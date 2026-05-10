Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 10 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Европа без Турции останется неполной



Реджеп Тайип Эрдоган: Турция продолжит оказывать поддержку суверенитету и безопасности ОАЭ



Постпред Турции при ООН осудил «колонизационные меры» Израиля на палестинских территориях



Президент Эрдоган: Турция продолжит поддерживать солидарность с руководством КРАИ



Халук Байрактар: первый экспортный контракт KIZILELMA является историческим событием



Турецкий фонд İHH: Судан на грани структурного гуманитарного коллапса



Хакан Фидан провел встречу с председателем Консультативного совета ХАМАС Дервишем



«Галатасарай» выиграл титул чемпиона турецкой Суперлиги сезона 2025/26



Глава МИД Турции встретился с премьер-министром КРАИ Масруром Барзани



MSC Cruises предлагает круизы по Эгейскому и Адриатическому моря из Стамбула и Кушадасы



Президент Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта



Число погибших в Ливане в результате атак Израиля с 2 марта возросло до 2 795 человек



Трамп заявил, что, по его мнению, нет необходимости продолжать операцию «Проект свободы»



Число погибших в результате атак Израиля достигло 72 736 человек



Из Азербайджана в Армению осуществлена поставка очередной партии нефтепродуктов



В Анкаре в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»



Ливан не допустит использования своей территории против арабских стран

Пашинян: День Победы отмечаем в условиях установившегося мира между Арменией и Азербайджаном



США: в рамках морской блокады Ирана задержали 62 судна



Экспорт Китая, несмотря на последствия войны на Ближнем Востоке, продемонстрировал значительный рост



Путин заявил о готовности РФ обеспечить Словакию энергоресурсами



Путин обсудил с лидерами Беларуси, Казахстана и Узбекистана двустороннее сотрудничество



Президент Франции прибыл в Египет



На юге Ливана при ударах израильского БПЛА погибли отец и ребенок



В результате удара израильской армии по югу Ливана погибли три человека



Захарова: Народ России един в противостоянии "угрозам" Зеленского



Зеленский обсудил с Коштой европейскую интеграцию Украины



В России торжественно отметили День Победы 9 мая



Жапаров: Война приносит только горе, а мир — бесценное сокровище



Израиль освободит активистов «Глобального флота Сумуд», находящихся под стражей



Президент Азербайджана почтил память погибших в борьбе за Победу над фашизмом



Украина: за минувшие сутки в результате обстрелов погибли 5, пострадали 10 человек



Зеленский в День Европы: Украина уже является неотъемлемой частью европейской семьи



Мирзиёев: Узбекистан чтит память героев и их вклад в Великую Победу



Ушаков: Путин неоднократно заявлял о готовности принять Зеленского в Москве



Трамп заявил, что был бы рад продлению временного перемирия между Россией и Украиной



Уровень воды в озере Сапанджа поднялся выше критической отметки из-за осадков

