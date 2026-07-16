Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 16 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: 15 июля — великая победа демократии, вписанная золотыми буквами в историю



Реджеп Тайип Эрдоган: 15 июля стойкость турецкого народа сорвала вероломную попытку госпереворота



Президент Эрдоган: Турция обладает более чем достаточной силой, чтобы нейтрализовать любую угрозу, направленную против нее



В Стамбульском проливе состоялся морской парад с участием 253 кораблей



Эмине Эрдоган: Наш народ не подчинит свою волю никакой силе



Турция отмечает День демократии и национального единства



МИД Турции: Несмотря на сложные условия, отношения с Украиной продолжают развиваться во всех сферах



В Азербайджане почтили память жертв 15 июля



Хакан Фидан: Турция 15 июля заявила миру о несгибаемости национальной воли



Администрация президента: 15 июля турецкий народ отстоял свою волю и независимость



Глава МИД: Турция стремится к прекращению конфликта РФ и Украины



Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 734



Нуман Куртулмуш: 15 июля — эпопея сопротивления, навечно вписанная в историю турецкого народа



В Москве отметили День демократии и национального единства 15 июля



Глава МИД Турции обсудит в Украине стратегическое партнерство и мирные инициативы



Президент Азербайджана: 15 июля Турция написала одну из самых трагических и славных страниц своей современной истории



В Грузии состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню демократии и национального единства 15 июля



Турция среди мировых лидеров по росту числа иностранных туристов



Число жертв атак израильской армии на Газу достигло 73 246



Вице-президент США Вэнс заявил, что Израиль «проигрывает битву за общественное мнение» в США



Сборные России по гандболу получили право играть в международных турнирах под своим флагом и гимном



CENTCOM объявило о начале новой волны атак на Иран



В Сирии задержан ответственный за хранение химоружия времен режима АсадаМинистр обороны Украины подтвердил свою отставку



МИД РФ призывает к немедленному прекращению огня в Иране



Израиль нанес удар по дому в Газе: погибли отец, мать и их 6-летняя дочь



Число погибших в результате последних атак США на Иран возросло до 35 человек



На Западном берегу реки Иордан ранены 3 палестинца



В Нидерландах зафиксировано более 900 случаев сверхсмертности из-за жары



Главный инженер Запорожской АЭС скончался в результате удара БПЛА по его автомобилю



Против компании Meta в США подан иск



Глава ЕК анонсировала «сделку по дронам» с Украиной



Иран сообщил о гибели более 30 мирных жителей при атаках США на юг страны



Киев принимает европейских лидеров



Сорокадневная жара «чилля» в Узбекистане значительно осложняет жизнь населения



Армия Ирана: в результате удара США по военному объекту в Ираншехре погибли 7 человек



В Украине сообщили о жертвах при ударах по Одессе и Сумам



Здание президентской администрации Болгарии было эвакуировано из-за сообщения о бомбе



Кремль: РФ получает сигналы о готовности США продолжить работу по Украине после урегулирования с Ираном



Администрация Трампа приостановила дорожные проверки ICE после гибели двух человек



В Минобороны РФ сообщили о перехвате 93 дронов с вечера вторника



Евросоюз продлил временную защиту для граждан Украины



Во Франции в ходе беспорядков после полуфинала ЧМ задержаны более 160 человек



У побережья Сан-Франциско перевернулось судно: один человек погиб, трое пропали без вести



США объявили о завершении «семичасовой волны» ударов по Ирану



CENTCOM: Иран за последние 7 дней атаковал семь коммерческих судов



В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги из-за атак Ирана



Колумбийская армия освободила 39 человек, похищенных боевиками ELN



В ВС Иордании сообщили о перехвате трех баллистических ракет, запущенных из Ирана



При тушении лесных пожаров в Алжире погиб один человек, еще один ранен



Жертвами тяжелого ДТП в Гане с участием автобуса и грузовика стали 18 человек

