Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 12 июля

Nariman Mehdiyev
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв геноцида в Сребренице
Президент Эрдоган вручил премьер-министру Ливана мемуары его деда на турецком языке
В Сараево открылась выставка фотокорреспондента «Анадолу» под названием «Газа: хроника геноцида»
Глава МИД Турции обсудил с коллегами из Египта и Иордании ситуацию в регионе
Эмине Эрдоган почтила память жертв геноцида в Сребренице
Экспорт турецкого лосося в первом полугодии года составил $201,8 млн
Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 4 333 человек
Турецкая Каппадокия признана «лучшим местом в мире для наблюдения за закатом»
Музей, открытый в Сребренице при поддержке Турции, сохраняет память о геноциде
Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 221
Египет отвергает любые действия, наносящие ущерб единству Сомали
Остатки ещё 10 жертв геноцида в Сребренице преданы земле
Заявления по поводу приобретения Турцией истребителей F-35 вызвали беспокойство в Афинах
Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на журналистов на Западном берегу
СМИ: Греция и Израиль провели подводные испытания, наносящих ущерб окружающей среде
Минздрав Газы: 70% машин скорой помощи и санитарного транспорта выведены из строя
Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство своего отца
Наследный принц Саудовской Аравии и президент США обсудили безопасность морского судоходства
Чемпионкой Уимблдоне в одиночном разряде среди женщин стала чешка Линда Носкова
США ввели санкции против лиц, якобы связанных с Ираном
Зеленский сообщил о ранении 11 человек в результате ночной атаки на Киев
Патрушев: контроль над стратегическими проливами становится «ключевым инструментом давления»
Пентагон опубликовал новые документы об НЛО
Трамп распорядился «подвергнуть невиданной ранее бомбардировке» Иран в случае покушения на его жизнь
Иранский источник: Переговоры с США невозможны, пока они не откажутся от текущей позиции
Иран: При ударах США 8–9 июля погибли 17 человек, 115 получили ранения
МВД Сирии: террористическая ячейка признала свою причастность к подрыву безопасности и разжиганию хаоса
Украина поразила 21 российский танкер в Азовском море
Израильская армия нанесла дроновые удары по населенным пунктам на юге Ливана
США требуют от Ирана обязательств не атаковать суда в Ормузском проливе и свободный проход
Президент Молдовы выдвинула Василе Тофана кандидатом на пост премьера
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Бачевск
В Колумбии при атаке повстанцев ELN на аэропорт пострадали три человека
ВОЗ: Ситуация со вспышкой холеры в Судане ухудшается
Израильские незаконные поселенцы ранили 4 палестинцев, включая ребенка, на Западном берегу
СМИ: Катарские чиновники ведут переговоры с Ираном и Оманом об открытии Ормузского пролива
На итальянском острове Сицилия продолжается борьба с лесными пожарами
Во Франции задержаны 32 человека, подозреваемые в поджоге лесов
В эстонской Нарве началась подготовка к строительству временного военного городка