Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 12 июня

Nariman Mehdiyev
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1491 рейсом в день
Хакан Фидан: Прочные связи между Турцией и Болгарией определяют наше общее будущее
Глава МИД Турции встретился в Болгарии с турецкими предпринимателями и политиками
Прямое грузовое сообщение из Турции в Сомали укрепит торговые позиции страны
Глава МИД: без Турции европейская архитектура безопасности будет неполноценной
В Анкаре обсудили вопросы обороны и безопасности между Турцией и Украиной
Развитие отношений между Турцией и Саудовской Аравией является воплощением дальновидной дипломатии
Президент ТРСК Туфан Эрхюрман поддержал заявления Реджепа Тайипа Эрдогана
СМИ: Иран не одобрял никаких проектов соглашения с США
Трамп заявил об отмене запланированных на сегодня ударов по Ирану
Экспорт турецкого меда за пять месяцев года превысил $13,5 млн
Турецкие инженеры выполняют ключевые задачи на АЭС «Аккую»
Дэн Джарвис назначен на пост министра обороны Великобритании
THY в пятый раз получила премию за лучший сервис питания и напитков в Европе
Глава МИД Болгарии: София придаёт огромное значение плодотворному сотрудничеству с Турцией
Центральный банк Турции оставил учетную ставку на уровне 37%
Цены на энергоносители снизились после того, как США отменили планы атаки на Иран
Amnesty International: ЕС не достаточно реагирует на политику «этнической чистки» Израиля на Западном Берегу
Премьер Армении надеется на скорый запуск ж/д сообщения с Турцией
Президент США Трамп объявил нового кандидата на пост директора Национальной разведки
Глава Министерства внутренней безопасности США оправдал отказ в выдаче виз в преддверии чемпионата мира по футболу
Россия и Таджикистан договорились расширять транспортное сотрудничество
Среди палестинских заключенных в Израиле растет число случаев грибковых заболеваний
Россия установила ключевые элементы для термоядерного реактора ИТЭР во Франции
Кувейт: за последние 48 часов при атаке Ирана были нейтрализованы 24 БПЛА
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта выросло до 3 711
В результате авиаудара Израиля по району Баальбек в Ливане погиб один человек
Главы МИД России и Бахрейна обсудили эскалацию вокруг Ирана
Сибига обсудил с главой МИД Румынии атаки РФ и инциденты с дронами
Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции отправлением из Армении
В Пентагоне из-за «тревоги по поводу опасного вещества» эвакуированы некоторые этажи
Лавров: Россия рассчитывает на участие большинства африканских лидеров в саммите Россия - Африка
Иранские СМИ: компании Илона Маска в регионе попали в список целей
Китай объявил о введении санкций против министра обороны Филиппин и его семьи
ООН: В 2025 году 5,4 млн человек нашли убежище в других странах, спасаясь от насилия
Израиль отказал во въезде французской журналистке Алис Фруссар