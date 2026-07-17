Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 17 июля

Президент Эрдоган: борьба с FETÖ будет продолжаться до ее полного искоренения
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава МИД: Турция против распространения конфликта РФ и Украины на Черное море
Эмине Эрдоган: Никакая сила не сможет сломить волю и решимость турецкого народа
МИД Турции выразило соболезнования в связи с жертвами в приюте для сирот в Алжире
Президент Украины вручил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану Орден «За заслуги» II степени
Глава МИД Украины допустил проведение возможной встречи Зеленского и Путина в Турции
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме
Европейская автомобильная отрасль поддерживает включение Турции в программу «Made in EU»
Азербайджан и ООН подписали соглашение о развитии Восточного Зангезура
Кремль: РФ признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек по Украине
Турецкие поисково-спасательные бригады вернулись из Венесуэлы на родину
Минобороны Турции: Работа по системам С-400 продолжается
Исторический Османский крытый рынок в Сирии постепенно возвращается к жизни после войны
Глава КРАИ заявил о намерении укреплять сотрудничество с Турцией
В турецкой провинции Тунджели открылся сезон поездок к ледниковым озерам
Белый дом: Трамп и Вэнс единодушны в том, что некоторые страны стремятся оказать влияние на США
Иран опроверг заявление Трампа об освобождении гражданки США
МВД Сирии: на границе с Ираком пресечена поставка оружия и ракет для «Хезболлы»
Токаев: Казахстан должен стать ключевым транспортно-логистическим хабом Евразии
Туркменистан и Грузия обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта и энергетики
Между Украиной и Россией состоялся обмен останками военнослужащих
ООН обеспокоена возможной гибелью более 500 мусульман-рохинья на двух пропавших судах
Конфликт между Израилем и США из-за самолетов-заправщиков нарастает
Премьер-министр Израиля отменил визит в США
Участницы российского ансамбля «Отрада» отметили теплый прием турецкой публики
Палестина выразила протест попыткам изменить исторический статус-кво мечети Аль-Акса
Круизный лайнер Astoria Grande с 878 пассажирами на борту прибыл в Амасру
Советник Хаменеи: Ни одна держава в мире не способна отторгнуть Ормузский пролив от суверенитета Ирана
Трамп поделился в соцсети статьей с высказывания президента Азербайджана
В США мусульманин получил ножевые ранения из-за своего вероисповедания
Сергей Корецкий: от руководителя энергетической компании до нового премьер-министра Украины
Армия Бахрейна заявила о перехвате множества воздушных целей, запущенных из Ирана
США нанесли удары по районам вблизи Ормузского пролива, а также по провинциям Хамадан и Семнан
Число детей, погибших в результате вспышки кори в Бангладеш, возросло до 779
Иранские СМИ: В Ахвазе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм слышны звуки взрывов
Назначен новый премьер Украины
Израиль выделит 334 млн долларов на строительство дорог на оккупированном Западном берегу
Президент Украины объяснил смену министра обороны
Российские приложения VK и МАХ исчезли из Google Play
Вэнс: У США и Израиля есть как точки соприкосновения, так и разногласия
Палестина включила 12 новых объектов в предварительный список ЮНЕСКО
Лавров: РФ намерена укреплять сотрудничество с Гвинеей-Бисау
Во Франции 10 процентов леса Фонтенбло превратилось в пепел
Азербайджан эвакуировал 10 граждан страны, находившихся на борту атакованного близ Одессы судна
Атаки Израиля привели к разрушениям в лагере беженцев Нусейрат в Газе
В Уганде начинается 42-дневный период наблюдения перед признанием страны «свободной от Эболы»
Израильские военные задержали 32 палестинцев на Западном берегу
Армия Ирана: Ормузский пролив останется закрытым, пока США не признают иранскую правовую систему
США одобрили возможные поставки вооружений Саудовской Аравии и Кувейту
В Пермском крае РФ с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда
Премьер Ирака осудил атаку беспилотников на Эрбиль
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг северо-востока США
Более 200 человек эвакуировали из детского лагеря из-за пожара в казахстанской области Абай
Белоусов проинспектировал группировку войск, задействованную в боевых действиях в Украине
Во Франции из-за шторма без электричества остались 13 тысяч домохозяйств
Жертвами израильской атаки в секторе Газа стали еще четыре палестинца
Иранские СМИ: США нанесли удары по окрестностям города Сирик и острова Кешм
В Алжире при пожаре в детском доме погибли 11 человек
Великобритания может ограничить использование соцсетей ночью для подростков
Стармер прибыл в Киев в последнюю неделю работы на посту премьера
В Минобороны РФ сообщили о «групповых ударах» по предприятиям ВПК Украины
Президент Колумбии обратился к Трампу с требованием прояснить обстоятельства гибели колумбийца в США
Глава Пентагона: военнослужащие старше 30 лет будут ежегодно проверяться на уровень тестостерона
Медики в охваченной Эболой ДР Конго начали забастовку из-за невыплаты зарплат
Кувейт сообщил о задействовании систем ПВО для отражения атаки иранских БПЛА
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Россия увеличила план федеральных расходов на 2026 год на 1 трлн рублей
В дождевых лесах ДР Конго обнаружили новый вид обезьян