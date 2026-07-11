Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 11 июля

Реджеп Тайип Эрдоган: Турция становится одним из полюсов новой системы международной безопасности
Президент Эрдоган обсудил с премьером Ливана двусторонние отношения и региональную повестку
Эрдоган обсудил с президентом Либерии двусторонние отношения и региональные вопросы
Турция отвергает резолюцию Европарламента по Миротворческой операции на Кипре
Премьер-министр ТРСК: газовый меморандум с Турцией станет новым этапом развития республики
Хакан Фидан: Саммит НАТО в Анкаре был невероятно успешным мероприятием
Сельчук Байрактар представил президенту Алиеву информацию о проектах Baykar Technology
Курум: Турция и РФ намерены совместно строить «умные» и ориентированные на человека города будущего
Саммит НАТО в Анкаре укрепил дипломатический авторитет Турции
В Стамбуле пройдут памятные мероприятия к 10-й годовщине попытки переворота 15 июля
Турецкая кухня стала одной из главных особенностей саммита НАТО в Анкаре
Премьер-министр Канады назвал Турцию ключевой страной для решения проблем Ближнего Востока
Глава МИД Турции: Европейские лидеры начали осознавать угрозу, исходящую от Израиля
Турция направила в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гумпомощи
Глава Управления оборонпрома: Мы укрепляем многоуровневую систему противовоздушной обороны страны
Белый дом назвал саммит НАТО в Анкаре «успешным»
Глава Минобороны АР: отношения между Баку и Анкарой в военной области успешно развиваются
Кремль: разговор Путина и Трампа состоится, когда возникнет необходимость
Невваф Салам поблагодарил Турцию за помощь, оказанную Ливану
Нетаньяху и Трамп обсудили удары США по Ирану и ситуацию в Ливане
Эмине Эрдоган провела встречу с супругой премьера Ливана
Спустя 31 год после геноцида в Сребренице останки более 1000 жертв до сих пор не найдены
Население Евросоюза достигло 452 миллионов человек
Турция передала Румынии корвет Contraamiral Roman
Лидер Южной Кореи заявил о начале нового этапа в отношениях с НАТО
TRT представит спецпроекты к годовщине геноцида в Сребренице
В Испании ведется расследование в отношении двух высокопоставленных израильских военнослужащих
Турецкий исследователь внес вклад в разработку батареи, способной генерировать энергию из пота и влаги
Государственное телевидение Израиля: Израиль прекратил атаки на Ливан по просьбе США
Зампостпреда США при ООН: Если Иран откроет огонь, то США ответят
Великобритания вводит новое регулирование для глобальных поставщиков облачных и технологических услуг
ЕС одобрил новый этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы
Монголия и Южная Корея подписали свыше 20 документов о расширении сотрудничества
СМИ: посредники из Катара отправились в Тегеран для переговоров с иранскими властями
Трамп: США ясно дали понять Ирану, что перемирие закончилось
Amnesty International призвала расследовать авиаудары Израиля по Ливану как военные преступления
Министр обороны: Армия Израиля всегда готова к любому сценарию — как к нападению, так и к обороне
В Армению через Азербайджан отправлен пропан
Китай заявил о важном достижении в технологии многоразовых ракет
Новак: власти РФ делают все возможное для усиления защиты НПЗ
ООН: Израиль продолжает ограничивать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа
Спикер парламента Ирана предупредил об ответе в случае нарушения США соглашения
Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом «возможности Китая в переговорах с РФ»
Токаев и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество
Глава «Росатома» призвал МАГАТЭ «публично оценить атаки» на Запорожскую АЭС
В результате израильских атак на Газу ранены 7 палестинцев, трое из которых медицинские работники
Зеленский: У Киева есть поддержка среди окружения Путина по поводу мира
Скончалась Уолли Фанк, ставшая самой пожилой женщиной в космосе
В Бельгии волна жары привела к крупнейшему с 2000 года росту смертности
Лавров: Украина действует против дружественных России стран Африки
Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 3 899
Алжир вновь открыл своё воздушное пространство для авиации Мали
Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии по футболу
Израильский министр заявил об инициативах по предотвращению доступа Турции к передовому вооружению
Зеленский заявил о «важных результатах» дальнобойных ударов по объектам в РФ
В Камеруне приняли решение о закрытии 1400 «церквей пробуждения»
Франция продолжает бороться с аномальной жарой и лесными пожарами
В Испании в ходе операций против террористической организации ДЕАШ задержаны 4 человека
Израиль на неделю запретил муфтию Иерусалима и Палестины посещение мечети Аль-Акса
Избранный президент Перу выступила за восстановление дипотношений с Мексикой
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 1792
ВОЗ: в Судане продолжается крупнейший в мире гуманитарный кризис
Парламент Японии одобрил исторические поправки об императорском доме
Иран: Сионистский режим не сможет чувствовать себя в безопасности после ответа бойцов
Еврокомиссия обвинила Meta в создании «цифровой зависимости»
10 из 11 погибших при лесном пожаре в Испании являются иностранцами
Минобороны РФ: российские военные в ночь на десятое июля уничтожили 376 БПЛА
Почти половину населения Африки составляют дети
В иранском Мешхеде при вооруженном нападении погибли два человека
В Индии из-за последствий мусонных дождей погибли 10 человек
В Китае около 900 змей сбежали с фермы после прорыва дамбы из-за тайфуна
news_share_descriptionsubscription_contact