряла шесть лет из-за бездействия в сфере обороны
Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия груза
Израильские СМИ: Нетаньяху «в панике» из-за нового механизма контроля за соблюдением перемирия в Ливане
Трамп: Иран навсегда согласился на полный и всеобъемлющий контроль за своей ядерной программой
Россия рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива
Зеленский: Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ОЭСР этой осенью
Главы МИД Сирии и Мавритании обсудили двухстороннее сотрудничество
Путин: РФ готова «оперативно и адекватно» ответить на любые внешние и внутренние угрозы
Майя Санду: интеграция в ЕС позволит Молдове укрепить демократию и защитить независимость
ВОЗ: в ходе вспышки Эболы в ДР Конго подтверждены 1048 случаев заражения
Сибига обсудил с генсеком ОЭСР продвижение Украины к членству в организации
В результате удара Израиля по палаткам в Газе погиб палестинец
СМИ: Венгрия затормозила переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в ЕС
Польша не будет разжигать напряженность в польско-украинских отношениях
Ким Чен Ын призвал КНДР «опередить весь мир» по ядерным ресурсам
Месси и Мбаппе борятся за звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
МИД Ирана: технические переговоры с США завершились созданием рабочих групп
В Минэнерго РФ допустили соединение «Силы Сибири» и «Силы Сибири – 2»
Израильский министр: не способный сказать Трампу «нет» не должен быть премьером
В Лондоне сильная жара и дожди парализовали работу общественного транспорта
В Бельгии из-за волны жары соберется Национальный кризисный центр
Израильские военные задержали свыше 20 палестинцев на Западном берегу
Унесшее около 100 жизней обрушение жилкомплекса в США началось задолго до катастрофы
Ультраправый министр: Израиль не собирается выводить войска из Ливана
Палестинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за израильских атак, продолжают борьбу за выживание в палатках
Американская Oracle уволила 21 тыс. сотрудников в рамках перехода к технологиям ИИ