Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 23 июня

Президент Эрдоган: Анкара намерена вывести отношения между Турцией и Ираком на более высокий уровень
Президент Турции: достигнутое между Ираном и США соглашение вызывает удовлетворение
Реджеп Тайип Эрдоган встретился с участницами Программы лидерства для молодых мусульманских женщин»
Президент Эрдоган: саммиты НАТО и ОТГ превратят Анкару в мировой дипломатический центр
МИД Турции внимательно следит за состоянием двух своих граждан, раненых у побережья украинского порта Черноморск
Главы МИД Турции и Катара обсудили мирные переговоры между США и Ираном
Азербайджан и Туркменистан подписали ряд документов
В Египте завершились совместные учения турецких и египетских ВВС
Президент Польши Кароль Навроцкий 23–24 июня посетит Турцию
Рок-группа Scorpions, прибывшая в Турцию, опубликовала видеообращение для своих поклонников
Круизный лайнер Aroya с почти 1500 туристами на борту прибыл в турецкий Бодрум
Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы
Круизный лайнер «Marella Discovery» доставил в турецкий Мармарис 1750 туристов
Главу бакинского офиса Совета Европы вызвали в МИД Азербайджана
Эмине Эрдоган: выставка «Ноль отходов» напоминает о ценности хлеба, воды и труда
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 175 человек
Уолтер Миньоло: исламофобия - современное продолжение нарратива, созданного колониализмом
Токаев: партнерство между Казахстаном и ЕС сегодня важнее, чем когда-либо прежде
Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, забив свой 17-й гол на турнире
Опрос: 37% американцев считают соглашение США и Ирана «более выгодным для Тегерана»
Азербайджан обеспечит транзит международного интернет-трафика для Армении
Глава МИД Узбекистана: Ташкент выступает за расширение диалога между Центральной и Юго-Восточной Азией
Премьер Великобритании подал в отставку
Президент Сирии заявил об отсутствии у Дамаска планов вмешиваться в ситуацию в Ливане
Число погибших в результате атак Израиля на Газу достигло 73 035 человек
В Таджикистане предложили создать цифровой совет для развития сферы связи
Резкий рост популярности правой партии One Nation в Австралии вызывает серьезные опасения в обществе
Кремль: Москва не ожидает смены курса Лондона после ухода Стармера
В Баку обсудят содействие развитию государств ОИС посредством парламентского сотрудничества
Китай запретил госзакупку продукции 46 американских оборонных компаний
Вице-президент США: Вашингтон и Тегеран заложили серьезную основу для заключения успешной сделки
Исследователи разработали ядерные часы, измеряющие время с помощью изменений энергии в атомном ядре
Кыргызстан и Узбекистан подтвердили курс на укрепление стратегического партнерства
ЕС настаивает на «диалоге» после того, как Израиль разорвал отношения с верховным представителем Каллас
В некоторых регионах России вводятся временные лимиты на отпуск бензина
Сторонник Трампа победил на президентских выборах в Колумбии
Принимающая матчи ЧМ-26 Атланта хранит наследие Мартина Лютера Кинга
Генштаб ВС Украины заявил об ударе по центру космической связи «Дубна» в Московской области
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби
Папа Лев XIV посетил офис Всемирной продовольственной программы ООН
Президент Ливана обсудил с представителями США и Катара закрепление режима прекращения огня
Во Франции во время празднования Дня музыки задержали 243 человека
Интерактивная площадка «Turkish Vibe Zone» в Лос-Анджелесе привлекает внимание посетителей
В Воронежской области РФ сообщили о трех пострадавших в результате воздушной атаки
Генштаб ВС Украины заявил об ударе по центру космической связи «Дубна» в Московской области
Израильские силы провели рейд на территории, принадлежащей Греческой православной церкви в Иерусалиме
Спецпредставитель президента РФ: Мерц «повторит судьбу» Стармера, если не изменит политический курс
Опубликован «Словарь Палестины», призванный сохранить живую память о Палестине
В штате Мэриленд в США рухнул легкомоторный самолет, 3 погибших