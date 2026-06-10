Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 10 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Трамп: США объявят о «полной победе» над Ираном в течение двух недель

МИД РФ: Москва и Беларусь готовы задействовать и ядерные средства для безопасности Союзного государства

Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек

КНДР и Китай заявили о новом этапе в отношениях

Зеленский заявил о готовности Украины к открытию всех кластеров переговоров с ЕС

Эрдоган: Процесс «Турция без терроризма» — это стратегическое видение страны

В Армении на 86 избирательных участках будет проведен повторный подсчет голосов

В Кремле заявили о неготовности Европы к посредничеству по Украине

Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3666

Украина и Латвия подписали соглашение о дронах

Зеленский заявил о получении «нужного результата» от письма Путину

МИД: Иран «непреднамеренно» сбил американский вертолет

ЕС готовит 21-й пакет санкций против России

Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть район у границ страны

В Дагестане на магистральном газопроводе произошли взрывы

Зеленский заявил о намерении атаковать РФ «600 дронами и ракетами в день»

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся со 2 марта, возросло до 3 666 человек

Трамп: американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран