Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 21 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Путин назвал сотрудничество РФ и КНР во внешней политике стабилизирующим фактором

МИД Израиля сообщил о задержании всех 430 активистов флотилии Global Sumud

РФ и КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира

Си Цзиньпин призвал Россию совместно противостоять «одностороннему произволу»

ЕК и Украина подписали документ для выделения кредита на €90 млрд

Кремль: В РФ ждут в ближайшие недели визита Уиткоффа и Кушнера

Италия потребовала от Израиля извинений за жестокое обращение с активистами Global Sumud

МИД Турции: Анкара осуждает словесное и физическое насилие со стороны израильского министра в отношении активистов флотилии Global Sumud

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы УЕФА, обыграв «Фрайбург» со счётом 3:0 в финальном матче в Стамбуле



Лавров: Россия, как и Китай, не хочет войны ни с кем



Россия ограничила ввоз цветов из Армении



Лидеры Турции и США обсудили ситуацию в регионе



Президент Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет и целостность Судана



Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3073



Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 773



Президент Украины заявил о потенциале для развития отношений с Сербией



Мировое сообщество осуждает жестокое обращение Израиля с активистами Global Sumud



