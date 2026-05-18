Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 18 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В Московской области сообщили о гибели трех и ранении 12 человек при атаке БПЛА

«Евровидение» на фоне протестов против Израиля выиграла Болгария

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Приднестровья

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК и Уганде ЧС международного значения

Зеленский: за неделю по Украине выпущено свыше 3170 дронов, при обстрелах погибли 52 человека

Число жертв израильских атак на Газу с октября 2023 года возросло до 72 763

Вблизи АЭС «Барака» в ОАЭ после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Кремль: ядерное сдерживание - «краеугольный камень» нацбезопасности РФ

В Баку начал работу 13-й Всемирный форум городов (WUF13)

Зеленский: украинские «дальнобойные санкции» достигли Московского региона

Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 2988

Трамп призвал Иран «действовать быстрее»



Анкара и Тегеран обсудили урегулирование в регионе



Зеленский призвал «не связываться с Украиной»



Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате трех БПЛА

