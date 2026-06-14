Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 15 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Министры торговли Турции и Ирака рассмотрели совместные проекты



Арда Туран признан лучшим тренером сезона украинской Премьер-лиги



Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию



Зеленский: У Украины и США есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир



В авиакатастрофе на среднем западе США погибли 12 человек



Число погибших в результате израильских ударов по Ливану возросло до восьми



Трамп: мирное соглашение между США и Ираном будет подписано «через несколько часов»



Число погибших в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 72 996



Иран: Если Израиль не прекратит атаки на Ливан, переговоры могут быть приостановлены



В Швейцарии проходит референдум по ограничению численности населения 10 млн человек



В Газе запасы 87% материалов, используемых в лабораториях и банках крови, исчерпаны



Центральная избирательная комиссия Армении подтвердила победу партии Пашиняна



Сборная Турции стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии



В ходе операции против террористической организации «Аш-Шабаб» в Сомали уничтожено 14 боевиков



Зеленский: Без Украины Европе может быть очень сложно



Израиль пригрозил ударами по 29 населенным пунктам на юге Ливана



Виктора Орбана переизбрали лидером партии «Фидес»



Зеленский заявил об ударах по объектам в России



В результате сильного ветра и дождей в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 7 человек



Израильский министр призвал к одностороннему «провозглашению суверенитета» на оккупированном Западном берегу



Боевой самолет ВВС США разбился во время учебного полета



Израильский министр вновь призвал разрушать 10 зданий в Бейруте за каждую ракету по Израилю



Венесуэла подтвердила ликвидацию лидера банды Tren de Aragua



Киев отверг обвинения в разработке биологического оружия



Президент Кубы объявил о масштабном пакете реформ



Израиль: по военному объекту на севере страны нанесен удар БПЛА из Ливана



Украина ввела санкции против 10 российских операторов связи и интернет-провайдеров



Израильские военные задержали 3 палестинцев на Западном берегу и конфисковали 5 водовозов

