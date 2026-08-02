Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 2 августа

Nariman Mehdiyev
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
Турция и Ирак подписали «Соглашение о транспортировке сырой нефти»
Министры иностранных дел Турции и Ирана обсудили развитие событий в регионе
Министры обороны Турции и Сирии обсудили вопросы региональной безопасности
Саудовская авиакомпания Flynas запустила прямые рейсы между Эр-Риядом и сирийским Алеппо
Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате израильских атак до 73 349
Президенты Украины и ОАЭ обсудили безопасность Черного моря и поддержку Украины
В результате атак израильской армии в июле в Газе убиты 152 человека
Премьер Ливана заявил о необходимости размещения армии на всей территории страны
Вице-президент: Иран готов даже к «наихудшим сценариям»
В результате взрыве в ресторане в центре Москвы погибли 3, ранены более 20 человек
Начальник Генштаба Ливана: Израиль не сможет продолжать оккупацию ни на одном участке нашей территории
В результате удара по складу в Киевской области есть погибший и раненые
Президент Словении получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия
Израильская полиция разогнала акцию протеста ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме
Главы МИД Саудовской Аравии и Кувейта обсудили события в регионе
В Йемене погиб командир бригады ВС страны
Кыргызстан впервые принимает этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O
Зеленский заявил о поражении контейнеровоза "Янина" в акватории Черного моря
В ходе антитеррористических операций ВС Пакистана нейтрализованы 12 боевиков
Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате израильских атак до 73 349
Израильские военные задержали шестерых палестинцев на Западном берегу Иордана
На юге Ливана ранен израильский офицер
Число погибших при попытке попасть в Сеуту из Марокко возросло до 67
В российских школах усиливают воспитание традиционных семейных ценностей
Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане возросло до 34
Израиль нанес удар по складу медикаментов рядом с больницей в центре Газы
ПВО Кувейта приведена в действие для отражения атаки иранских беспилотников
При рейде израильских военных на юге Западного берега был ранен 15-летний палестинец