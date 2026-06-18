Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 19 июня

Nariman Mehdiyev
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Минобороны Турции: На 3-й главной базе реактивной авиации развернута итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T
В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции
Яшар Гюлер принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе
В Анкаре стартовал форум «Средняя Азия - Турция»
Турция и еще семь стран осудили нападения израильских поселенцев на палестинцев
Кремль: Анкара готова предоставить площадку для переговоров по Украине
Министр по делам диаспоры Израиля: Тель-Авив «рано или поздно вступит в войну с Сирией»
Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа
МИД ТРСК раскритиковал доклад Европейского парламента о Турции за 2025 год
Число жертв атак израильской армии на Ливан достигло 3 912
Израиль c конца 2023 года вынудил покинуть свои земли 50 палестинских общин на Западном берегу
Зеленский сообщил о новых взносах партнеров на оборонную поддержку Украины
Число жертв атак Израиля на сектор Газа достигло 73 018 человек
Ильхам Алиев: Азербайджан активно сотрудничает со структурами-членами Арабской координационной группы
Традиционная турецкая стрельба из лука привлекает интерес людей всех возрастов
Вице-президент США резко отреагировал на заявления израильских министров Бен-Гвира и Смотрича
Каллас ответила главе МИД Израиля, разорвавшему с ней контакты после сравнения с апартеидом
Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Версале
США призвали перейти к «НАТО 3.0»
Марк Рютте: Альянс прошел через масштабную трансформацию в создании «НАТО 3.0»
Минздрав предупреждает: Не прикасайтесь к присосавшемуся клещу голыми руками
Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС
Сирийский реставратор восстанавливает вековые памятники Алеппо, разрушенные в ходе гражданской войны
Президент Ирана: Мир будет достигнут в атмосфере взаимного уважения
Путин:АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом
Глава МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каей Каллас из-за ее слов об «апартеиде»
В Нигере при нападении на аэропорт погибли 11 военных и двое гражданских
Контактная группа по Украине провела встречу в Брюсселе
Мирзиёев обозначил приоритеты полномасштабного партнерства с ЕБРР
Глава МАГАТЭ заявил о необходимости конкретных шагов в свете соглашения между США и Ираном
Такер Карлсон: Трамп не консультировался с Израилем по поводу соглашения с Ираном
Москва пообещала «жесткий» ответ на новые санкции Евросоюза
Зеленский: Трамп согласился усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта
Мэр Москвы: пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, локализован
АТОР: Около 8 тыс. туристов могли столкнуться с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы
В ОАЭ запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет
Президент Бразилии призвал Трампа не вмешиваться в выборы в стране
Лидеры Кыргызстана и Албании обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
Кража кабелей на линии высокоскоростных поездов в Италии привела к задержкам рейсов
Трамп заявил, что Apple будет сотрудничать с Intel в области разработки и производства микросхем в США
Во Франции из-за экстремальной жары в 26 департаментах действует оранжевое предупреждение
В Испании жертвам режима Франко выплатили свыше € 22 млрд.