Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 11 июня

Президент Эрдоган: Турция активизировала подготовку к саммиту НАТО в Анкаре
МИД Турции: Ложь Нетаньяху не может прикрыть его ответственность за тяжкие преступления
Хакан Фидан: увеличение поставок природного газа из Турции в Болгарию имеет
Бурханеттин Дуран: попытка лидера Израиля давать Турции уроки морали является полной наглостью
Хакан Фидан провел встречу с председателем Совета президентов Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем
Главы МИД Турции и Германии обсудили актуальные темы повестки дня
В столице Турции отметили День России
Главы МИД Турции и Греции встретились в Софии
Глава МИД Турции принял участие в саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе
Турецкий фонд Hitay начал прием заявок на конкурс искусств
Захарова:15-17 июня состоится рабочий визит главы МИД Турции в Москву
Фестиваль Sound of Europe пройдет в трех городах Турции
Fox News: Трамп не исключает нанесения новых ударов по Ирану
Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3696
Инвестиционное соглашение BYD в Турции и связанные с ним обязательства остаются в силе
Зеленский: за год беспилотные системы поразили российские цели почти на 40 млрд долларов
Баку и Токио углубляют сотрудничество
Лавров: вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС требует скорого решения
Армия Бахрейна сообщила о перехвате ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
Командующие армиями Ливана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества
Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах
Иран: США «многократно нарушают перемирие и подрывают дипломатический процесс»
Amnesty International: Израиль проводит на Западном берегу «этническую чистку при поддержке государства»
ВМС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой
Зеленский заявил об ударах по объектам на территории России
Замглавы МИД РФ и замглавы Политбюро ХАМАС обсудили вопрос устойчивого перемирия в Газе
Лилиан Тюрам прогнозирует успешное выступлении сборной Турции на ЧМ-26 по футболу
Пакистан сообщил о нейтрализации 26 боевиков на границе с Афганистаном
Премьер-министр Ирака направил президенту Сирии послание о «координации в сфере безопасности и экономики»
Иран: американские военные «умышленно» нанесли удар по важнейшим объектам гражданской инфраструктуры на юге страны
В МИД РФ сообщили о переговорах по возможному «переформатированию» российских военных объектов в Сирии
В Казахстане сообщили о возможности увеличения транзита российского газа в Узбекистан
Армия Израиля признала, что авиабаза на севере страны была поражена в ходе недавних атак Ирана
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах, возросло до 45 человек
Токаев отметил высокий уровень казахско-американского сотрудничества
Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество
МИД: Украина нашла возможность получить ракеты-перехватчики к Patriot
На острове Кешм на юге Ирана прогремел взрыв
Премьер Болгарии заявил о прекращении военной помощи Украине
Парламент Израиля одобрил закон о вычетах из налоговых поступлений Палестины
Число погибших в результате атак израильской армии на юг Ливана возросло до 18
В Иране изъяли имущество 47 обвиняемых в «измене»
Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений
Иран: На этот раз война не ограничится пределами региона
Трамп усомнился, будет ли Нетаньяху вновь баллотироваться на выборах в Израиле
В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 325 БПЛА за ночь
Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой»
Экс-помощница Эпштейна назвала его «мастером манипуляций»
В Канаде задержали пилота, который около 17 лет выполнял рейсы без необходимой лицензии
Число погибших в результате вспышки холеры в Нигерии возросло до 74 человек