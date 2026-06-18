Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 18 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган принял верительные грамоты послов

Президент Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с председателем «Роснефти» Игорем Сечиным

МИД Турции: Доклад Европарламента о Турции за 2025 год содержит оценки, не соответствующие действительности

Гигантская крановая платформа Saipem 7000 вошла в Стамбульский пролив

TÜPRAŞ вновь возглавил ТОП-500 промышленных предприятий Турции

Глава МИД Турции обсудил с коллегами из Египта и Пакистана переговоры между Ираном и США

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта возросло до 3 884

Шойгу: РФ и Турция всегда находили взаимоприемлемые решения

Зеленский обсудил с Моди развитие партнерства между Украиной и Индией

Спецслужбы Турции задержали одного из руководителей медиаструктуры ДЕАШ

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы подожгли мечеть

Число погибших в результате атак Израиля с момента заключения перемирия в Газе превысило тысячу человек

Узбекистан и Германия договорились о проектах в автопроме, логистике и образовании

Латвия передаст Украине оборудование ТЭЦ для производства тепла и электроэнергии

Путин и Маркос обсудили развитие российско-филиппинского сотрудничества

Китай опубликовал программный документ по вопросам глобального управления

Узбекистан впервые сыграет на чемпионате мира: команда Каннаваро начнет исторический путь матчем с Колумбией

Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути прекращения конфликта

НАТО: необходимо разработать средства перехвата, сопоставимые по стоимости с дронами

Вице-спикер парламента: Армения перестала быть железнодорожным тупиком

Путин и премьер Малайзии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

В Узбекистане начал работу V Ташкентский международный инвестиционный форум

Россия поставит Ирану 21 гражданский вертолет

Путин заявил о широких перспективах сотрудничества РФ и АСЕАН в сфере технологий и энергетики

Зеленский: Саммит G7 принес важные результаты для Украины

Мирзиеев заявил об открытости Узбекистана для инвесторов на форуме в Ташкенте

Решетников: РФ нарастила поставки минерального сырья и нефти в страны АСЕАН на 40%

Израильские СМИ: армия готова к длительному пребыванию на юге Ливана

Израильский министр испытывает беспокойство по поводу «оси Турция-Катар-Пакистан»

Россия: Грузопоток по Северному морскому пути за 5 месяцев года вырос на 13%

Президент Ливана выступил за прекращение огня и поддержал посреднические усилия Ирана

Сын экс-президента Бразилии получил 4 года за лоббирование в США по делу о госперевороте

Усиление климатической миграции требует принятия превентивных мер

США нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана

Спецпосланник Генсека ООН по кипрскому вопросу провела встречу с главой МИД Греции

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 200 БПЛА над различными регионами

Страны G7 договорились увеличить поставки Украине средств ПВО

В Армении стартовали учения Eagle Partner 2026

Telegram обжаловал в суде ограничения, введенные Индией

Росавиация с 20 июня ограничит полеты легких и сверхлегких самолетов в центре РФ

«Реал» подписал контракт с Бернарду Силвой

При атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области РФ погиб один человек

Доля карт «Мир» в России превысила 75%

В Украине заявили об атаках на Сумскую область и Запорожье