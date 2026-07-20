Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 20 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

США объявили о новых авиаударах по Ирану

Иран заявил об ударах дронами-камикадзе по двум военным объектам США в Кувейте

В Белгородской области РФ сообщили о 3 погибших и 13 пострадавших в результате атак

Число жертв двух разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5119

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на морской терминал

В Харьковской области Украины сообщили о трех погибших и 16 пострадавших в результате атаки

Зеленский заявил о поражении трех нефтебаз в Ставропольском крае РФ

В Тегеране более 500 госучреждений отключили от электроснабжения за превышение лимита потребления

Минздрав Ирана: с 27 июня в результате ударов США погибли более 50 человек

Анкара осудила закрытие школ турецкого меньшинства в Греции

Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте

Глава МИД Турции: Анкара и Доха координируют усилия по возвращению США и Ирана к соглашению

Глава Минобороны Турции: Анкара продолжит защищать законные интересы ТРСК



Президент Сирии провел кадровые перестановки в силовых структурах



Путин: отношения России и КНДР развиваются по всем направлениям

