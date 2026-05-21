Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 21 мая

Abdulrahman Yusupov, Ekip
21 Май 2026•Обновить: 21 Май 2026
Путин назвал сотрудничество РФ и КНР во внешней политике стабилизирующим фактором
МИД Израиля сообщил о задержании всех 430 активистов флотилии Global Sumud
РФ и КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира
Си Цзиньпин призвал Россию совместно противостоять «одностороннему произволу»
ЕК и Украина подписали документ для выделения кредита на €90 млрд
Кремль: В РФ ждут в ближайшие недели визита Уиткоффа и Кушнера
Италия потребовала от Израиля извинений за жестокое обращение с активистами Global Sumud
МИД Турции: Анкара осуждает словесное и физическое насилие со стороны израильского министра в отношении активистов флотилии Global Sumud
«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы УЕФА, обыграв «Фрайбург» со счётом 3:0 в финальном матче в Стамбуле
Лавров: Россия, как и Китай, не хочет войны ни с кем
Россия ограничила ввоз цветов из Армении
Лидеры Турции и США обсудили ситуацию в регионе
Президент Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет и целостность Судана
Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3073
Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 773
Президент Украины заявил о потенциале для развития отношений с Сербией
Мировое сообщество осуждает жестокое обращение Израиля с активистами Global Sumud
