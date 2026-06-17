Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 17 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Трамп заявил, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием

Лукашенко: Украине «абсолютно» нечего бояться со стороны Беларуси

Президент РФ назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Израиль продолжил обстрелы юга Ливана несмотря на перемирие и американо-иранские договоренности

Министр энергетики Ирана: энергосистемы Ирана и Катара будут объединены

Глава МИД Ирана: соглашение с США предусматривает прекращение израильской оккупации Ливана

Кремль: официальных каналов между Москвой и Киевом нет

Глава МИД Турции подчеркнул важность сохранения Ормузского пролива открытым для прохода всех судов

В РФ сообщили о проведении первого бюджетного платежа с использованием цифрового рубля

Лавров: РФ ценит дипломатические усилия Турции в контексте украинского урегулирования

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 826 человек

Хакан Фидан принял советников президента России Владимира Мединского и Игоря Левитина

Зеленский заявил о нежелании вести переговоры с Путиным в Москве

Премьер Армении: Факт достижения мира с Азербайджаном в 2026 году получил легитимность

Кремль: Встреча Хакана Фидана с президентом Путиным состоится в Казани

Зеленский обсудил оборонное сотрудничество на полях G7

Премьер Грузии: Тбилиси и Белград близки к соглашению о свободной торговле

Минобороны РФ: Российский фрегат открыл предупредительный огонь при сближении с британской яхтой

На саммите G7 во Франции приняты заявления по вопросам рака, эпидемии Эболы и партнерства

Россия закроет въезд для 103 граждан Канады