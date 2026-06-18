Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 19 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Минобороны Турции: На 3-й главной базе реактивной авиации развернута итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T

В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции

Яшар Гюлер принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе

В Анкаре стартовал форум «Средняя Азия - Турция»

Турция и еще семь стран осудили нападения израильских поселенцев на палестинцев

Кремль: Анкара готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Министр по делам диаспоры Израиля: Тель-Авив «рано или поздно вступит в войну с Сирией»

Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа

МИД ТРСК раскритиковал доклад Европейского парламента о Турции за 2025 год

Число жертв атак израильской армии на Ливан достигло 3 912

Израиль c конца 2023 года вынудил покинуть свои земли 50 палестинских общин на Западном берегу

Зеленский сообщил о новых взносах партнеров на оборонную поддержку Украины

Число жертв атак Израиля на сектор Газа достигло 73 018 человек

Ильхам Алиев: Азербайджан активно сотрудничает со структурами-членами Арабской координационной группы

Традиционная турецкая стрельба из лука привлекает интерес людей всех возрастов

Вице-президент США резко отреагировал на заявления израильских министров Бен-Гвира и Смотрича

Каллас ответила главе МИД Израиля, разорвавшему с ней контакты после сравнения с апартеидом

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Версале

США призвали перейти к «НАТО 3.0»

Марк Рютте: Альянс прошел через масштабную трансформацию в создании «НАТО 3.0»

Минздрав предупреждает: Не прикасайтесь к присосавшемуся клещу голыми руками

Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС

Сирийский реставратор восстанавливает вековые памятники Алеппо, разрушенные в ходе гражданской войны

Президент Ирана: Мир будет достигнут в атмосфере взаимного уважения

Путин:АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом

Глава МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каей Каллас из-за ее слов об «апартеиде»

В Нигере при нападении на аэропорт погибли 11 военных и двое гражданских

Контактная группа по Украине провела встречу в Брюсселе

Мирзиёев обозначил приоритеты полномасштабного партнерства с ЕБРР

Глава МАГАТЭ заявил о необходимости конкретных шагов в свете соглашения между США и Ираном

Такер Карлсон: Трамп не консультировался с Израилем по поводу соглашения с Ираном

Москва пообещала «жесткий» ответ на новые санкции Евросоюза

Зеленский: Трамп согласился усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта

Мэр Москвы: пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, локализован

АТОР: Около 8 тыс. туристов могли столкнуться с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы

В ОАЭ запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет

Президент Бразилии призвал Трампа не вмешиваться в выборы в стране

Лидеры Кыргызстана и Албании обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

Кража кабелей на линии высокоскоростных поездов в Италии привела к задержкам рейсов

Трамп заявил, что Apple будет сотрудничать с Intel в области разработки и производства микросхем в США

Во Франции из-за экстремальной жары в 26 департаментах действует оранжевое предупреждение

В Испании жертвам режима Франко выплатили свыше € 22 млрд.