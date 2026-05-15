Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 15 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Израиль попирает общечеловеческие ценности

Реджйеп Тайип Эрдоган: Турция и Казахстан наращивают сотрудничество

Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в сфере оборонной промышленности выходит на новый уровень

Президент Эрдоган посетил Центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане

Президент Турции: значимость Среднего коридора неуклонно растет

Токаев: Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера

Турция и Казахстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве

В Риме представили изысканные блюда классической турецкой кухни

78 лет с момента «Накбы»: число погибших выросло на 50%, а масштабы разрушений увеличились в разы

Касым-Жомарт Токаев наградил президента Турции орденом «Qoja Ahmet Yasaui»

В Стамбуле проходит 18-я Конференция по безопасности

Глава Минобороны Бельгии:«Миру нужно больше таких людей, как Ататюрк»

Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 744

Хакан Фидан примет участие в заседании СМИД ОТГ в Туркестане

В азербайджанском городе Шуша проходит IX Международный музыкальный фестиваль «Хары бюльбюль»



Си Цзиньпин предупредил Трампа о риске конфликта из-за Тайваня



На Казан-Форум 2026 представлены возможности международного сотрудничества



По итогам визита президента Таджикистана в Китай подписано более 80 документов



В Кремле заявили о согласовании списков для обмена пленными между Россией и Украиной



Круизный лайнер «Astoria Grande» прибыл в Амасру



Европейские активисты из сухопутной колонны «Sumud»: ЕС, США и ООН «соучастники» событий в Газе



Государственное телевидение Ирана: с прошлой ночи через Ормузский пролив прошло более 30 судов



Белый дом: Трамп и Си договорились о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием



Зеленский: за минувшую ночь над Украиной сбито и подавлено 111 дронов



На сессии Heritage Code в рамках «KazanForum» обсудили цифровую трансформацию медиа



Иракский парламент утвердил правительство премьер-министра Али аль-Заиди



Гентский университет выходит еще из 5 проектов с участием израильских партнеров



Трамп: китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что Пекин не будет поставлять военную технику в Иран



Премьер Армении призвал привлечь к к правовой ответственности экс-президента



Главы МИД Ирана и России провели переговоры в Нью-Дели



Госсекретарь США: Вашингтон не просил Китай о помощи по Ирану



В Бишкеке обсудили региональную и международную безопасность



МИД РФ: первый шаг к возобновлению диалога должна сделать Япония



Россия: «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги



Президент США Трамп пригласил председателя КНР в Белый дом 24 сентября



В результате авиаударов Израиля по югу Ливана погибли 3 человека



В Дании полиция разогнала акцию протеста против транспортной компании, перевозящей оружие в Израиль



Кремль: дело Ермака не повлияет на мирные переговоры



Лавров обсудил международную повестку с главами МИД на полях совещания БРИКС



Глава МИД Беларуси: конфликт на Ближнем Востоке доказал неспособность внешних игроков управлять евразийской безопасностью



США переносят свое консульство в Гренландии в центр Нуука



Аббас Аракчи: ни одна проблема, связанная с Ираном, «не может иметь военного решения»



Шойгу заявил о неприемлемости размещения иностранных военных баз в Афганистане и соседних странах



Израильский министр Бен-Гвир совершил рейд в мечеть «Аль-Акса» и развернул флаг Израиля



Путин заявил о росте промышленного производства



Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в ОАЭ



В Венгрии отменили чрезвычайное положение, введенное при Орбане



Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку



Премьер-министр Молдовы обсудил с руководством ОБСЕ вопросы евроинтеграции и безопасности



Израильтяне, узурпирующие палестинские земли, напали на еврейских активистов на Западном берегу

