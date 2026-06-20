Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 21 июня

Nariman Mehdiyev
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
Президент Эрдоган: Турция впервые экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и ЕС
Президент Эрдоган: Турция придает большое значение укреплению сотрудничества с Румынией
Министр Фидан принял участие в совещании в Каире, на которой обсуждались региональные вопросы
Турция и Китай рассматривают многие глобальные и региональные вопросы с одинаковой точки зрения
Госминистр Великобритании по вопросам торговли: Стремимся удвоить объем торговли с Турцией
Президент Эрдоган встретился с коллегой из Румынии
Бурханеттин Дуран: Трагедия в Газе навсегда останется в памяти как один из самых тяжелых примеров гуманитарной трагедии
Швейцария продолжает создавать благоприятные условия для проведения переговоров между США и Ираном
Украинские политики массово отказались от высших государственных наград Польши
Иран объявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на нарушения США меморандума о взаимопонимании и ударов Израиля по югу Ливана
Казахстан направил народу Афганистана гумпомощь общим весом 318,8 тонны
Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 28
В результате двух отдельных терактов в Пакистане погибли 7 человек
Трамп усилил критику в адрес Мелони за отсутствие помощи во время войны с Ираном
WSJ: США и Катар работают над предоставлением Ирану доступа к замороженным средствам
Президент Боливии объявил чрезвычайное положение на фоне продолжающихся протестов
ЕС призвал СБР прекратить наступление на Эль-Убейд в Судане
Во Франции из-за сильной жары в 60 департаментах объявлена оранжевая тревога
Медведев: Ормузский пролив превратился в «персидское ядерное оружие»
Глава МВД Пакистана отправился в Тегеран для переговоров между Ираном и США
При ударе Израиля по югу Ливана погибли четыре члена одной семьи, включая двоих детей
Трамп допустил быстрый военный сценарий против Кубы по примеру операции в Венесуэле
Ливанская гражданская оборона: при израильских ударах по провинции Эн-Набатия погибли 16 человек
Буданов и Сибига вернут Польше государственные награды в связи с решением об ордене Зеленского
СМИ: Уиткофф отправился в Швейцарию для возможных переговоров с Ираном
В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ: есть погибшая и раненые
Швейцария в течение двух дней организует переговоры между США и Ираном
В МИД РФ выразили обеспокоенность нападением боевиков на аэропорт в Нигере
Жертвами атак Израиля на сектор Газа стали 5 палестинцев
В Великобритании при столкновении двух поездов погиб человек, пострадали 89
В результате нападения израильтян, захвативших палестинские территории, трое палестинцев получили ранения
Израиль обвинил «Хезболлу» в связи с ударами по югу Ливана
Колумбийцы определят политический курс страны во втором туре президентских выборов
ООН: Число сирийских беженцев, вернувшихся из Иордании на родину, достигло 200 тыс.
Губернатор Тюменской области РФ сообщил об отражении атаки на НПЗ