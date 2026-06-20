Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 20 июня

Nariman Mehdiyev
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
Президент Эрдоган: Турция продолжит вносить вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе
Трамп заявил, что собирается посетить Турцию для участия в саммите НАТО
Между Турцией и Сирией подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук
Бурханеттин Дуран: МИД РФ снял ограничения по поездкам в страны Персидского залива: Мы сильны вместе, вместе мы - Турция
Президент Эрдоган: Турция активно участвует в урегулировании региональных конфликтов
Лайнер Astoria Grande с 880 пассажирами на борту прибыл в Амасру
Министр обороны Японии посетит Турцию для участия в саммите НАТО
Турция и Кыргызстан подписали соглашение по градостроительству
Число погибших в результате атак Израиля по Ливану с 2 марта возросло до 3 980
В результате атак израильских военных на Западном берегу ранен палестинец
Марко Рубио: США на стороне Ливана и поддерживают его безопасность и стабильность
Франция призвала Израиль соблюдать американо-иранский меморандум
Зеленского лишили высшей награды Польши
ООН приветствует сообщения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» и призывает к диалогу
Службы экстренной помощи Великобритании приступили к ликвидации последствий столкновения двух поездов
Зеленский: у Лукашенко есть неделя, чтобы убрать технику у границы с Украиной
Отношения Трампа с Мелони, которая, по словам Трампа, «умоляла» его сфотографироваться, вновь ухудшились
Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%
UNICEF: В результате атак Израиля на Ливан с 2 марта ежедневно в среднем гибнут или получают увечья 12 детей
Российские эксперты: Армения должна сделать выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом
Президент США: Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен
Казахстан заинтересован в привлечении британских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли
Премьер-министр Израиля вновь заявил, что оккупация юга Ливана продолжится
Иран предоставит бесплатный проход через Ормузский пролив на 60 дней
Таджикистан и Грузия подписали 11 документов о сотрудничестве
Минздрав Ливана: число погибших при израильских ударах с ночи достигло 47
Женщины из Алеппо осваивают столярное дело, создавая уникальные изделия из дерева
Китай вывел на орбиту группу спутников с помощью ракеты «Куайчжоу-11»
Токаев подтвердил курс на укрепление партнерства с Черногорией
Премьер-министр Бельгии указал на председателя Совета ЕС Кошту в связи с возможными переговорами с Путиным
МИД РФ не исключил «нового изменения» подхода США к урегулированию в Украине
ЮНИСЕФ: в Газе с момента объявления режима прекращения огня убиты 265 детей
В 53 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары