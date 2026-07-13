Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 13 июля

Abdulrahman Yusupov
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
На 75-м году жизни скончался бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани
Спикер парламента ирана: Эпоха односторонних соглашений завершилась
CENTCOM: Вооруженные силы США поразили почти 140 военных целей в Иране
Умер сенатор-республиканец США Линдси Грэм
Президент Эрдоган: шейх Хамад бин Халифа Аль Тани внес важный вклад в укрепление связей Турции и Катара
Саудовская Аравия и Кувейт осудили атаки Ирана на страны региона
В Минобороны РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по портам Украины
В Украине сообщили о поражении 14 судов РФ в акваториях Азовского и Черного морей
Израильские поселенцы совершили рейд на мечеть "Аль-Акса" в сопровождении полиции
Оман вызвал посла Ирана и вручил ему ноту протеста после атак беспилотников
В Сирии после свержения режима Асада прошло первое заседание Народного совета
Собянин сообщил о перехвате около 300 дронов над Московским регионом
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе Бендер-Аббаса и острова Кешм
В Минобороны Кувейта сообщили об ударе БПЛА по буровой платформе
Иран назвал условия прохода через Ормузский пролив