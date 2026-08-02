Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 2 августа Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Турция и Ирак подписали «Соглашение о транспортировке сырой нефти»



Министры иностранных дел Турции и Ирана обсудили развитие событий в регионе



Министры обороны Турции и Сирии обсудили вопросы региональной безопасности



Саудовская авиакомпания Flynas запустила прямые рейсы между Эр-Риядом и сирийским Алеппо



Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате израильских атак до 73 349



Президенты Украины и ОАЭ обсудили безопасность Черного моря и поддержку Украины



В результате атак израильской армии в июле в Газе убиты 152 человека



Премьер Ливана заявил о необходимости размещения армии на всей территории страны



Вице-президент: Иран готов даже к «наихудшим сценариям»



В результате взрыве в ресторане в центре Москвы погибли 3, ранены более 20 человек



Начальник Генштаба Ливана: Израиль не сможет продолжать оккупацию ни на одном участке нашей территории



В результате удара по складу в Киевской области есть погибший и раненые



Президент Словении получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия



Израильская полиция разогнала акцию протеста ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме



Главы МИД Саудовской Аравии и Кувейта обсудили события в регионе



В Йемене погиб командир бригады ВС страны



Кыргызстан впервые принимает этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O



Зеленский заявил о поражении контейнеровоза "Янина" в акватории Черного моря



В ходе антитеррористических операций ВС Пакистана нейтрализованы 12 боевиков



Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате израильских атак до 73 349



Израильские военные задержали шестерых палестинцев на Западном берегу Иордана



На юге Ливана ранен израильский офицер



Число погибших при попытке попасть в Сеуту из Марокко возросло до 67



В российских школах усиливают воспитание традиционных семейных ценностей



Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане возросло до 34



Израиль нанес удар по складу медикаментов рядом с больницей в центре Газы



ПВО Кувейта приведена в действие для отражения атаки иранских беспилотников



При рейде израильских военных на юге Западного берега был ранен 15-летний палестинец

