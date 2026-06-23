Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 23 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Анкара намерена вывести отношения между Турцией и Ираком на более высокий уровень

Президент Турции: достигнутое между Ираном и США соглашение вызывает удовлетворение

Реджеп Тайип Эрдоган встретился с участницами Программы лидерства для молодых мусульманских женщин»

Президент Эрдоган: саммиты НАТО и ОТГ превратят Анкару в мировой дипломатический центр

МИД Турции внимательно следит за состоянием двух своих граждан, раненых у побережья украинского порта Черноморск

Главы МИД Турции и Катара обсудили мирные переговоры между США и Ираном

Азербайджан и Туркменистан подписали ряд документов

В Египте завершились совместные учения турецких и египетских ВВС

Президент Польши Кароль Навроцкий 23–24 июня посетит Турцию

Рок-группа Scorpions, прибывшая в Турцию, опубликовала видеообращение для своих поклонников

Круизный лайнер Aroya с почти 1500 туристами на борту прибыл в турецкий Бодрум

Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы

Круизный лайнер «Marella Discovery» доставил в турецкий Мармарис 1750 туристов

Главу бакинского офиса Совета Европы вызвали в МИД Азербайджана

Эмине Эрдоган: выставка «Ноль отходов» напоминает о ценности хлеба, воды и труда

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 175 человек

Уолтер Миньоло: исламофобия - современное продолжение нарратива, созданного колониализмом

Токаев: партнерство между Казахстаном и ЕС сегодня важнее, чем когда-либо прежде

Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, забив свой 17-й гол на турнире

Опрос: 37% американцев считают соглашение США и Ирана «более выгодным для Тегерана»

Азербайджан обеспечит транзит международного интернет-трафика для Армении

Глава МИД Узбекистана: Ташкент выступает за расширение диалога между Центральной и Юго-Восточной Азией

Премьер Великобритании подал в отставку

Президент Сирии заявил об отсутствии у Дамаска планов вмешиваться в ситуацию в Ливане

Число погибших в результате атак Израиля на Газу достигло 73 035 человек

В Таджикистане предложили создать цифровой совет для развития сферы связи

Резкий рост популярности правой партии One Nation в Австралии вызывает серьезные опасения в обществе

Кремль: Москва не ожидает смены курса Лондона после ухода Стармера

В Баку обсудят содействие развитию государств ОИС посредством парламентского сотрудничества

Китай запретил госзакупку продукции 46 американских оборонных компаний

Вице-президент США: Вашингтон и Тегеран заложили серьезную основу для заключения успешной сделки

Исследователи разработали ядерные часы, измеряющие время с помощью изменений энергии в атомном ядре

Кыргызстан и Узбекистан подтвердили курс на укрепление стратегического партнерства

ЕС настаивает на «диалоге» после того, как Израиль разорвал отношения с верховным представителем Каллас

В некоторых регионах России вводятся временные лимиты на отпуск бензина

Сторонник Трампа победил на президентских выборах в Колумбии

Принимающая матчи ЧМ-26 Атланта хранит наследие Мартина Лютера Кинга

Генштаб ВС Украины заявил об ударе по центру космической связи «Дубна» в Московской области

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби

Папа Лев XIV посетил офис Всемирной продовольственной программы ООН

Президент Ливана обсудил с представителями США и Катара закрепление режима прекращения огня

Во Франции во время празднования Дня музыки задержали 243 человека

Интерактивная площадка «Turkish Vibe Zone» в Лос-Анджелесе привлекает внимание посетителей

В Воронежской области РФ сообщили о трех пострадавших в результате воздушной атаки

Генштаб ВС Украины заявил об ударе по центру космической связи «Дубна» в Московской области

Израильские силы провели рейд на территории, принадлежащей Греческой православной церкви в Иерусалиме

Спецпредставитель президента РФ: Мерц «повторит судьбу» Стармера, если не изменит политический курс

Опубликован «Словарь Палестины», призванный сохранить живую память о Палестине

В штате Мэриленд в США рухнул легкомоторный самолет, 3 погибших