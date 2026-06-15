Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 16 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Выражаем удовлетворение от достигнутого соглашения, к которому мы также внесли свой вклад

Президент Турции и генсек ООН обсудили региональные и глобальные события

Президент Эрдоган: Турция и Азербайджан едины на основе принципа «Одна нация, два государства»

Глава МИД Турции: кипрское урегулирование возможно только на двухгосударственной основе

Президент Азербайджана: Тюркский мир превращается в один из влиятельных геополитических центров силы XXI века

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 16–17 июня посетит Россию

Глава МИД Турции призвал не допустить срыва соглашения между США и Ираном

Вице-президент Турции: Достигнутый между США и Ираном консенсус показывает возможность решения проблем путем диалога

Международное сообщество приветствует соглашение США и Ирана

В Азербайджане отмечают День национального спасения

Глава МИД: Турция продолжит поддерживать инициативы, направленные на установление мира в регионе

В Армении с 17 по 25 июня пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026

Премьер Пакистана объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном

Число погибших в Газе с октября 2023 года превысило 73 тыс.

ЕС расширяет список санкций в отношении России

Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7

Пезешкиан: Соглашение между Ираном и США будет подписано 19 июня

Фидан и Арагчи обсудили соглашение между США и Ираном

Страны Балтии приветствовали соглашение между США и Ираном

Глава МИД Ирана заявил об ответственности США за выполнение соглашения

Президент Ливана: договоренность между США и Ираном распространяется и на Ливан

Израильский ультраправый министр назвал договоренность между США и Ираном «плохой»

Глава МИД: РФ надеется на материализацию договоренностей между Ираном и США

Оператор «Северного потока-2» подал иск против ЕС из-за запрета на поставки российского газа

Цены на энергоносители начали снижаться после соглашения США и Ирана

ЕС включает Украину в «резерв» для защиты от кибератак

ЕС приветствовал достижение мирного соглашения между США и Ираном

Министр Израиля Бен-Гвир: соглашение Трампа нас не обязывает, мы не колония США

Путин: Россия и Китай продолжат работу для построения многополярного миропорядка

Израиль: армия останется в оккупированных районах Газы, Сирии и Ливана «на неопределенный срок»

В Великобритании запретят социальные сети для детей младше 16 лет

В Украине заявили о «повреждении Киево-Печерской лавры» при ночной атаке

Зеленский призвал G7 «усилить давление на РФ»

Иран: прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью договоренности с США

ФИФА предлагает открыть фестиваль футбола для игроков до 15 лет матчем между Палестиной и Израилем

На востоке США около 80 млн человек предупредили о сильных штормах

Спикер парламента Ливана: пункт о прекращении огня сохраняет суверенитет страны

Росавиация ограничила вылеты российских авиакомпаний в Иран в ночное время

Лавров заявил о единой позиции Москвы и Минска по украинскому кризису

«Реал Мадрид» подписал Марка Кукурелью из «Челси»