Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 12 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1491 рейсом в день



Хакан Фидан: Прочные связи между Турцией и Болгарией определяют наше общее будущее



Глава МИД Турции встретился в Болгарии с турецкими предпринимателями и политиками



Прямое грузовое сообщение из Турции в Сомали укрепит торговые позиции страны



Глава МИД: без Турции европейская архитектура безопасности будет неполноценной



В Анкаре обсудили вопросы обороны и безопасности между Турцией и Украиной



Развитие отношений между Турцией и Саудовской Аравией является воплощением дальновидной дипломатии



Президент ТРСК Туфан Эрхюрман поддержал заявления Реджепа Тайипа Эрдогана



СМИ: Иран не одобрял никаких проектов соглашения с США



Трамп заявил об отмене запланированных на сегодня ударов по Ирану



Экспорт турецкого меда за пять месяцев года превысил $13,5 млн



Турецкие инженеры выполняют ключевые задачи на АЭС «Аккую»



Дэн Джарвис назначен на пост министра обороны Великобритании



THY в пятый раз получила премию за лучший сервис питания и напитков в Европе



Глава МИД Болгарии: София придаёт огромное значение плодотворному сотрудничеству с Турцией



Центральный банк Турции оставил учетную ставку на уровне 37%



Цены на энергоносители снизились после того, как США отменили планы атаки на Иран



Amnesty International: ЕС не достаточно реагирует на политику «этнической чистки» Израиля на Западном Берегу



Премьер Армении надеется на скорый запуск ж/д сообщения с Турцией



Президент США Трамп объявил нового кандидата на пост директора Национальной разведки



Глава Министерства внутренней безопасности США оправдал отказ в выдаче виз в преддверии чемпионата мира по футболу



Россия и Таджикистан договорились расширять транспортное сотрудничество



Среди палестинских заключенных в Израиле растет число случаев грибковых заболеваний



Россия установила ключевые элементы для термоядерного реактора ИТЭР во Франции



Кувейт: за последние 48 часов при атаке Ирана были нейтрализованы 24 БПЛА



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта выросло до 3 711



В результате авиаудара Израиля по району Баальбек в Ливане погиб один человек



Главы МИД России и Бахрейна обсудили эскалацию вокруг Ирана



Сибига обсудил с главой МИД Румынии атаки РФ и инциденты с дронами



Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции отправлением из Армении



В Пентагоне из-за «тревоги по поводу опасного вещества» эвакуированы некоторые этажи



Лавров: Россия рассчитывает на участие большинства африканских лидеров в саммите Россия - Африка



Иранские СМИ: компании Илона Маска в регионе попали в список целей



Китай объявил о введении санкций против министра обороны Филиппин и его семьи



ООН: В 2025 году 5,4 млн человек нашли убежище в других странах, спасаясь от насилия



Израиль отказал во въезде французской журналистке Алис Фруссар

