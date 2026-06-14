Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 15 июня

Nariman Mehdiyev
14 Июня 2026•Обновить: 14 Июня 2026
Министры торговли Турции и Ирака рассмотрели совместные проекты
Арда Туран признан лучшим тренером сезона украинской Премьер-лиги
Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию
Зеленский: У Украины и США есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир
В авиакатастрофе на среднем западе США погибли 12 человек
Число погибших в результате израильских ударов по Ливану возросло до восьми
Трамп: мирное соглашение между США и Ираном будет подписано «через несколько часов»
Число погибших в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 72 996
Иран: Если Израиль не прекратит атаки на Ливан, переговоры могут быть приостановлены
В Швейцарии проходит референдум по ограничению численности населения 10 млн человек
В Газе запасы 87% материалов, используемых в лабораториях и банках крови, исчерпаны
Центральная избирательная комиссия Армении подтвердила победу партии Пашиняна
Сборная Турции стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
В ходе операции против террористической организации «Аш-Шабаб» в Сомали уничтожено 14 боевиков
Зеленский: Без Украины Европе может быть очень сложно
Израиль пригрозил ударами по 29 населенным пунктам на юге Ливана
Виктора Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»
Зеленский заявил об ударах по объектам в России
В результате сильного ветра и дождей в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 7 человек
Израильский министр призвал к одностороннему «провозглашению суверенитета» на оккупированном Западном берегу
Боевой самолет ВВС США разбился во время учебного полета
Израильский министр вновь призвал разрушать 10 зданий в Бейруте за каждую ракету по Израилю
Венесуэла подтвердила ликвидацию лидера банды Tren de Aragua
Киев отверг обвинения в разработке биологического оружия
Президент Кубы объявил о масштабном пакете реформ
Израиль: по военному объекту на севере страны нанесен удар БПЛА из Ливана
Украина ввела санкции против 10 российских операторов связи и интернет-провайдеров
Израильские военные задержали 3 палестинцев на Западном берегу и конфисковали 5 водовозов