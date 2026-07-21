Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 21 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ по футболу

Трамп: Ормузский пролив находится под контролем США

Власти Ирана сообщили об ударах США по городу Бушер

МИД Турции заявил о намерении и впредь защищать интересы ТРСК

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на танкер «NELSA»

Зеленский подтвердил удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московской области РФ

Число погибших в Газе в результате израильских атак превысило 73 тыс.

Кремль: Россия остается открытой к диалогу со странами Европы

Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернэм

В Бахрейне вновь объявлена тревога из-за атак Ирана

Зеленский обсудил поддержку Украины с новым премьером Британии

МИД Турции: Конвенция Монтре остается гарантом стабильности в Черном море

Жертвами очередных ударов Израиля по Газе стали 7 палестинцев

В Сан-Томе и Принсипи переизбран действующий президент

Президент Эрдоган высоко оценил визит короля Карла III в Центральную мечеть Кембриджа

В МИД РФ обвинили Украину в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум