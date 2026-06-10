Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 10 июня

Abdulrahman Yusupov
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Трамп: США объявят о «полной победе» над Ираном в течение двух недель
МИД РФ: Москва и Беларусь готовы задействовать и ядерные средства для безопасности Союзного государства
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек
КНДР и Китай заявили о новом этапе в отношениях
Зеленский заявил о готовности Украины к открытию всех кластеров переговоров с ЕС
Эрдоган: Процесс «Турция без терроризма» — это стратегическое видение страны
В Армении на 86 избирательных участках будет проведен повторный подсчет голосов
В Кремле заявили о неготовности Европы к посредничеству по Украине
Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3666
Украина и Латвия подписали соглашение о дронах
Зеленский заявил о получении «нужного результата» от письма Путину
МИД: Иран «непреднамеренно» сбил американский вертолет
ЕС готовит 21-й пакет санкций против России
Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть район у границ страны
В Дагестане на магистральном газопроводе произошли взрывы
Зеленский заявил о намерении атаковать РФ «600 дронами и ракетами в день»
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся со 2 марта, возросло до 3 666 человек
Трамп: американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран