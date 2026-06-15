Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 16 июня

Nariman Mehdiyev
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Президент Эрдоган: Выражаем удовлетворение от достигнутого соглашения, к которому мы также внесли свой вклад
Президент Турции и генсек ООН обсудили региональные и глобальные события
Президент Эрдоган: Турция и Азербайджан едины на основе принципа «Одна нация, два государства»
Глава МИД Турции: кипрское урегулирование возможно только на двухгосударственной основе
Президент Азербайджана: Тюркский мир превращается в один из влиятельных геополитических центров силы XXI века
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 16–17 июня посетит Россию
Глава МИД Турции призвал не допустить срыва соглашения между США и Ираном
Вице-президент Турции: Достигнутый между США и Ираном консенсус показывает возможность решения проблем путем диалога
Международное сообщество приветствует соглашение США и Ирана
В Азербайджане отмечают День национального спасения
Глава МИД: Турция продолжит поддерживать инициативы, направленные на установление мира в регионе
В Армении с 17 по 25 июня пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026
Премьер Пакистана объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном
Число погибших в Газе с октября 2023 года превысило 73 тыс.
ЕС расширяет список санкций в отношении России
Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7
Пезешкиан: Соглашение между Ираном и США будет подписано 19 июня
Фидан и Арагчи обсудили соглашение между США и Ираном
Страны Балтии приветствовали соглашение между США и Ираном
Глава МИД Ирана заявил об ответственности США за выполнение соглашения
Президент Ливана: договоренность между США и Ираном распространяется и на Ливан
Израильский ультраправый министр назвал договоренность между США и Ираном «плохой»
Глава МИД: РФ надеется на материализацию договоренностей между Ираном и США
Оператор «Северного потока-2» подал иск против ЕС из-за запрета на поставки российского газа
Цены на энергоносители начали снижаться после соглашения США и Ирана
ЕС включает Украину в «резерв» для защиты от кибератак
ЕС приветствовал достижение мирного соглашения между США и Ираном
Министр Израиля Бен-Гвир: соглашение Трампа нас не обязывает, мы не колония США
Путин: Россия и Китай продолжат работу для построения многополярного миропорядка
Израиль: армия останется в оккупированных районах Газы, Сирии и Ливана «на неопределенный срок»
В Великобритании запретят социальные сети для детей младше 16 лет
В Украине заявили о «повреждении Киево-Печерской лавры» при ночной атаке
Зеленский призвал G7 «усилить давление на РФ»
Иран: прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью договоренности с США
ФИФА предлагает открыть фестиваль футбола для игроков до 15 лет матчем между Палестиной и Израилем
На востоке США около 80 млн человек предупредили о сильных штормах
Спикер парламента Ливана: пункт о прекращении огня сохраняет суверенитет страны
Росавиация ограничила вылеты российских авиакомпаний в Иран в ночное время
Лавров заявил о единой позиции Москвы и Минска по украинскому кризису
«Реал Мадрид» подписал Марка Кукурелью из «Челси»