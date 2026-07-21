Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 21 июля

Abdulrahman Yusupov
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Президент Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ по футболу
Трамп: Ормузский пролив находится под контролем США
Власти Ирана сообщили об ударах США по городу Бушер
МИД Турции заявил о намерении и впредь защищать интересы ТРСК
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на танкер «NELSA»
Зеленский подтвердил удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московской области РФ
Число погибших в Газе в результате израильских атак превысило 73 тыс.
Кремль: Россия остается открытой к диалогу со странами Европы
Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернэм
В Бахрейне вновь объявлена тревога из-за атак Ирана
Зеленский обсудил поддержку Украины с новым премьером Британии
МИД Турции: Конвенция Монтре остается гарантом стабильности в Черном море
Жертвами очередных ударов Израиля по Газе стали 7 палестинцев
В Сан-Томе и Принсипи переизбран действующий президент
Президент Эрдоган высоко оценил визит короля Карла III в Центральную мечеть Кембриджа
В МИД РФ обвинили Украину в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум