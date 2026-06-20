Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 21 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция впервые экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и ЕС



Президент Эрдоган: Турция придает большое значение укреплению сотрудничества с Румынией



Министр Фидан принял участие в совещании в Каире, на которой обсуждались региональные вопросы



Турция и Китай рассматривают многие глобальные и региональные вопросы с одинаковой точки зрения



Госминистр Великобритании по вопросам торговли: Стремимся удвоить объем торговли с Турцией



Президент Эрдоган встретился с коллегой из Румынии



Бурханеттин Дуран: Трагедия в Газе навсегда останется в памяти как один из самых тяжелых примеров гуманитарной трагедии



Швейцария продолжает создавать благоприятные условия для проведения переговоров между США и Ираном



Украинские политики массово отказались от высших государственных наград Польши



Иран объявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на нарушения США меморандума о взаимопонимании и ударов Израиля по югу Ливана



Казахстан направил народу Афганистана гумпомощь общим весом 318,8 тонны



Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 28



В результате двух отдельных терактов в Пакистане погибли 7 человек



Трамп усилил критику в адрес Мелони за отсутствие помощи во время войны с Ираном



WSJ: США и Катар работают над предоставлением Ирану доступа к замороженным средствам



Президент Боливии объявил чрезвычайное положение на фоне продолжающихся протестов



ЕС призвал СБР прекратить наступление на Эль-Убейд в Судане



Во Франции из-за сильной жары в 60 департаментах объявлена оранжевая тревога



Медведев: Ормузский пролив превратился в «персидское ядерное оружие»



Глава МВД Пакистана отправился в Тегеран для переговоров между Ираном и США



При ударе Израиля по югу Ливана погибли четыре члена одной семьи, включая двоих детей



Трамп допустил быстрый военный сценарий против Кубы по примеру операции в Венесуэле



Ливанская гражданская оборона: при израильских ударах по провинции Эн-Набатия погибли 16 человек



Буданов и Сибига вернут Польше государственные награды в связи с решением об ордене Зеленского



СМИ: Уиткофф отправился в Швейцарию для возможных переговоров с Ираном



В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ: есть погибшая и раненые



Швейцария в течение двух дней организует переговоры между США и Ираном



В МИД РФ выразили обеспокоенность нападением боевиков на аэропорт в Нигере



Жертвами атак Израиля на сектор Газа стали 5 палестинцев



В Великобритании при столкновении двух поездов погиб человек, пострадали 89



В результате нападения израильтян, захвативших палестинские территории, трое палестинцев получили ранения



Израиль обвинил «Хезболлу» в связи с ударами по югу Ливана



Колумбийцы определят политический курс страны во втором туре президентских выборов



ООН: Число сирийских беженцев, вернувшихся из Иордании на родину, достигло 200 тыс.



Губернатор Тюменской области РФ сообщил об отражении атаки на НПЗ

