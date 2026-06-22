Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 22 июня

Abdulrahman Yusupov
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
В Шотландии в результате серии атак на почве исламофобии пострадали 5 человек
Масуд Пезешкиан: Иран получит доступ к $6 млрд доходов, хранящихся в Катаре
Помощник президента РФ: одна из сторон не совсем в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
Глава МИД РФ: власти США «поддаются нажиму» Европы по Украине
В Республике Тыва в РФ совершено нападение на детский лагерь, пострадали 13 человек
В Каире прошла встреча глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана
Зеленский: против Украины за неделю применили около 2200 БПЛА, более 1800 авиабомб и 87 ракет
В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США
Трамп пригрозил «уничтожить» Иран в случае закрытия Ормуза
Глава МИД Турции предупредил о попытках Израиля сорвать соглашение США и Ирана
На заводе в Катаре прогремел взрыв
Зеленский обвинил президента Польши в стремлении «повышать рейтинги на антиукраинских настроениях»
Нетаньяху заявил о намерении продолжать оккупацию Ливана
Число жертв атак Израиля на Ливан достигло 4057
СМИ: Делегация Ирана покинула переговоры из-за угроз Трампа