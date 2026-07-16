Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 16 июля

Президент Эрдоган: 15 июля — великая победа демократии, вписанная золотыми буквами в историю
Реджеп Тайип Эрдоган: 15 июля стойкость турецкого народа сорвала вероломную попытку госпереворота
Президент Эрдоган: Турция обладает более чем достаточной силой, чтобы нейтрализовать любую угрозу, направленную против нее
В Стамбульском проливе состоялся морской парад с участием 253 кораблей
Эмине Эрдоган: Наш народ не подчинит свою волю никакой силе
Турция отмечает День демократии и национального единства
МИД Турции: Несмотря на сложные условия, отношения с Украиной продолжают развиваться во всех сферах
В Азербайджане почтили память жертв 15 июля
Хакан Фидан: Турция 15 июля заявила миру о несгибаемости национальной воли
Администрация президента: 15 июля турецкий народ отстоял свою волю и независимость
Глава МИД: Турция стремится к прекращению конфликта РФ и Украины
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 734
Нуман Куртулмуш: 15 июля — эпопея сопротивления, навечно вписанная в историю турецкого народа
В Москве отметили День демократии и национального единства 15 июля
Глава МИД Турции обсудит в Украине стратегическое партнерство и мирные инициативы
Президент Азербайджана: 15 июля Турция написала одну из самых трагических и славных страниц своей современной истории
В Грузии состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню демократии и национального единства 15 июля
Турция среди мировых лидеров по росту числа иностранных туристов
Число жертв атак израильской армии на Газу достигло 73 246
Вице-президент США Вэнс заявил, что Израиль «проигрывает битву за общественное мнение» в США
Сборные России по гандболу получили право играть в международных турнирах под своим флагом и гимном
CENTCOM объявило о начале новой волны атак на Иран
В Сирии задержан ответственный за хранение химоружия времен режима АсадаМинистр обороны Украины подтвердил свою отставку
МИД РФ призывает к немедленному прекращению огня в Иране
Израиль нанес удар по дому в Газе: погибли отец, мать и их 6-летняя дочь
Число погибших в результате последних атак США на Иран возросло до 35 человек
На Западном берегу реки Иордан ранены 3 палестинца
В Нидерландах зафиксировано более 900 случаев сверхсмертности из-за жары
Главный инженер Запорожской АЭС скончался в результате удара БПЛА по его автомобилю
Против компании Meta в США подан иск
Глава ЕК анонсировала «сделку по дронам» с Украиной
Иран сообщил о гибели более 30 мирных жителей при атаках США на юг страны
Киев принимает европейских лидеров
Сорокадневная жара «чилля» в Узбекистане значительно осложняет жизнь населения
Армия Ирана: в результате удара США по военному объекту в Ираншехре погибли 7 человек
В Украине сообщили о жертвах при ударах по Одессе и Сумам
Здание президентской администрации Болгарии было эвакуировано из-за сообщения о бомбе
Кремль: РФ получает сигналы о готовности США продолжить работу по Украине после урегулирования с Ираном
Администрация Трампа приостановила дорожные проверки ICE после гибели двух человек
В Минобороны РФ сообщили о перехвате 93 дронов с вечера вторника
Евросоюз продлил временную защиту для граждан Украины
Во Франции в ходе беспорядков после полуфинала ЧМ задержаны более 160 человек
У побережья Сан-Франциско перевернулось судно: один человек погиб, трое пропали без вести
США объявили о завершении «семичасовой волны» ударов по Ирану
CENTCOM: Иран за последние 7 дней атаковал семь коммерческих судов
В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги из-за атак Ирана
Колумбийская армия освободила 39 человек, похищенных боевиками ELN
В ВС Иордании сообщили о перехвате трех баллистических ракет, запущенных из Ирана
При тушении лесных пожаров в Алжире погиб один человек, еще один ранен
Жертвами тяжелого ДТП в Гане с участием автобуса и грузовика стали 18 человек