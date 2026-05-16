Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 17 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Эрдоган:Турция придает большое значение участию ТРСК в деятельности ОТГ



Глава МИД Турции встретился с постпредом США при НАТО



Турция инвестирует в здравоохранение Казахстана



Турецкие спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, работавшую на две иностранные разведки



Хакан Фидан принял заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана



Билал Эрдоган: «Этноспорт-2027» можно будет назвать Олимпиадой традиционных видов спорта



Участники международного авторалли прибыли в Туркменистан

Первая леди Турции подчеркнула важность дружбы между Анкарой и Астаной



В Баку начал работу II Форум солидарности НПО стран ОТГ



Посол Турции в России: «KazanForum приносит положительные результаты в турецко-российских отношениях



В Вене прошли акции протеста против участия Израиля в конкурсе «Евровидение»



Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 757



Президент Шараа обсудил с специальным представителем США по Сирии последние события в стране и регионе



Пашинян считает, что Армении не нужны внешние гаранты мира с Азербайджаном



Сомалийская армия сообщила об уничтожении не менее 50 боевиков «Аш-Шабаб»



Министр энергетики США: движение судов в Ормузском проливе возобновится не позднее лета



Иран: Ормузский пролив будет открыт только для сторон, сотрудничающих с Тегерано



Корабли флотилии Global Sumud продолжают путь после зедержки у берегов Ливии



Путин и Си Цзиньпин обсудят стратегическое партнерство РФ и КНР



Украинские власти сообщили о возвращении тел 528 погибших военных



Президенты России и ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана



ОАЭ отвергли обвинения Ирана в «активной роли властей Абу-Даби в войне»



Трамп назвал свой визит в Китай «огромным успехом»



При университете в Перу создадут Центр турецких исследований



Володин: выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике в миллиарды долларов



В Париже задержаны шесть человек, развернувших флаг Палестины на Эйфелевой башне



Взрыв на газовой заправке в российском Пятигорске, пострадали шесть человек



ХАМАС официально подтвердил гибель Иддидина аль-Хаддада



Израильская армия заявила о новой серии авиаударов по югу Ливана



Президент Украины пообещал нарастить дальнобойные удары по РФ



СМИ: США и Израиль готовят возможные удары по Ирану «в ближайшие недели»



В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Харьковской области Украины



Зеленский: Франция готова работать с Украиной по антибаллистике



Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана «за два дня»



Число команд в Кубке Европы ФИБА увеличено до 48



Рябков: Россия стоит «плечом к плечу» с Кубой



Израиль объявил прибрежную полосу вдоль ливанской границы «закрытой военной зоной»



Начальник Генштаба ВС РФ проверил войска, задействованные в боевых действиях в Украине



Израильские военные провели рейд на Западном берегу: погиб палестинец



В Украине сообщили о подавлении 269 БПЛА



Массовые протесты учителей прошли в Мексике



Глава МИД Ирана отметил растущие экономические издержки войны для американцев



На Запорожской АЭС заявили об атаке дрона

