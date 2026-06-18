Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 18 июня

Президент Эрдоган принял верительные грамоты послов
Президент Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с председателем «Роснефти» Игорем Сечиным
МИД Турции: Доклад Европарламента о Турции за 2025 год содержит оценки, не соответствующие действительности
Гигантская крановая платформа Saipem 7000 вошла в Стамбульский пролив
TÜPRAŞ вновь возглавил ТОП-500 промышленных предприятий Турции
Глава МИД Турции обсудил с коллегами из Египта и Пакистана переговоры между Ираном и США
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта возросло до 3 884
Шойгу: РФ и Турция всегда находили взаимоприемлемые решения
Зеленский обсудил с Моди развитие партнерства между Украиной и Индией
Спецслужбы Турции задержали одного из руководителей медиаструктуры ДЕАШ
На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы подожгли мечеть
Число погибших в результате атак Израиля с момента заключения перемирия в Газе превысило тысячу человек
Узбекистан и Германия договорились о проектах в автопроме, логистике и образовании
Латвия передаст Украине оборудование ТЭЦ для производства тепла и электроэнергии
Путин и Маркос обсудили развитие российско-филиппинского сотрудничества
Китай опубликовал программный документ по вопросам глобального управления
Узбекистан впервые сыграет на чемпионате мира: команда Каннаваро начнет исторический путь матчем с Колумбией
Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути прекращения конфликта
НАТО: необходимо разработать средства перехвата, сопоставимые по стоимости с дронами
Вице-спикер парламента: Армения перестала быть железнодорожным тупиком
Путин и премьер Малайзии обсудили развитие двустороннего сотрудничества
В Узбекистане начал работу V Ташкентский международный инвестиционный форум
Россия поставит Ирану 21 гражданский вертолет
Путин заявил о широких перспективах сотрудничества РФ и АСЕАН в сфере технологий и энергетики
Зеленский: Саммит G7 принес важные результаты для Украины
Мирзиеев заявил об открытости Узбекистана для инвесторов на форуме в Ташкенте
Решетников: РФ нарастила поставки минерального сырья и нефти в страны АСЕАН на 40%
Израильские СМИ: армия готова к длительному пребыванию на юге Ливана
Израильский министр испытывает беспокойство по поводу «оси Турция-Катар-Пакистан»
Россия: Грузопоток по Северному морскому пути за 5 месяцев года вырос на 13%
Президент Ливана выступил за прекращение огня и поддержал посреднические усилия Ирана
Сын экс-президента Бразилии получил 4 года за лоббирование в США по делу о госперевороте
Усиление климатической миграции требует принятия превентивных мер
США нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана
Спецпосланник Генсека ООН по кипрскому вопросу провела встречу с главой МИД Греции
В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 200 БПЛА над различными регионами
Страны G7 договорились увеличить поставки Украине средств ПВО
В Армении стартовали учения Eagle Partner 2026
Telegram обжаловал в суде ограничения, введенные Индией
Росавиация с 20 июня ограничит полеты легких и сверхлегких самолетов в центре РФ
«Реал» подписал контракт с Бернарду Силвой
При атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области РФ погиб один человек
Доля карт «Мир» в России превысила 75%
В Украине заявили об атаках на Сумскую область и Запорожье