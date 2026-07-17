Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 17 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: борьба с FETÖ будет продолжаться до ее полного искоренения



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским



Глава МИД: Турция против распространения конфликта РФ и Украины на Черное море



Эмине Эрдоган: Никакая сила не сможет сломить волю и решимость турецкого народа



МИД Турции выразило соболезнования в связи с жертвами в приюте для сирот в Алжире



Президент Украины вручил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану Орден «За заслуги» II степени



Глава МИД Украины допустил проведение возможной встречи Зеленского и Путина в Турции



Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме



Европейская автомобильная отрасль поддерживает включение Турции в программу «Made in EU»



Азербайджан и ООН подписали соглашение о развитии Восточного Зангезура



Кремль: РФ признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек по Украине



Турецкие поисково-спасательные бригады вернулись из Венесуэлы на родину



Минобороны Турции: Работа по системам С-400 продолжается



Исторический Османский крытый рынок в Сирии постепенно возвращается к жизни после войны



Глава КРАИ заявил о намерении укреплять сотрудничество с Турцией



В турецкой провинции Тунджели открылся сезон поездок к ледниковым озерам



Белый дом: Трамп и Вэнс единодушны в том, что некоторые страны стремятся оказать влияние на США



Иран опроверг заявление Трампа об освобождении гражданки США



МВД Сирии: на границе с Ираком пресечена поставка оружия и ракет для «Хезболлы»



Токаев: Казахстан должен стать ключевым транспортно-логистическим хабом Евразии



Туркменистан и Грузия обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта и энергетики



Между Украиной и Россией состоялся обмен останками военнослужащих



ООН обеспокоена возможной гибелью более 500 мусульман-рохинья на двух пропавших судах



Конфликт между Израилем и США из-за самолетов-заправщиков нарастает



Премьер-министр Израиля отменил визит в США



Участницы российского ансамбля «Отрада» отметили теплый прием турецкой публики



Палестина выразила протест попыткам изменить исторический статус-кво мечети Аль-Акса



Круизный лайнер Astoria Grande с 878 пассажирами на борту прибыл в Амасру



Советник Хаменеи: Ни одна держава в мире не способна отторгнуть Ормузский пролив от суверенитета Ирана



Трамп поделился в соцсети статьей с высказывания президента Азербайджана



В США мусульманин получил ножевые ранения из-за своего вероисповедания



Сергей Корецкий: от руководителя энергетической компании до нового премьер-министра Украины



Армия Бахрейна заявила о перехвате множества воздушных целей, запущенных из Ирана



США нанесли удары по районам вблизи Ормузского пролива, а также по провинциям Хамадан и Семнан



Число детей, погибших в результате вспышки кори в Бангладеш, возросло до 779



Иранские СМИ: В Ахвазе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм слышны звуки взрывов



Назначен новый премьер Украины



Израиль выделит 334 млн долларов на строительство дорог на оккупированном Западном берегу



Президент Украины объяснил смену министра обороны



Российские приложения VK и МАХ исчезли из Google Play



Вэнс: У США и Израиля есть как точки соприкосновения, так и разногласия



Палестина включила 12 новых объектов в предварительный список ЮНЕСКО



Лавров: РФ намерена укреплять сотрудничество с Гвинеей-Бисау



Во Франции 10 процентов леса Фонтенбло превратилось в пепел



Азербайджан эвакуировал 10 граждан страны, находившихся на борту атакованного близ Одессы судна



Атаки Израиля привели к разрушениям в лагере беженцев Нусейрат в Газе



В Уганде начинается 42-дневный период наблюдения перед признанием страны «свободной от Эболы»



Израильские военные задержали 32 палестинцев на Западном берегу



Армия Ирана: Ормузский пролив останется закрытым, пока США не признают иранскую правовую систему



США одобрили возможные поставки вооружений Саудовской Аравии и Кувейту



В Пермском крае РФ с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда



Премьер Ирака осудил атаку беспилотников на Эрбиль



Дым от лесных пожаров в Канаде достиг северо-востока США



Более 200 человек эвакуировали из детского лагеря из-за пожара в казахстанской области Абай



Белоусов проинспектировал группировку войск, задействованную в боевых действиях в Украине



Во Франции из-за шторма без электричества остались 13 тысяч домохозяйств



Жертвами израильской атаки в секторе Газа стали еще четыре палестинца



Иранские СМИ: США нанесли удары по окрестностям города Сирик и острова Кешм



В Алжире при пожаре в детском доме погибли 11 человек



Великобритания может ограничить использование соцсетей ночью для подростков



Стармер прибыл в Киев в последнюю неделю работы на посту премьера



В Минобороны РФ сообщили о «групповых ударах» по предприятиям ВПК Украины



Президент Колумбии обратился к Трампу с требованием прояснить обстоятельства гибели колумбийца в США



Глава Пентагона: военнослужащие старше 30 лет будут ежегодно проверяться на уровень тестостерона



Медики в охваченной Эболой ДР Конго начали забастовку из-за невыплаты зарплат



Кувейт сообщил о задействовании систем ПВО для отражения атаки иранских БПЛА



В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9



Россия увеличила план федеральных расходов на 2026 год на 1 трлн рублей



В дождевых лесах ДР Конго обнаружили новый вид обезьян

