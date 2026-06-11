Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 11 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция активизировала подготовку к саммиту НАТО в Анкаре

МИД Турции: Ложь Нетаньяху не может прикрыть его ответственность за тяжкие преступления

Хакан Фидан: увеличение поставок природного газа из Турции в Болгарию имеет

Бурханеттин Дуран: попытка лидера Израиля давать Турции уроки морали является полной наглостью

Хакан Фидан провел встречу с председателем Совета президентов Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем

Главы МИД Турции и Германии обсудили актуальные темы повестки дня

В столице Турции отметили День России

Главы МИД Турции и Греции встретились в Софии

Глава МИД Турции принял участие в саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе

Турецкий фонд Hitay начал прием заявок на конкурс искусств

Захарова:15-17 июня состоится рабочий визит главы МИД Турции в Москву

Фестиваль Sound of Europe пройдет в трех городах Турции

Fox News: Трамп не исключает нанесения новых ударов по Ирану

Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3696

Инвестиционное соглашение BYD в Турции и связанные с ним обязательства остаются в силе

Зеленский: за год беспилотные системы поразили российские цели почти на 40 млрд долларов

Баку и Токио углубляют сотрудничество

Лавров: вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС требует скорого решения

Армия Бахрейна сообщила о перехвате ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана

Командующие армиями Ливана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества

Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах

Иран: США «многократно нарушают перемирие и подрывают дипломатический процесс»

Amnesty International: Израиль проводит на Западном берегу «этническую чистку при поддержке государства»

ВМС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой

Зеленский заявил об ударах по объектам на территории России

Замглавы МИД РФ и замглавы Политбюро ХАМАС обсудили вопрос устойчивого перемирия в Газе

Лилиан Тюрам прогнозирует успешное выступлении сборной Турции на ЧМ-26 по футболу

Пакистан сообщил о нейтрализации 26 боевиков на границе с Афганистаном

Премьер-министр Ирака направил президенту Сирии послание о «координации в сфере безопасности и экономики»

Иран: американские военные «умышленно» нанесли удар по важнейшим объектам гражданской инфраструктуры на юге страны

В МИД РФ сообщили о переговорах по возможному «переформатированию» российских военных объектов в Сирии

В Казахстане сообщили о возможности увеличения транзита российского газа в Узбекистан

Армия Израиля признала, что авиабаза на севере страны была поражена в ходе недавних атак Ирана

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах, возросло до 45 человек

Токаев отметил высокий уровень казахско-американского сотрудничества

Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество

МИД: Украина нашла возможность получить ракеты-перехватчики к Patriot

На острове Кешм на юге Ирана прогремел взрыв

Премьер Болгарии заявил о прекращении военной помощи Украине

Парламент Израиля одобрил закон о вычетах из налоговых поступлений Палестины

Число погибших в результате атак израильской армии на юг Ливана возросло до 18

В Иране изъяли имущество 47 обвиняемых в «измене»

Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений

Иран: На этот раз война не ограничится пределами региона

Трамп усомнился, будет ли Нетаньяху вновь баллотироваться на выборах в Израиле

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 325 БПЛА за ночь

Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой»

Экс-помощница Эпштейна назвала его «мастером манипуляций»

В Канаде задержали пилота, который около 17 лет выполнял рейсы без необходимой лицензии

Число погибших в результате вспышки холеры в Нигерии возросло до 74 человек