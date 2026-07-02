Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 2 июля

Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию католических епископов Турции
Турция сохраняет статус ключевого союзника на фоне трансформации и укрепления НАТО
Турция наращивает экспорт оборонной продукции в страны НАТО
Турция имеет чрезвычайно важное значение для НАТО, обладая одной из сильнейших армий в Альянсе и мощной оборонной промышленностью, заявил генсек НАТО Марк Рютте «Анадолу»
Президент Эрдоган принял главу МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева
Турция играет ключевую роль в архитектуре безопасности НАТО
Глава МИД Турции: экспансионизм Израиля провоцирует хаос в регионе
Гражданин Турции спас 38 человек после разрушительных землетрясений в Венесуэле
Глава МИД ТРСК: присутствие Турции на острове остается «красной линией» в вопросах безопасности
Жеенбек Кулубаев: Кыргызстан и Турция проявляют общую волю к дальнейшему укреплению и развитию отношений
Президент Турции поздравил с Днем мореплавания и каботажа
Бывший премьер Израиля: Нетаньяху полностью утратил способность управлять страной
Турецкий радар STM DAR помогает искать выживших под завалами в Венесуэле
Глава MİT Турции посетил иракский Киркук
В Стамбуле пройдет XIII Международный симпозиум имени Бедиюззамана
Ильхам Алиев: Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 2 295 человек
Сооснователь Palantir назвал себя самым открытым сторонником Израиля среди руководителей компаний
33-й Стамбульский джазовый фестиваль соберет мировых звезд
Токаев обсудил с руководством международных организаций развитие гимнастики в Казахстане
Монастырь Сумела в турецком Трабзоне за пять лет после реставрации посетили более 2 млн человек
В Баку обсуждают деятельность Черноморского банка торговли и развития
Гёбекли-Тепе, отмечающий 8-ю годовщину включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили 4,5 миллиона человек
ЕС выделит 200 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры Южного Кавказа
Личный представитель Генсека ООН опровергла утверждения о подготовке плана урегулирования кипрского вопроса
Член экипажа пропал без вести после «аварийной посадки» вертолета ВМС США в Аравийском море
Странствующий мастер по дереву ездит по деревням и учит детей делать игрушки
В Баку изучают опыт НАТО в применении современных технологических решений
Зеленский, Кошта и Мартин согласовали украинскую повестку на время председательства Ирландии в Совете ЕС
МИД РФ: США не уведомляли Москву об изменении позиции по Украине
Минэнерго: Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива на фоне ситуации на мировом рынке
Президент Сирии назначил 70 членов Народного совета
Нетаньяху намерен продолжать оккупацию Ливана
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
YouTube стал лидером по объему интернет-трафика среди видеоплатформ
В пострадавшей от землетрясения Венесуэле продолжается повседневная жизнь
СМИ: экс-главком ВСУ Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться
Израильтяне вывесили израильские флаги рядом с домами палестинцев на оккупированном Западном берегу
NASA ускоряет план по созданию постоянной базы на Луне
Новак: экономика РФ адаптировалась к внешним вызовам на 80%
Во Франции в 6 департаментах объявлен «красный уровень» тревоги из-за риска лесных пожаров
Во Франции предупредили компании о риске соучастия в нарушениях международного права на оккупированных палестинских территориях
Председатель КНР в 105-ю годовщину основания Компартии заявил о доверии к партии
В Украине сообщили о жертвах при ударах по Одессе, Херсону и Харькову
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0
Казахстан начал жить по новой Конституции
Тысячи малавийских мигрантов ожидают эвакуации из Южной Африки
Глава МИД Украины заявил о готовности страны укреплять безопасность совместно с Японией
ЮНИСЕФ: дети осваивают технологии ИИ в три раза быстрее взрослых
Эмомали Рахмон: Саудовская Аравия — один из важных партнеров Таджикистана в арабском и исламском мире
Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных
Мишустин и Пашинян обсудили вопросы российско-армянского взаимодействия
Индия пережила один из самых засушливых июней за последние 100 лет
Банк России предупредил о влиянии ситуации с топливом на инфляцию
Израиль нарушил режим прекращения огня в секторе Газа : погибли двое палестинцев
Лавров: Запад пытается «манипулировать» МККК в политических целях
Узбекистан и Оман обсудили пути укрепления политического диалога
В Иране продолжаются приготовления к церемонии похорон Али Хаменеи
Лидер КНДР подтвердил решимость укреплять отношения с Китаем
ВОЗ: вспышка Эболы в ДР Конго стала самой быстро распространяющейся в Африке
Япония планирует к 2040 году задействовать 10 млн роботов с ИИ
Испания пережила самое жаркое первое полугодие за 65 лет
В Украине заявили об ударе по военному аэродрому в Крыму