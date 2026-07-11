Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 11 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Реджеп Тайип Эрдоган: Турция становится одним из полюсов новой системы международной безопасности

Президент Эрдоган обсудил с премьером Ливана двусторонние отношения и региональную повестку

Эрдоган обсудил с президентом Либерии двусторонние отношения и региональные вопросы

Турция отвергает резолюцию Европарламента по Миротворческой операции на Кипре



Премьер-министр ТРСК: газовый меморандум с Турцией станет новым этапом развития республики



Хакан Фидан: Саммит НАТО в Анкаре был невероятно успешным мероприятием



Сельчук Байрактар представил президенту Алиеву информацию о проектах Baykar Technology



Курум: Турция и РФ намерены совместно строить «умные» и ориентированные на человека города будущего



Саммит НАТО в Анкаре укрепил дипломатический авторитет Турции



В Стамбуле пройдут памятные мероприятия к 10-й годовщине попытки переворота 15 июля



Турецкая кухня стала одной из главных особенностей саммита НАТО в Анкаре



Премьер-министр Канады назвал Турцию ключевой страной для решения проблем Ближнего Востока



Глава МИД Турции: Европейские лидеры начали осознавать угрозу, исходящую от Израиля



Турция направила в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гумпомощи



Глава Управления оборонпрома: Мы укрепляем многоуровневую систему противовоздушной обороны страны



Белый дом назвал саммит НАТО в Анкаре «успешным»



Глава Минобороны АР: отношения между Баку и Анкарой в военной области успешно развиваются



Кремль: разговор Путина и Трампа состоится, когда возникнет необходимость



Невваф Салам поблагодарил Турцию за помощь, оказанную Ливану



Нетаньяху и Трамп обсудили удары США по Ирану и ситуацию в Ливане

Эмине Эрдоган провела встречу с супругой премьера Ливана



Спустя 31 год после геноцида в Сребренице останки более 1000 жертв до сих пор не найдены



Население Евросоюза достигло 452 миллионов человек



Турция передала Румынии корвет Contraamiral Roman



Лидер Южной Кореи заявил о начале нового этапа в отношениях с НАТО



TRT представит спецпроекты к годовщине геноцида в Сребренице



В Испании ведется расследование в отношении двух высокопоставленных израильских военнослужащих



Турецкий исследователь внес вклад в разработку батареи, способной генерировать энергию из пота и влаги



Государственное телевидение Израиля: Израиль прекратил атаки на Ливан по просьбе США



Зампостпреда США при ООН: Если Иран откроет огонь, то США ответят



Великобритания вводит новое регулирование для глобальных поставщиков облачных и технологических услуг



ЕС одобрил новый этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы



Монголия и Южная Корея подписали свыше 20 документов о расширении сотрудничества



СМИ: посредники из Катара отправились в Тегеран для переговоров с иранскими властями



Трамп: США ясно дали понять Ирану, что перемирие закончилось



Amnesty International призвала расследовать авиаудары Израиля по Ливану как военные преступления



Министр обороны: Армия Израиля всегда готова к любому сценарию — как к нападению, так и к обороне



В Армению через Азербайджан отправлен пропан



Китай заявил о важном достижении в технологии многоразовых ракет



Новак: власти РФ делают все возможное для усиления защиты НПЗ



ООН: Израиль продолжает ограничивать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа



Спикер парламента Ирана предупредил об ответе в случае нарушения США соглашения



Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом «возможности Китая в переговорах с РФ»



Токаев и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество



Глава «Росатома» призвал МАГАТЭ «публично оценить атаки» на Запорожскую АЭС



В результате израильских атак на Газу ранены 7 палестинцев, трое из которых медицинские работники



Зеленский: У Киева есть поддержка среди окружения Путина по поводу мира



Скончалась Уолли Фанк, ставшая самой пожилой женщиной в космосе



В Бельгии волна жары привела к крупнейшему с 2000 года росту смертности



Лавров: Украина действует против дружественных России стран Африки



Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 3 899



Алжир вновь открыл своё воздушное пространство для авиации Мали



Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии по футболу



Израильский министр заявил об инициативах по предотвращению доступа Турции к передовому вооружению



Зеленский заявил о «важных результатах» дальнобойных ударов по объектам в РФ



В Камеруне приняли решение о закрытии 1400 «церквей пробуждения»



Франция продолжает бороться с аномальной жарой и лесными пожарами



В Испании в ходе операций против террористической организации ДЕАШ задержаны 4 человека



Израиль на неделю запретил муфтию Иерусалима и Палестины посещение мечети Аль-Акса



Избранный президент Перу выступила за восстановление дипотношений с Мексикой



Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 1792



ВОЗ: в Судане продолжается крупнейший в мире гуманитарный кризис



Парламент Японии одобрил исторические поправки об императорском доме



Иран: Сионистский режим не сможет чувствовать себя в безопасности после ответа бойцов



Еврокомиссия обвинила Meta в создании «цифровой зависимости»



10 из 11 погибших при лесном пожаре в Испании являются иностранцами



Минобороны РФ: российские военные в ночь на десятое июля уничтожили 376 БПЛА



Почти половину населения Африки составляют дети



В иранском Мешхеде при вооруженном нападении погибли два человека



В Индии из-за последствий мусонных дождей погибли 10 человек



В Китае около 900 змей сбежали с фермы после прорыва дамбы из-за тайфуна