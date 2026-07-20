Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 20 июля

Abdulrahman Yusupov
20 Июля 2026•Обновить: 20 Июля 2026
США объявили о новых авиаударах по Ирану
Иран заявил об ударах дронами-камикадзе по двум военным объектам США в Кувейте
В Белгородской области РФ сообщили о 3 погибших и 13 пострадавших в результате атак
Число жертв двух разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5119
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на морской терминал
В Харьковской области Украины сообщили о трех погибших и 16 пострадавших в результате атаки
Зеленский заявил о поражении трех нефтебаз в Ставропольском крае РФ
В Тегеране более 500 госучреждений отключили от электроснабжения за превышение лимита потребления
Минздрав Ирана: с 27 июня в результате ударов США погибли более 50 человек
Анкара осудила закрытие школ турецкого меньшинства в Греции
Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте
Глава МИД Турции: Анкара и Доха координируют усилия по возвращению США и Ирана к соглашению
Глава Минобороны Турции: Анкара продолжит защищать законные интересы ТРСК
Президент Сирии провел кадровые перестановки в силовых структурах
Путин: отношения России и КНДР развиваются по всем направлениям