Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 11 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Израиль освободил удерживаемых активистов Global Sumud — Тьяго Авилу и Сейфа Абу Кишка

Иран подтвердил участие в ЧМ по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике

На испанский остров Тенерифе прибыл лайнер MV Hondius с выявленными случаями хантавируса

Глава МИД Азербайджана: в Армении сохраняются реваншистские настроения в отношении нашей страны

В Азербайджане отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Число жертв израильских атак на Газу с октября 2023 года возросло до 72 737

Основатель Telegram: Франция пытается заставить замолчать платформы свободы слова

Делегация во главе с королевой Бельгии Матильдой прибыла в Стамбул

Минобороны РФ обвинило ВС Украины в более чем 16 тыс. нарушений с начала перемирия

В Минобороны ОАЭ сообщили о перехвате 2 БПЛА, запущенных из Ирана

Помощник президента РФ: переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса

Жертвами атаки Израиля на юг Ливана стали двое сотрудников скорой помощи

Президент Ирана: разговоры о диалоге и переговорах не означают капитуляции

Анкара и Тегеран обсудили урегулирование в регионе

Трамп: США ведут наблюдение за иранскими ядерными материалами



Премьер Армении: Карабах не был нашим



Королева Бельгии ознакомилась с продукцией турецкой оборонной компании Baykar

Глава МИД: Армения сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время



СМИ: Глава Минобороны Латвии подал в отставку после инцидента с дронами



В РФ сообщили о пострадавших при ударе по Белгородской области



Зеленский заявил об отсутствии массированных атак по Украине



Число жертв израильских атак в Ливане достигло 2846

Президент Азербайджана: Не нужно защищать Армению от нас







