Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 17 июня

Abdulrahman Yusupov
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Трамп заявил, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием
Лукашенко: Украине «абсолютно» нечего бояться со стороны Беларуси
Президент РФ назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
Израиль продолжил обстрелы юга Ливана несмотря на перемирие и американо-иранские договоренности
Министр энергетики Ирана: энергосистемы Ирана и Катара будут объединены
Глава МИД Ирана: соглашение с США предусматривает прекращение израильской оккупации Ливана
Кремль: официальных каналов между Москвой и Киевом нет
Глава МИД Турции подчеркнул важность сохранения Ормузского пролива открытым для прохода всех судов
В РФ сообщили о проведении первого бюджетного платежа с использованием цифрового рубля
Лавров: РФ ценит дипломатические усилия Турции в контексте украинского урегулирования
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 826 человек
Хакан Фидан принял советников президента России Владимира Мединского и Игоря Левитина
Зеленский заявил о нежелании вести переговоры с Путиным в Москве
Премьер Армении: Факт достижения мира с Азербайджаном в 2026 году получил легитимность
Кремль: Встреча Хакана Фидана с президентом Путиным состоится в Казани
Зеленский обсудил оборонное сотрудничество на полях G7
Премьер Грузии: Тбилиси и Белград близки к соглашению о свободной торговле
Минобороны РФ: Российский фрегат открыл предупредительный огонь при сближении с британской яхтой
На саммите G7 во Франции приняты заявления по вопросам рака, эпидемии Эболы и партнерства
Россия закроет въезд для 103 граждан Канады