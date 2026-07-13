Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 14 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция сделает всё возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, подобной геноциду в Сребренице



Начальник Генерального штаба ВС Турции генерал Байрактароглу встретился со своим пакистанским коллегой Муниром



Хакан Фидан принимает участие в Саммите лидеров «Коалиции желающих» по вопросам Украины



Вице-президент Турции: для независимой внешней политики необходима развитая оборонная промышленность



Корабли ВМС Турции посетили сирийский порт Лазкийе



Аэропорт Сабиха Гёкчен побил суточные рекорды в 4 различных категориях



Турция доставила в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гумпомощи



Ильхам Алиев назвал Турцию и Азербайджан двумя самыми близкими друг другу государства в мире



МИД Турции выразило соболезнования в связи с гибелью людей при крушении парома в Сирии



Владимир Путин: Россия развивает экономику и усиливает армию, несмотря на давление Запада



Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 490



Во Франции заявили о создании Объединенной коалиции по противоракетной обороне



Зеленский и Макрон в преддверии встречи «Коалиции желающих» обсудили вопросы укрепления Украины



В Азербайджане открылся Центр совершенства медиа D8



Трамп: Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив



Иран: Не допустим вмешательства США в Ормузский пролив



Трамп в четверг вечером выступит с обращением к нации



Президент Ирана принял в Тегеране министра энергетики России



МИД России вызвал посла Германии



Скончался звезда «Парка юрского периода» Сэм Нилл



Израиль одобрил возведение нового незаконного поселения в Восточном Иерусалиме



Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в авиаударе по международному аэропорту Саны



КСИР назвал условие открытия Ормузского пролива



Проход коммерческих судов через Ормузский пролив вновь сократился до минимального уровня



Франция предоставляет Украине лицензии на производство ракет



Хуситы из Йемена нанесли удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии



Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию



В Монголии впервые официально отметили Всемирный день лошади



Армия Ирана: Мы не позволим США вмешиваться в работу Ормузского пролива



Великобритания, Германия и Франция осудили атаки Ирана на страны региона



Власти Франции вызовут посла РФ в Париже в МИД в ближайшие дни



ВС США нанесли удар по городу Абадан в Иране: 2 человека погибли, 3 ранены



Грузооборот морских портов России вырос на 5,8%



Более 2,7 тыс. человек умерли в Великобритании из-за жары за два месяца



Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Бендер-Аббас и острова Кешм



В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,1 погиб один человек



КСИР сообщил о перехвате двух судов в Ормузском проливе



Иорданские военные сообщили о перехвате четырех ракет, запущенных с территории Ирана



В Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,4



Пожар в одном из баров Бангкока унес жизни 27 человек

