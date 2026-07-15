Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 15 июля

Президент Эрдоган посетил в Доху и выразил соболезнования эмиру Катара в связи с кончиной его отца
МИД Турции самым решительным образом осудило ракетный обстрел Саудовской Аравии со стороны хуситов
Турция вошла в число стран ОЭСР, продемонстрировавших наибольший рост реальной заработной платы
Яшар Гюлер встретился с маршалом Асимом Муниром
Администрация президента: FETÖ представляет угрозу всем странам, где действует
Парламент Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Турцией
Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили ситуацию в регионе
Участник событий 15 июля уже 10 лет живет с 20 осколками в теле
Axios: Трамп «призвал Нетаньяху вывести израильскую армию из Сирии и Ливана»
СМИ: США нанесли удар по острову Кешм в Ормузском проливе
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 561
Испанская танцовщица Кристина Агилера выступит в Стамбуле
Ильхам Алиев: азербайджано-словацкие отношения успешно развиваются
В Анкаре выступил вокально-хореографический коллектив «Отрада» из России
Первый европейский министр, посетивший Турцию после попытки переворота 15 июля, рассказал о том периоде
Число погибших в результате геноцида Израиля в секторе Газа возросло до 73 233
В Шуше обсуждают сотрудничество между информагентствами тюркских государств
ЕС воздержался от комментариев по поводу высказываний сербского министра, направленных против Косово
В Турции будет представлен «Доклад о Турции» с предложениями по решению социальных проблем страны
Болгария не присоединится к «Коалиции желающих»
Украина заказала у Франции первые 16 истребителей «Rafale»
Оман: В результате атак на три танкера шесть моряков получили ранения, а трое числятся пропавшими без вести
Глава Минобороны Израиля попросил помиловать военного, застрелившего палестинца
Число нейтрализованных боевиков в ходе операции в Пакистане возросло до 83
Китай продолжит усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке
Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в «пиратстве»
Группа израильтян, узурпировавших земли палестинцев, незаконно проникла на юг Сирии
В ходе операции против организованной преступной группировки в Италии задержаны 79 человек
Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия года составил 4,1%
Кыргызстан временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов
Зеленский заявил об ударах по НПЗ на территории РФ
Израиль одобрил строительство 12 тыс. новых домов на Западном берегу
РФ и КНР завершили учения и приступили к совместному патрулированию акватории АТР
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 8 палестинцев, в том числе женщина
Сенатор Грэм перед смертью попросил одного из своих сотрудников позвонить в службу 911
Лавров: Запад пытается подорвать отношения России со странами Сахеля
Зеленский: РФ готовится запускать баллистические ракеты на 5000 километров
Правительство Украины ушло в отставку
Иран: экспорт нефти продолжается без перебоев, несмотря на санкции США
Власти провинции Бушер: четыре точки в городе подверглись ракетному удару
В Париже состоялся военный парад в честь национального праздника Франции
Парламент Украины продлил срок действия военного положения и мобилизации
С Байконура стартовал российский пилотируемый корабль с тремя космонавтами на борту
Трамп: за проход через Ормузский пролив будут заключаться торговые соглашения со странами Персидского залива
Премьер-министр Ирака готовится объявить о стратегическом партнерстве с США
ЕС и Украина открыли новую главу в переговорах о вступлении
Канадского модельера Питера Нюгарда признали виновным в сексуальном насилии
Израильские силы в ходе рейдов на Западном берегу задержали 20 палестинцев
Начиная с 2029 года население ЕС начнёт сокращаться
На рейде порта Одесса поражены еще три сухогруза
Иранский генерал: американские атаки не приведут к открытию Ормузского пролива
14 иранских рыбака, задержанные в ОАЭ, вернулись на родину
Volkswagen планирует уволить 50 тыс. сотрудников