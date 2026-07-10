Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 10 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: саммит НАТО в очередной раз подтвердил центральную роль Турции в глобальной архитектуре безопасности



Минобороны Турции: Саммит НАТО в Анкаре стал исторической встречей



Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе



Президент Эрдоган: отношения между Турцией и Черногорией будут и дальше развиваться



Турецкая музыка и традиционные костюмы вызвали интерес мировых лидеров на саммите НАТО в Анкаре



Эмине Эрдоган: исторический саммит НАТО в Анкаре должен открыть путь к новым надеждам



МИД Турции: Резолюция Европейского парламента по Кипру является необоснованной и лишенной доверия



Единственная женщина шеф-повар саммита НАТО рассказала об официальном меню мероприятия



Эксперт: роль Турции в НАТО усилилась благодаря отношениям с США и развитию оборонпрома



Турция занимает 18-е место в мире по численности населения



Президент Эрдоган встретился с премьером Албании



Эрдоган принял премьер-министра Черногории Милойко Спайича



Глава МИД Бельгии поблагодарил Турцию за проведение саммита НАТО в Анкаре



Турецкая кухня покорила гостей саммита НАТО



Турция и Ирак планируют подписание соглашения по экспорту нефти через Джейхан



Саммит НАТО в Анкаре занимает особое место в маншетах международных СМИ



Турецкая оборонная компания CANiK внесла свой вклад в развитие отношений между Турцией и США на саммите НАТО



Белый дом опубликовал фотографию, на которой Трамп и Эрдоган пожимают друг другу руки



ЕС рассматривает вопрос о введении запрета на торговлю с израильскими поселениями



Премьер Армении: проект новой Конституции будет опубликован до конца года



Кремль: Эскалация не приблизит мирное урегулирование в Украине



КСИР Ирана предупредил США по поводу Ормузского пролива



Израильские СМИ: Турция не нуждается в F-35 для создания военной угрозы Израилю



Зеленский анонсировал скорые поставки в Украину ракет-перехватчиков для Patriot



Иранские СМИ: в провинциях Систан и Белуджистан были слышны звуки взрывов



В ООН заявили о росте числа жертв среди гражданского населения в Украине



Трамп: Иран очень хочет заключить соглашение с США



Президент Южной Кореи выступил за повышение уровня отношений с Монголией до стратегического партнерства



В Англии и Уэльсе самым популярным именем для мальчиков уже третий год подряд является Мухаммед



В результате авиаударов США в Иране погибли трое военнослужащих КСИР



Мерц: Германия закупит у США крылатые ракеты Tomahawk



МИД Франции допустил транзит нефти через Сирию в обход Ормузского пролива



В Греции задержаны два человека в связи со взрывом в промышленной зоне



Лидер «Хезболлы» выступил против прямых переговоров Ливана с Израилем



Кувейт осудил удары Ирана по своей территории



Останки жертв геноцида в Сребренице перевезли из Сараево на мемориальное кладбище в Поточари



Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана обсудили ситуацию в регионе



Из-за сильной жары, охватившей Францию, в 72 департаментах объявлена оранжевая тревога



Лавров: РФ готова помочь Мозамбику в борьбе с терроризмом



Эстония вернула срочников в ВВС после 22-летней паузы



Лидеры Узбекистана и Беларуси подписали декларацию о стратегическом партнерстве



Дефицит бюджета России составил 5,73 трлн руб.



В Иране зафиксировали попадание американского снаряда в районе АЭС «Бушер»



Италия высылает двух российских военных атташе по обвинению в шпионаже



Глава МИД Ирана и начальник Генштаба Пакистана обсудили ситуацию в регионе



В МИД КНР призвали НАТО «перестать при каждом удобном случае критиковать Китай»



Иорданская армия сообщила о перехвате восьми ракет, запущенных из Ирана



КСИР: американская авиабаза в Иордании была атакована баллистическими ракетами



В Иордании сработали сирены воздушной тревоги



Глава МИД Польши: у нас есть достоверная информация о том, что «РФ что-то планирует»



В иранском городе Мешхед прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи



Похороны жертвы геноцида в Сребренице Нуко Нукича состоятся спустя 31 год



В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3



Парагвай извинился за расистские высказывания сенатора в адрес французского футболиста Мбаппе

