Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 12 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган встретился с королевой Бельгии

Реджеп Тайип Эрдоган: последние события подтвердили геополитическую значимость отношений Турции и ЕС



В Стамбуле состоялась панельная дискуссия на тему «Женщины в бизнесе» с участием королевы Бельгии Матильды



Хакан Фидан встретился в Дохе с госминистром Катара по делам обороны



Тесты трех граждан Турции, находившихся на борту круизного лайнера, оказались негативными



Вице-премьер Бельгии: Брюссель и Анкара дополняют друг друга в ряде секторов



Трамп заявил, что «очень разочарован в курдах», которые, как он ожидал, передадут оружие, полученное от США, иранским протестующим



В рамках «Всемирного форума по деколонизации» обсуждалась роль колониализма в формировании знаний



Трехдневное перемирие между Россий и Украиной завершилось



Премьер Фландрии назвал Турцию «стратегическим партнером на перспективу»



Королева Матильда: от полной интеграции женщин в экономику выигрывает все общество



В рамках учений EFES 2026 с авиабазы Бандырма поднялись истребители F 16



Турция создала чрезвычайно благоприятную среду для инвесторов - Даглыоглу



Глава Минторга Турции: Анкара и Брюссель намерены довести взаимный товарооборот до $15 млрд



МВФ повысил прогноз по цене азербайджанской нефти



Amnesty International назвала отказ отстранить Израиль от «Евровидения» предательством человечности



Потепление в морях создает новые риски как во всем мире, так и в Турции



Трамп заявил, что «серьезно» рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США



Документальный фильм о Газе, который BBC отказалась показывать, удостоен премии BAFTA



ЕС готовит новые санкции против российского «теневого флота»



Стартовала третья серия образовательной программы «Зеленый объектив» агентства «Анадолу»



Любители природы в Агры совершили прогулку на каноэ среди льдов озера Балык



Капитализация 10 крупнейших компаний мира увеличилась на $4,2 трлн на фоне войны



Украина и Германия планируют совместное производство дальнобойных БПЛА



Глава МИД Сирии: Мы не хотим, чтобы наше будущее определяли другие силы



Глава евродипломатии выступает за санкции против незаконных еврейских поселенцев



В результате атак Израиля за семь месяцев погибли 854 палестинца



Трамп подумывает о возобновлении проекта «Свобода» в Ормузском проливе



Зеленский: Умеров обсудил в США возможные форматы встреч на уровне лидеров для завершения войны



Италия: Насилие в отношении христиан на Ближнем Востоке достигло чрезмерных масштабов и является недопустимым



Во Франции в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек



В Индонезии задержаны 210 иностранцев, обвиняемых в интернет-мошенничестве



Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС



Группа палестинцев вернулась в Газу через КПП «Рафах»



Государственное телевидение Ирана: предложенный США план означает капитуляцию



Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим



Избран новый патриарх Грузии



Французские фермеры устроили акции протеста в окрестностях Лиона



Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая



Казахстан и Бразилия выступили за мирное урегулирование конфликтов по Уставу ООН



Израиль вынудил палестинцев снести собственные магазины в оккупированном Восточном Иерусалиме



В Мексике в День матери прошел марш в поддержку семей пропавших без вести



В Сальвадоре прошел Фестиваль цветов и пальм



Детская смертность омрачает рост молодого населения Африки



Туристы, приехавшие на пляж Капуташ, искупались в море в хорошую погоду



Самолет с эвакуированными с судна MV Hondius гражданами Нидерландов прибыл в Эйндховен



Во Франции мусульмане провели «марш чистоты» между мечетями



ООН заложила фундамент нового комплекса стоимостью $340 млн в Кении



В результате атак Израиля в Газе погибли трое палестинцев, в том числе двое сотрудников сил безопасности



Глава МИД Грузии объяснила стремление Украины к нормализации «растущей ролью» Тбилиси



В Джакарте прошла церемония Пиндапата



Эстония закупила у Южной Кореи еще 3 реактивные системы залпового огня «Чунму»



Президент Ирана: «победа в войне» должна быть закреплена дипломатией

