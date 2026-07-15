Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 15 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган посетил в Доху и выразил соболезнования эмиру Катара в связи с кончиной его отца

МИД Турции самым решительным образом осудило ракетный обстрел Саудовской Аравии со стороны хуситов

Турция вошла в число стран ОЭСР, продемонстрировавших наибольший рост реальной заработной платы

Яшар Гюлер встретился с маршалом Асимом Муниром

Администрация президента: FETÖ представляет угрозу всем странам, где действует

Парламент Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Турцией

Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили ситуацию в регионе

Участник событий 15 июля уже 10 лет живет с 20 осколками в теле

Axios: Трамп «призвал Нетаньяху вывести израильскую армию из Сирии и Ливана»

СМИ: США нанесли удар по острову Кешм в Ормузском проливе

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 561

Испанская танцовщица Кристина Агилера выступит в Стамбуле

Ильхам Алиев: азербайджано-словацкие отношения успешно развиваются

В Анкаре выступил вокально-хореографический коллектив «Отрада» из России



Первый европейский министр, посетивший Турцию после попытки переворота 15 июля, рассказал о том периоде

Число погибших в результате геноцида Израиля в секторе Газа возросло до 73 233

В Шуше обсуждают сотрудничество между информагентствами тюркских государств

ЕС воздержался от комментариев по поводу высказываний сербского министра, направленных против Косово

В Турции будет представлен «Доклад о Турции» с предложениями по решению социальных проблем страны

Болгария не присоединится к «Коалиции желающих»

Украина заказала у Франции первые 16 истребителей «Rafale»

Оман: В результате атак на три танкера шесть моряков получили ранения, а трое числятся пропавшими без вести

Глава Минобороны Израиля попросил помиловать военного, застрелившего палестинца

Число нейтрализованных боевиков в ходе операции в Пакистане возросло до 83

Китай продолжит усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке

Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в «пиратстве»

Группа израильтян, узурпировавших земли палестинцев, незаконно проникла на юг Сирии

В ходе операции против организованной преступной группировки в Италии задержаны 79 человек

Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия года составил 4,1%

Кыргызстан временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов

Зеленский заявил об ударах по НПЗ на территории РФ

Израиль одобрил строительство 12 тыс. новых домов на Западном берегу

РФ и КНР завершили учения и приступили к совместному патрулированию акватории АТР

При ударах Израиля по сектору Газа погибли 8 палестинцев, в том числе женщина

Сенатор Грэм перед смертью попросил одного из своих сотрудников позвонить в службу 911

Лавров: Запад пытается подорвать отношения России со странами Сахеля

Зеленский: РФ готовится запускать баллистические ракеты на 5000 километров

Правительство Украины ушло в отставку

Иран: экспорт нефти продолжается без перебоев, несмотря на санкции США

Власти провинции Бушер: четыре точки в городе подверглись ракетному удару

В Париже состоялся военный парад в честь национального праздника Франции

Парламент Украины продлил срок действия военного положения и мобилизации

С Байконура стартовал российский пилотируемый корабль с тремя космонавтами на борту

Трамп: за проход через Ормузский пролив будут заключаться торговые соглашения со странами Персидского залива

Премьер-министр Ирака готовится объявить о стратегическом партнерстве с США

ЕС и Украина открыли новую главу в переговорах о вступлении

Канадского модельера Питера Нюгарда признали виновным в сексуальном насилии

Израильские силы в ходе рейдов на Западном берегу задержали 20 палестинцев

Начиная с 2029 года население ЕС начнёт сокращаться

На рейде порта Одесса поражены еще три сухогруза

Иранский генерал: американские атаки не приведут к открытию Ормузского пролива

14 иранских рыбака, задержанные в ОАЭ, вернулись на родину

Volkswagen планирует уволить 50 тыс. сотрудников

