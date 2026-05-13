Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 13 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Вице-президент Венесуэлы отреагировала на идею Трампа о превращении страны в «51-й штат США»

Двое военнослужащих ВС Азербайджана подорвались на мине в Кяльбаджаре

Число жертв израильских атак на Ливан возросло до 2882

Зеленский: РФ сама решила закончить частичную тишину

МИД РФ: сближение Армении с ЕС может привести к «системным изменениям» в отношениях с Москвой

В Грузии прошла интронизация нового патриарха Шио III

Глава МИД Турции: израильский экспансионизм остается главной угрозой безопасности в регионе

Кремль: для завершения конфликта Зеленскому требуется «необходимое решение»

Премьер Катара: Доха и Анкара поддерживают посредничество Пакистана по открытию Ормузского пролива

Кувейт: группа, связанная с КСИР Ирана, пыталась проникнуть на остров Бубиян

Через Ормузский пролив зафиксирован максимальный за 9 дней транзит судов

Президент Эрдоган: у Турции нет проблем с продовольственной безопасностью

ВОЗ не выявила признаков масштабной вспышки хантавируса

Президент РФ: «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками

Иран: Наша главная цель — прочный мир

Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае отказа от сделки с США

Глава МИД Турции: альтернативой перемирию между США и Ираном является возобновление войны

Великобритания направит в Ормузский пролив дополнительные боевые самолеты и беспилотники

Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 742

Зеленский заявил о формировании «антибаллистической коалиции» в Европе

Генсек НАТО: на саммите в Анкаре будут обсуждаться вопросы, касающиеся ключевых оборонных возможностей

Президенту РФ доложили об успешном испытании «Сармата»

МИД Кувейт вызвал посла Ирана из-за попытки проникновения на остров Бубиан