Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 13 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: сионистские убийцы продолжают проливать кровь в Газе и Ливане, пренебрегая всеми законами, правилами и принципами

Реджеп Тайип Эрдоган: Еще не завершена война между Россией и Украиной, а регион уже столкнулся с тяжелыми экономическими последствиями атак на Иран

Турция испытывает глубокую озабоченность в связи с подрывом системы Европейской конвенции о правах человека

Хакан Фидан обсудил ход переговоров между США и Ираном с министром иностранных дел Катара и представителями США

«54-й Стамбульский музыкальный фестиваль» стартовал с церемонии открытия и концерта

Газопровод TANAP продолжает укреплять энергобезопасность Турции и Европы

Премьер-министр Канады назвал Турцию чрезвычайно важным союзником по НАТО

Глава МИД Турции встретился с послом США

Ведущий полярник Турции: невидимые подледные структуры в Антарктике играют колоссальную роль в климатических процессах

В Казахстане поделились опытом Турции в области цифрового архивирования

Министр обороны Италии: Саммит НАТО в Анкаре - важная возможность для укрепления коллективной обороны

Президент США: соглашение с Ираном может быть подписано к понедельнику

НАТО: Сокращение военного присутствия США в Европе укрепит Альянс в долгосрочной перспективе

В результате стрельбы в Техасе погиб 1 человек, 11 получили ранения

Лукашенко: Конфликты в Украине и вокруг Ирана могут завершиться уже в этом году

Грузовики с гумпомощью из Армении для Ливана въехали на территорию Турции

В ЕС подтвердили приверженность решению о двух государствах

Трамп обвинил Иран в утечке в СМИ искаженных условий соглашения

Израиль заявил о почти 310 ударах по Ливану за последнюю неделю

Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов стран ЕС

SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекая 75 млрд долларов

ВОЗ: в Демократической Республике Конго зарегистрировано 676 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

В Бишкеке заявили о «новом этапе» в отношениях Кыргызстана и Грузии

Король Бахрейна и Трамп обсудили возможное соглашение между США и Ираном

Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,51 млн военнослужащих

Президент Азербайджана отметил активное развитие торгово-экономического взаимодействия с РФ

Трамп поделился заявлением министра иностранных дел Ирана по поводу соглашения между США и Ираном

В Англии дом имама атаковали коктейлем Молотова

Израильскую компанию подозревают во вмешательстве в выборы в Нью-Йорке и Шотландии

В Германии турки будут испытывать азарт чемпионата мира по футболу в мечети

Лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана поздравили Путина с Днем России

Разговоры о воссоединении Молдовы с Румынией называют «планом Б» для вступления в ЕС

Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией

Премьер Болгарии призвал США разместить военные самолеты на военных базах

Министр обороны Израиля: армия не покинет оккупированные районы в Газе, Ливане и Сирии

Жители христианского квартала в Ливане не покидают свои дома, несмотря на угрозы Израиля

В ООН заявили о продолжающихся нарушениях в Газе и на Западном берегу cо стороны Израиля

Глава футбольной ассоциации Палестины критикует США за задержку виз для участия на чемпионата мира по футболу

Тулси Габбард рассказала о секретных лабораториях США

В Азербайджана произошло землетрясение

Путин заявил о развитии спутниковой группировки для управления тяжелыми дронами

Израильские незаконные поселенцы атаковали дома и автомобили на Западном берегу

Президент Нигерии выступил с жестким предупреждением в адрес вооруженных группировок в стране

Путин назвал «сплоченность и патриотизм» главными ценностями страны

Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии вопросы сотрудничества в сфере безопасности

СМИ: Израиль поручил армии избегать ударов, способных сорвать соглашение между США и Ираном

Власти Татарстана сообщили об атаке БПЛА

Канада не разрешила футболисту сборной Ганы въехать в страну

Глава МИД Ирана: Подписание Исламабадского меморандума никогда еще не был так близок к завершению

Таджикистан и Монголия обсудили сотрудничество в сфере управления водными ресурсами

ООН: в мире насчитывается 138 миллионов работников детского возраста

Седьмой этап сезона «Формулы-1» пройдет в Испании

В США начали расследование после появления надписи «86 47» на газоне у Белого дома

В Пакистане в результате двух отдельных нападений погибли двое полицейских

Южная Корея обыграла Чехию на ЧМ-2026

НАТО планирует сократить миротворческую миссию в Косово

СМИ: Иран не брал на себя никаких обязательств по передаче управления Ормузским проливом

Американский чиновник раскрыл детали соглашения между США и Ираном

МВФ согласовал выделение Украине транша в размере $690 млн

Зеленский подписал закон о пересмотре статуса русского языка в рамках Европейской хартии

Протест против Маска и выхода SpaceX на биржу прошел на Таймс-сквер в США

В ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы