Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 13 июня

Президент Эрдоган: сионистские убийцы продолжают проливать кровь в Газе и Ливане, пренебрегая всеми законами, правилами и принципами
Реджеп Тайип Эрдоган: Еще не завершена война между Россией и Украиной, а регион уже столкнулся с тяжелыми экономическими последствиями атак на Иран
Турция испытывает глубокую озабоченность в связи с подрывом системы Европейской конвенции о правах человека
Хакан Фидан обсудил ход переговоров между США и Ираном с министром иностранных дел Катара и представителями США
«54-й Стамбульский музыкальный фестиваль» стартовал с церемонии открытия и концерта
Газопровод TANAP продолжает укреплять энергобезопасность Турции и Европы
Премьер-министр Канады назвал Турцию чрезвычайно важным союзником по НАТО
Глава МИД Турции встретился с послом США
Ведущий полярник Турции: невидимые подледные структуры в Антарктике играют колоссальную роль в климатических процессах
В Казахстане поделились опытом Турции в области цифрового архивирования
Министр обороны Италии: Саммит НАТО в Анкаре - важная возможность для укрепления коллективной обороны
Президент США: соглашение с Ираном может быть подписано к понедельнику
НАТО: Сокращение военного присутствия США в Европе укрепит Альянс в долгосрочной перспективе
В результате стрельбы в Техасе погиб 1 человек, 11 получили ранения
Лукашенко: Конфликты в Украине и вокруг Ирана могут завершиться уже в этом году
Грузовики с гумпомощью из Армении для Ливана въехали на территорию Турции
В ЕС подтвердили приверженность решению о двух государствах
Трамп обвинил Иран в утечке в СМИ искаженных условий соглашения
Израиль заявил о почти 310 ударах по Ливану за последнюю неделю
Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов стран ЕС
SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекая 75 млрд долларов
ВОЗ: в Демократической Республике Конго зарегистрировано 676 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола
Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России
В Бишкеке заявили о «новом этапе» в отношениях Кыргызстана и Грузии
Король Бахрейна и Трамп обсудили возможное соглашение между США и Ираном
Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,51 млн военнослужащих
Президент Азербайджана отметил активное развитие торгово-экономического взаимодействия с РФ
Трамп поделился заявлением министра иностранных дел Ирана по поводу соглашения между США и Ираном
В Англии дом имама атаковали коктейлем Молотова
Израильскую компанию подозревают во вмешательстве в выборы в Нью-Йорке и Шотландии
В Германии турки будут испытывать азарт чемпионата мира по футболу в мечети
Лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана поздравили Путина с Днем России
Разговоры о воссоединении Молдовы с Румынией называют «планом Б» для вступления в ЕС
Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией
Премьер Болгарии призвал США разместить военные самолеты на военных базах
Министр обороны Израиля: армия не покинет оккупированные районы в Газе, Ливане и Сирии
Жители христианского квартала в Ливане не покидают свои дома, несмотря на угрозы Израиля
В ООН заявили о продолжающихся нарушениях в Газе и на Западном берегу cо стороны Израиля
Глава футбольной ассоциации Палестины критикует США за задержку виз для участия на чемпионата мира по футболу
Тулси Габбард рассказала о секретных лабораториях США
В Азербайджана произошло землетрясение
Путин заявил о развитии спутниковой группировки для управления тяжелыми дронами
Израильские незаконные поселенцы атаковали дома и автомобили на Западном берегу
Президент Нигерии выступил с жестким предупреждением в адрес вооруженных группировок в стране
Путин назвал «сплоченность и патриотизм» главными ценностями страны
Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии вопросы сотрудничества в сфере безопасности
СМИ: Израиль поручил армии избегать ударов, способных сорвать соглашение между США и Ираном
Власти Татарстана сообщили об атаке БПЛА
Канада не разрешила футболисту сборной Ганы въехать в страну
Глава МИД Ирана: Подписание Исламабадского меморандума никогда еще не был так близок к завершению
Таджикистан и Монголия обсудили сотрудничество в сфере управления водными ресурсами
ООН: в мире насчитывается 138 миллионов работников детского возраста
Седьмой этап сезона «Формулы-1» пройдет в Испании
В США начали расследование после появления надписи «86 47» на газоне у Белого дома
В Пакистане в результате двух отдельных нападений погибли двое полицейских
Южная Корея обыграла Чехию на ЧМ-2026
НАТО планирует сократить миротворческую миссию в Косово
СМИ: Иран не брал на себя никаких обязательств по передаче управления Ормузским проливом
Американский чиновник раскрыл детали соглашения между США и Ираном
МВФ согласовал выделение Украине транша в размере $690 млн
Зеленский подписал закон о пересмотре статуса русского языка в рамках Европейской хартии
Протест против Маска и выхода SpaceX на биржу прошел на Таймс-сквер в США
В ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы