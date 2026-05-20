Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 20 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Жертвами вооруженного нападения на Исламский центр в Калифорнии стали 3 человека

Путин: взаимоотношения РФ и Китая играют стабилизирующую роль на мировой арене

Трамп назвал «ужасной ситуацией» нападение на Исламский центр в Сан-Диего

Трамп заявил, что отложил удары по Ирану «лишь на время»

В Турции отметили День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

Число погибших в результате израильских атак в Газе достигло 72 772 человек

Иран раскрыл детали предложения, переданного США по возможному соглашению

Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

В МИД РФ предупредили о росте стратегических рисков «лобовой сшибки» с НАТО

Азербайджанский город Шуша и турецкий Трабзон стали городами-побратимами

Израильский ультраправый министр Смотрич обвинил МУС в выдаче тайного ордера на его арест

Израиль нанес удар по Ливану вопреки перемирию, погибли 4 человека

У здания Управления вооружений в Дамаске прогремел взрыв

Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3042

Генсек ООН решительно осудил стрельбу в Исламском центре в Сан-Диего



ОАЭ: атаковавшие АЭС БПЛА прилетели из Ирака



Трамп отложил удары по Ирану «в последнюю минуту»



Турция призвала Грецию избегать искажения истории



МИД: РФ парирует угрозы НАТО военно-техническими мерами



Атакам Израиля подверглись все суда флотилии Global Sumud



Президент Эрдоган: Эскалация в регионе актуализировала стратегическую важность отношений Турции и ЕС



Зеленский утвердил «планы нанесения ударов по территории РФ»



Украина принесла извинения Эстонии за инцидент с БПЛА



Президент РФ прибыл в Пекин с двухдневным визитом

