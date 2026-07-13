Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 13 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

На 75-м году жизни скончался бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани

Спикер парламента ирана: Эпоха односторонних соглашений завершилась

CENTCOM: Вооруженные силы США поразили почти 140 военных целей в Иране

Умер сенатор-республиканец США Линдси Грэм

Президент Эрдоган: шейх Хамад бин Халифа Аль Тани внес важный вклад в укрепление связей Турции и Катара

Саудовская Аравия и Кувейт осудили атаки Ирана на страны региона

В Минобороны РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по портам Украины

В Украине сообщили о поражении 14 судов РФ в акваториях Азовского и Черного морей

Израильские поселенцы совершили рейд на мечеть "Аль-Акса" в сопровождении полиции

Оман вызвал посла Ирана и вручил ему ноту протеста после атак беспилотников

В Сирии после свержения режима Асада прошло первое заседание Народного совета

Собянин сообщил о перехвате около 300 дронов над Московским регионом

Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе Бендер-Аббаса и острова Кешм

В Минобороны Кувейта сообщили об ударе БПЛА по буровой платформе

Иран назвал условия прохода через Ормузский пролив



