Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 10 июля

Президент Эрдоган: саммит НАТО в очередной раз подтвердил центральную роль Турции в глобальной архитектуре безопасности
Минобороны Турции: Саммит НАТО в Анкаре стал исторической встречей
Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Президент Эрдоган: отношения между Турцией и Черногорией будут и дальше развиваться
Турецкая музыка и традиционные костюмы вызвали интерес мировых лидеров на саммите НАТО в Анкаре
Эмине Эрдоган: исторический саммит НАТО в Анкаре должен открыть путь к новым надеждам
МИД Турции: Резолюция Европейского парламента по Кипру является необоснованной и лишенной доверия
Единственная женщина шеф-повар саммита НАТО рассказала об официальном меню мероприятия
Эксперт: роль Турции в НАТО усилилась благодаря отношениям с США и развитию оборонпрома
Турция занимает 18-е место в мире по численности населения
Президент Эрдоган встретился с премьером Албании
Эрдоган принял премьер-министра Черногории Милойко Спайича
Глава МИД Бельгии поблагодарил Турцию за проведение саммита НАТО в Анкаре
Турецкая кухня покорила гостей саммита НАТО
Турция и Ирак планируют подписание соглашения по экспорту нефти через Джейхан
Саммит НАТО в Анкаре занимает особое место в маншетах международных СМИ
Турецкая оборонная компания CANiK внесла свой вклад в развитие отношений между Турцией и США на саммите НАТО
Белый дом опубликовал фотографию, на которой Трамп и Эрдоган пожимают друг другу руки
ЕС рассматривает вопрос о введении запрета на торговлю с израильскими поселениями
Премьер Армении: проект новой Конституции будет опубликован до конца года
Кремль: Эскалация не приблизит мирное урегулирование в Украине
КСИР Ирана предупредил США по поводу Ормузского пролива
Израильские СМИ: Турция не нуждается в F-35 для создания военной угрозы Израилю
Зеленский анонсировал скорые поставки в Украину ракет-перехватчиков для Patriot
Иранские СМИ: в провинциях Систан и Белуджистан были слышны звуки взрывов
В ООН заявили о росте числа жертв среди гражданского населения в Украине
Трамп: Иран очень хочет заключить соглашение с США
Президент Южной Кореи выступил за повышение уровня отношений с Монголией до стратегического партнерства
В Англии и Уэльсе самым популярным именем для мальчиков уже третий год подряд является Мухаммед
В результате авиаударов США в Иране погибли трое военнослужащих КСИР
Мерц: Германия закупит у США крылатые ракеты Tomahawk
МИД Франции допустил транзит нефти через Сирию в обход Ормузского пролива
В Греции задержаны два человека в связи со взрывом в промышленной зоне
Лидер «Хезболлы» выступил против прямых переговоров Ливана с Израилем
Кувейт осудил удары Ирана по своей территории
Останки жертв геноцида в Сребренице перевезли из Сараево на мемориальное кладбище в Поточари
Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана обсудили ситуацию в регионе
Из-за сильной жары, охватившей Францию, в 72 департаментах объявлена оранжевая тревога
Лавров: РФ готова помочь Мозамбику в борьбе с терроризмом
Эстония вернула срочников в ВВС после 22-летней паузы
Лидеры Узбекистана и Беларуси подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Дефицит бюджета России составил 5,73 трлн руб.
В Иране зафиксировали попадание американского снаряда в районе АЭС «Бушер»
Италия высылает двух российских военных атташе по обвинению в шпионаже
Глава МИД Ирана и начальник Генштаба Пакистана обсудили ситуацию в регионе
В МИД КНР призвали НАТО «перестать при каждом удобном случае критиковать Китай»
Иорданская армия сообщила о перехвате восьми ракет, запущенных из Ирана
КСИР: американская авиабаза в Иордании была атакована баллистическими ракетами
В Иордании сработали сирены воздушной тревоги
Глава МИД Польши: у нас есть достоверная информация о том, что «РФ что-то планирует»
В иранском городе Мешхед прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи
Похороны жертвы геноцида в Сребренице Нуко Нукича состоятся спустя 31 год
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3
Парагвай извинился за расистские высказывания сенатора в адрес французского футболиста Мбаппе