Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 22 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В Шотландии в результате серии атак на почве исламофобии пострадали 5 человек

Масуд Пезешкиан: Иран получит доступ к $6 млрд доходов, хранящихся в Катаре

Помощник президента РФ: одна из сторон не совсем в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Глава МИД РФ: власти США «поддаются нажиму» Европы по Украине

В Республике Тыва в РФ совершено нападение на детский лагерь, пострадали 13 человек

В Каире прошла встреча глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана



Зеленский: против Украины за неделю применили около 2200 БПЛА, более 1800 авиабомб и 87 ракет

В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США

Трамп пригрозил «уничтожить» Иран в случае закрытия Ормуза

Глава МИД Турции предупредил о попытках Израиля сорвать соглашение США и Ирана

На заводе в Катаре прогремел взрыв



Зеленский обвинил президента Польши в стремлении «повышать рейтинги на антиукраинских настроениях»



Нетаньяху заявил о намерении продолжать оккупацию Ливана



Число жертв атак Израиля на Ливан достигло 4057



СМИ: Делегация Ирана покинула переговоры из-за угроз Трампа



