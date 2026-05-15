Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 16 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Реджеп Тайип Эрдоган призвал тюркский мир укреплять связи с ТРСК

Президент Эрдоган принял участие в культурной программе в Туркестане

В Казахстане при поддержке Турции заложен фундамент Института исследований Йесеви

Эмине Эрдоган посетила мавзолей Ходжы Ахмета Йесеви в Казахстане

Президент Турции подчеркнул важность укрепления института семьи

Главы стран-участниц ОТГ дали старт строительству Центра тюркской цивилизации

Президенты Турции и Узбекистана обсудили расширение сотрудничества

Хакан Фидан принял участие во встрече глав МИД ОТГ

Лидеры стран ОТГ ознакомились с историко-культурным центром Туркестана

Лидеры Турции и Узбекистана встретились на полях саммита ОТГ

Президент ТРСК: единство в Организации тюркских государств является не только дипломатической поддержкой

Турция призвала Израиль «не нагнетать напряженность в Сирии»

Турецкий активист: сухопутный конвой Sumud доберется до Газы за 5- 6 дней

Фестиваль TEKNOFEST Mavi Vatan пройдет 20–23 августа

Токаев: единство тюркских государств приобретает особое значение в период турбулентности

В марте аэропорты Стамбула и Сабиха Гёкчен продемонстрировали наибольший рост пассажиропотока в Европе

TİKA оказало поддержку пчеловодчицам в Узбекистане

Президент Кыргызстана призвал к укрепления сотрудничества тюркских государств в сфере цифровизации и ИИ

Круизный лайнер Astoria Grande прибыл в турецкий Самсун

В Армению через Азербайджан отправили очередную партию российского зерна

Турция приветствует соглашение об обмене заключенными между правительством Йемена и хуситами

Мирзиёев предложил создать сеть стратегического сотрудничества в области ИИ в рамках ОТГ

Отношения между Турцией и Казахстаном: от стратегического взаимодействия к многостороннему сотрудничеству

Заместитель главы МИД Турции проводит встречи в Украине

ООН призвала Израиль «прекратить военные нарушения в Сирии»

Число погибших в результате ударов армии Израиля по Ливану с 2 марта возросло на 55 и достигло 2951 человека

Глава Всемирной конфедерации этноспорта станет гостем прямого эфира «Спортивного стола» АА

Сухопутный конвой «Сумуд» отправился из Ливии в Газу для прорыва блокады

Премьер: Испания бойкотирует «Евровидение», чтобы «быть на правильной стороне истории»

Госдепартамент США: перемирие между Израилем и Ливаном продлено ещё на 45 дней

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в российском Белгороде возросло до 9

Киев: Признаков подготовки РФ к ядерному удару по Украине нет

Трамп назвал свой визит в Китай «невероятным»

Аббас Аракчи: Иран пытается дать дипломатии ещё один шанс

Испанский актер Хавьер Бардем заявил о продолжающемся геноциде в Газе

Сибига: «Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины» разместят в Гааге

Американская актриса Эйнбиндер заявила в Каннах о поддержке Палестины

Российский суд постановил взыскать с Euroclear 18,2 трлн рублей

В Дании проходит марафон в поддержку Палестины

ООН:около 19,5 млн жителей Судана сталкиваются с острой нехваткой продовольствия

Российская экономика сократилась впервые за три года

В Женеве расследуют инцидент в Крестовоздвиженском соборе

«Росатом» развивает проект уранового месторождения «Мантра» в Танзании

АП: США отменили планы по размещению войск в Польше и Германии

Министр обороны Израиля заявил об ударе по одному из лидеров бригад «Кассам» в Газе

Лукашенко: две трети гумпомощи в Беларусь поступило из США

При ударе Израиля по медцентру на юге Ливан погибли три медработника

Путин заявил о стремлении РФ развивать партнерство с исламским миром

Зеленский заявил о «подготовке ответа на удары РФ»

В Самарканде прошло заседание Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ

Главы МИД стран БРИКС не приняли совместное заявление из-за разногласий по Ближнему Востоку

Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили развитие стратегического сотрудничества

В Эдинбурге прошла акция в поддержку Палестины

В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине