Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 12 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв геноцида в Сребренице



Президент Эрдоган вручил премьер-министру Ливана мемуары его деда на турецком языке



В Сараево открылась выставка фотокорреспондента «Анадолу» под названием «Газа: хроника геноцида»



Глава МИД Турции обсудил с коллегами из Египта и Иордании ситуацию в регионе



Эмине Эрдоган почтила память жертв геноцида в Сребренице



Экспорт турецкого лосося в первом полугодии года составил $201,8 млн



Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 4 333 человек



Турецкая Каппадокия признана «лучшим местом в мире для наблюдения за закатом»



Музей, открытый в Сребренице при поддержке Турции, сохраняет память о геноциде



Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 221



Египет отвергает любые действия, наносящие ущерб единству Сомали



Остатки ещё 10 жертв геноцида в Сребренице преданы земле



Заявления по поводу приобретения Турцией истребителей F-35 вызвали беспокойство в Афинах



Израильтяне, захватившие палестинские территории, напали на журналистов на Западном берегу



СМИ: Греция и Израиль провели подводные испытания, наносящих ущерб окружающей среде



Минздрав Газы: 70% машин скорой помощи и санитарного транспорта выведены из строя



Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство своего отца



Наследный принц Саудовской Аравии и президент США обсудили безопасность морского судоходства



Чемпионкой Уимблдоне в одиночном разряде среди женщин стала чешка Линда Носкова



США ввели санкции против лиц, якобы связанных с Ираном



Зеленский сообщил о ранении 11 человек в результате ночной атаки на Киев



Патрушев: контроль над стратегическими проливами становится «ключевым инструментом давления»



Пентагон опубликовал новые документы об НЛО



Трамп распорядился «подвергнуть невиданной ранее бомбардировке» Иран в случае покушения на его жизнь



Иранский источник: Переговоры с США невозможны, пока они не откажутся от текущей позиции



Иран: При ударах США 8–9 июля погибли 17 человек, 115 получили ранения



МВД Сирии: террористическая ячейка признала свою причастность к подрыву безопасности и разжиганию хаоса



Украина поразила 21 российский танкер в Азовском море



Израильская армия нанесла дроновые удары по населенным пунктам на юге Ливана



США требуют от Ирана обязательств не атаковать суда в Ормузском проливе и свободный проход



Президент Молдовы выдвинула Василе Тофана кандидатом на пост премьера



В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Бачевск



В Колумбии при атаке повстанцев ELN на аэропорт пострадали три человека



ВОЗ: Ситуация со вспышкой холеры в Судане ухудшается



Израильские незаконные поселенцы ранили 4 палестинцев, включая ребенка, на Западном берегу



СМИ: Катарские чиновники ведут переговоры с Ираном и Оманом об открытии Ормузского пролива



На итальянском острове Сицилия продолжается борьба с лесными пожарами



Во Франции задержаны 32 человека, подозреваемые в поджоге лесов



В эстонской Нарве началась подготовка к строительству временного военного городка

