Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 20 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция продолжит вносить вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе

Трамп заявил, что собирается посетить Турцию для участия в саммите НАТО

Между Турцией и Сирией подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук

Бурханеттин Дуран: МИД РФ снял ограничения по поездкам в страны Персидского залива: Мы сильны вместе, вместе мы - Турция

Президент Эрдоган: Турция активно участвует в урегулировании региональных конфликтов

Лайнер Astoria Grande с 880 пассажирами на борту прибыл в Амасру

Министр обороны Японии посетит Турцию для участия в саммите НАТО

Турция и Кыргызстан подписали соглашение по градостроительству

Число погибших в результате атак Израиля по Ливану с 2 марта возросло до 3 980

В результате атак израильских военных на Западном берегу ранен палестинец

Марко Рубио: США на стороне Ливана и поддерживают его безопасность и стабильность

Франция призвала Израиль соблюдать американо-иранский меморандум

Зеленского лишили высшей награды Польши

ООН приветствует сообщения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» и призывает к диалогу

Службы экстренной помощи Великобритании приступили к ликвидации последствий столкновения двух поездов

Зеленский: у Лукашенко есть неделя, чтобы убрать технику у границы с Украиной

Отношения Трампа с Мелони, которая, по словам Трампа, «умоляла» его сфотографироваться, вновь ухудшились

Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%

UNICEF: В результате атак Израиля на Ливан с 2 марта ежедневно в среднем гибнут или получают увечья 12 детей

Российские эксперты: Армения должна сделать выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом

Президент США: Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен

Казахстан заинтересован в привлечении британских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли

Премьер-министр Израиля вновь заявил, что оккупация юга Ливана продолжится

Иран предоставит бесплатный проход через Ормузский пролив на 60 дней

Таджикистан и Грузия подписали 11 документов о сотрудничестве

Минздрав Ливана: число погибших при израильских ударах с ночи достигло 47

Женщины из Алеппо осваивают столярное дело, создавая уникальные изделия из дерева

Китай вывел на орбиту группу спутников с помощью ракеты «Куайчжоу-11»

Токаев подтвердил курс на укрепление партнерства с Черногорией

Премьер-министр Бельгии указал на председателя Совета ЕС Кошту в связи с возможными переговорами с Путиным

МИД РФ не исключил «нового изменения» подхода США к урегулированию в Украине

ЮНИСЕФ: в Газе с момента объявления режима прекращения огня убиты 265 детей

В 53 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары