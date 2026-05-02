Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 2 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Турции поздравил трудящихся с Днем труда и солидарности 1 мая

Глава МИД Турции встретился с председателем «Сил народной мобилизации» Ирака

Эмине Эрдоган: труженики в Турции черпают силы в единстве, сплоченности и солидарности

МИД Турции поздравило Али Зейди, которому поручено сформировать новое правительство Ирака

Главы МИД Турции и Ирана обсудили урегулирование в регионе

Активисты «Глобального флота Сумуд», задержанные во время израильского нападения, доставлены в Турцию

Белый дом направил в Конгресс США уведомление о том, что вражда с Ираном «завершилась»

1 мая возобновились рейсы по маршруту Киркук-Анкара

Турция и Сирия обсудили сотрудничество в сфере обороны

Шестой этап 61-й Президентской велогонки Турции выиграл итальянец Кристиан Багатин

Круизное судно «Astoria Grande» пришвартовалось в турецком Трабзоне

Баку: Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном формирует новую геополитическую реальность в регионе

Наташа Теодориду выступит с концертом в Стамбуле

Lufthansa Group продлевает приостановку полетов в Тель-Авив до июня

В Барселоне акция солидарности с флотилией Global Sumud переросла в противостояние

Катар с 2 мая возобновит морские перевозки

Глава миротворческой миссии ООН посетит Италию и Турцию

Глава Палестинской футбольной ассоциации отказался пожать руку представителю Израиля на конгрессе ФИФА

В результате атак, совершаемых Израилем в Ливане с ночи погибли 11 человек

СМИ: Предсмертная записка Эпштейна держится в секрете

В Анталье состоится мировая премьера балета «Анна Каренина»

Ирак готовится возобновить экспорт нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан

Израильская армия разрушила монастырь и школу для монахинь на юге Ливана

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта возросло до 2 618 человек

Токаев: концепция «Закон и Порядок» стала фундаментом масштабной модернизации Казахстана

В Нью-Йорке прошел пропалестинский марш

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу ЕС

Тегеран проинформировал Баку о мирных инициативах Ирана

На реке Нармада в Индии перевернулся катер с туристами, погибли 9 человек

Зеленский анонсировал реформы в ВСУ

Израильтяне, захватившие палестинские земли, бросили газовую бомбу в мечеть на оккупированном Западном берегу

Армия Израиля нанесла минометный удар по сирийской провинции Кунейтра

Израиль атаковал юг Ливана, несмотря на перемирие

Иран потребовал компенсации от стран Персидского залива

ООН: кризис на Ближнем Востоке оказывает давление на гумпомощь за пределами региона

В Баку выстраиваются культурные мосты: ковровое искусство на международной площадке

В Великобритании уровень террористической угрозы повышен до «серьезного»

Аббас Арагчи: война США и Израиля с Ираном обошлась Вашингтону в $100 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе пошлины на автомобили и грузовики, произведенные в ЕС, будут повышены до 25%

В прошлом месяце в Нигерии нейтрализован 201 террорист

Сезон «Формулы-1» возобновляется в Майами

ОАЭ ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ливан и Ирак

При жесткой посадке вертолета в Республике Коми есть пострадавшие

В США стоимость бензина продолжает расти и превышает $5 за галлон

В результате атак израильской армии на юг Ливана погибли 6 человек

Джанни Инфантино вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента ФИФА

Трамп одобрил строительство нефтепровода на границе США и Канады

С космодрома «Байконур» прошел первый пуск ракеты-носителя «Союз-5»

Иран передал новый проект соглашения США через Пакистан

Незаконные еврейские поселенцы подожгли автомобиль палестинца на Западном берегу