Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 19 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Зеленский заявил о масштабной ночной атаке на Украину с применением более 500 дронов

Израильская армия начала атаку с целью захвата судов Global Sumud в международных водах

В Баку прошла церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов

Израиль открыл путь к применению смертной казни в отношении палестинцев на Западном берегу

В МИД Турции назвали вмешательство Израиля в отношении «Global Sumud» новым актом пиратства

В результате израильских атак на юг и восток Ливана погибли 3 человека

МИД Турции: Анкара продолжит содействовать сохранению идентичности и культуры крымских татар

Зеленский почтил память жертв депортации крымских татар

Экс-глава Офиса президента Украины освобожден из-под стражи под залог

Глава МИД: европейская архитектура безопасности невозможна без Турции



Трамп объявил об отмене ударов по Ирану по просьбе стран Персидского залива

МИД Украины раскритиковал совместные ядерные учения РФ и Беларуси



В ООН призвали к «мирному урегулированию» ситуации вокруг Global Sumud



Президент Эрдоган: Атака на Global Sumud не воспрепятствует солидарности с Газой





