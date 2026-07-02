Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 2 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию католических епископов Турции

Турция сохраняет статус ключевого союзника на фоне трансформации и укрепления НАТО

Турция наращивает экспорт оборонной продукции в страны НАТО

Турция имеет чрезвычайно важное значение для НАТО, обладая одной из сильнейших армий в Альянсе и мощной оборонной промышленностью, заявил генсек НАТО Марк Рютте «Анадолу»

Президент Эрдоган принял главу МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева

Турция играет ключевую роль в архитектуре безопасности НАТО

Глава МИД Турции: экспансионизм Израиля провоцирует хаос в регионе

Гражданин Турции спас 38 человек после разрушительных землетрясений в Венесуэле

Глава МИД ТРСК: присутствие Турции на острове остается «красной линией» в вопросах безопасности

Жеенбек Кулубаев: Кыргызстан и Турция проявляют общую волю к дальнейшему укреплению и развитию отношений

Президент Турции поздравил с Днем мореплавания и каботажа

Бывший премьер Израиля: Нетаньяху полностью утратил способность управлять страной

Турецкий радар STM DAR помогает искать выживших под завалами в Венесуэле

Глава MİT Турции посетил иракский Киркук

В Стамбуле пройдет XIII Международный симпозиум имени Бедиюззамана

Ильхам Алиев: Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 2 295 человек

Сооснователь Palantir назвал себя самым открытым сторонником Израиля среди руководителей компаний

33-й Стамбульский джазовый фестиваль соберет мировых звезд

Токаев обсудил с руководством международных организаций развитие гимнастики в Казахстане

Монастырь Сумела в турецком Трабзоне за пять лет после реставрации посетили более 2 млн человек

В Баку обсуждают деятельность Черноморского банка торговли и развития

Гёбекли-Тепе, отмечающий 8-ю годовщину включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили 4,5 миллиона человек

ЕС выделит 200 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры Южного Кавказа

Личный представитель Генсека ООН опровергла утверждения о подготовке плана урегулирования кипрского вопроса

Член экипажа пропал без вести после «аварийной посадки» вертолета ВМС США в Аравийском море

Странствующий мастер по дереву ездит по деревням и учит детей делать игрушки

В Баку изучают опыт НАТО в применении современных технологических решений

Зеленский, Кошта и Мартин согласовали украинскую повестку на время председательства Ирландии в Совете ЕС

МИД РФ: США не уведомляли Москву об изменении позиции по Украине

Минэнерго: Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива на фоне ситуации на мировом рынке

Президент Сирии назначил 70 членов Народного совета

Нетаньяху намерен продолжать оккупацию Ливана

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

YouTube стал лидером по объему интернет-трафика среди видеоплатформ

В пострадавшей от землетрясения Венесуэле продолжается повседневная жизнь

СМИ: экс-главком ВСУ Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться

Израильтяне вывесили израильские флаги рядом с домами палестинцев на оккупированном Западном берегу

NASA ускоряет план по созданию постоянной базы на Луне

Новак: экономика РФ адаптировалась к внешним вызовам на 80%

Во Франции в 6 департаментах объявлен «красный уровень» тревоги из-за риска лесных пожаров

Во Франции предупредили компании о риске соучастия в нарушениях международного права на оккупированных палестинских территориях

Председатель КНР в 105-ю годовщину основания Компартии заявил о доверии к партии

В Украине сообщили о жертвах при ударах по Одессе, Херсону и Харькову

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0

Казахстан начал жить по новой Конституции

Тысячи малавийских мигрантов ожидают эвакуации из Южной Африки

Глава МИД Украины заявил о готовности страны укреплять безопасность совместно с Японией

ЮНИСЕФ: дети осваивают технологии ИИ в три раза быстрее взрослых

Эмомали Рахмон: Саудовская Аравия — один из важных партнеров Таджикистана в арабском и исламском мире

Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных

Мишустин и Пашинян обсудили вопросы российско-армянского взаимодействия

Индия пережила один из самых засушливых июней за последние 100 лет

Банк России предупредил о влиянии ситуации с топливом на инфляцию

Израиль нарушил режим прекращения огня в секторе Газа : погибли двое палестинцев

Лавров: Запад пытается «манипулировать» МККК в политических целях

Узбекистан и Оман обсудили пути укрепления политического диалога

В Иране продолжаются приготовления к церемонии похорон Али Хаменеи

Лидер КНДР подтвердил решимость укреплять отношения с Китаем

ВОЗ: вспышка Эболы в ДР Конго стала самой быстро распространяющейся в Африке

Япония планирует к 2040 году задействовать 10 млн роботов с ИИ

Испания пережила самое жаркое первое полугодие за 65 лет

В Украине заявили об ударе по военному аэродрому в Крыму