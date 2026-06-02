Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 2 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция «создает историю» в оборонной промышленности и сосредоточена на своих долгосрочных

Реджеп Тайип Эрдоган: инициированные Анкарой и Баку поставки газа в Сирию способствуют укреплению региональной безопасности

Глава турецкой разведки встретился с делегацией ХАМАС

Турция и Азербайджан подписали соглашение о поставках 33 млрд кубометров природного газа

Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

МИД Турции решительно осудил нападение израильских экстремистов на мечеть «Аль-Акса», поднятие там израильского флага и исполнение государственного гимна Израиля

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 941 человек

Глава МИД Турции 2 июня совершит визит в Сингапур

Экономика Турции выросла на 2,5% в первом квартале текущего года

НАТО: на саммите в Анкаре обязательства должны перейти в действия

«6-й Стамбульский фестиваль цифрового искусства» начинает свою работу

47 турецких университетов вошли в число лучших в мире

В античном городе Сиде обнаружена древняя улица, ведущая ко вторым главным воротам

Президент Азербайджана принял делегацию во главе с помощником госсекретаря США

МИД Казахстана: Астана выступает за использование атомной энергии исключительно под гарантиями МАГАТЭ

Зеленский: ВСУ за май поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов

Вице-премьер: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой

На севере Ирака погиб британский солдат

СМИ: Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Иране и Ливане

В Газе сохраняется водный кризис

Путин и Пашинян договорились продолжить диалог при личной встрече

Еврокомиссия: временная защита украинцев действует до марта 2027 года

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, увеличилось на 21 человека и достигло цифры 3 433

Трамп: США являются давним сторонником нефтегазовой отрасли Азербайджана

Токаев: визит главы Гонконга в Казахстан откроет новые возможности для сотрудничества

Израильские силы застрелили палестинского автомобилиста

Пациенты на диализе в Газе получают лечение в условиях острой нехватки ресурсов

Пашинян: отношения с Турцией и Азербайджаном создадут для Армении новые возможности

Макрон сообщил о задержании французскими военными российского нефтяного танкера

Число жертв израильских ударов по югу Ливана возросло до 12

МИД РФ примет ответные меры в связи с решением Румынии закрыть генеральное консульство России в Констанце

В территориальных водах Ирака в Персидском заливе произошел взрыв на грузовом судне под флагом Панамы

Паломники продолжают прибывать в Медину

Президент Азербайджана поблагодарил Трампа за продление срока приостановки действия 907-й поправки

Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России

Израиль потребовал от жителей района Дахия столицы Ливана покинуть свои дома

Росатом: атака на Запорожскую АЭС является прямой «предтечей ядерного инцидента»

Трамп: переговоры с Ираном продолжаются «быстрыми темпами»

Кабмин РФ утвердил правила работы судов под иностранным флагом в водах России

В Токио фиксируется первая в этом году волна жары

Украинские подразделения готовят артиллерию в Донецкой области

Президент Ливана: у страны нет иного выбора, кроме переговоров с Израилем

Центральный Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж

В Колумбии проходят президентские выборы

Глава МИД Ирана: нарушение перемирия на любом фронте будет означать его полный срыв

Армия Израиля снесла торговые точки на овощном рынке на Западном берегу

Полиция вмешалась в акцию протеста у центра содержания задержанных ICE

В США взломали аккаунт Белого дома времен Обамы

Завершился заключительный 21-й этап велогонки «Джиро д'Италия»

Кремль обвинил Францию в «пиратстве» из-за задержания танкера «Тагор» в Атлантике

Франция обеспокоена сообщениями о «пытках» палестинских заключенных

Президент Мексики обвинила США в попытке вмешательства во внутренние дела страны